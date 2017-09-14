Україну в межах 1991 року населення вже не здатне обслуговувати технічно, – Арестович
За словами колишнього радника ОП, в Україні залишилось 9 мільйонів працездатного населення та 14 мільйонів тих, хто не працює. Арестович вважає, що така кількість людей може жити в трьох-чотирьох областях.
Воно не спроможне дати кількість людей, які в армії, не здатне дати економіку, яка утримає", — зазначив Олексій Арестович.
За його словами, в країні зараз мешкає 29 мільйонів українців. Серед них більшу кількість становлять люди, що не працюють, а осіб, що працюють, достатньо для утримання лише кількох областей.
"У нас є свіжі дані – 9 мільйонів працюючих на 29 мільйонів українців в Україні. 14 мільйонів – пенсіонери, школярі чи недієздатні. І 9 мільйонів працюючих. 9 мільйонів працюючих – це населення, яке здатне утримати три-чотири області, технічно здатне утримати", — зазначив він. https://focus.ua/uk/ukraine/668006-ukra ... vich-video
Люсі звиздить як дише, міг би сказати "може жити 2-3 городах", нуашо звиздіти не мішки з бараболями тягати
detroytred написав:щоб отака величезна країна, яка безпосередньо граничить з оркостаном, була повністю прозахідною да ще й в НАТО
а финляндия в эту формулу как вписывается? 1271,8 км. общей границы с рф, полностью прозападная, член НАТО и ноль претензий к ней. Имело место желание наказать "офигевших хохлов" за майдан и не признание Крыма. Имхо это главные причины. Триггером стало закрытие каналов Медведчука через которые еще надеялись протянуть в парламент какую нибудь пророссийскую политсилу и возможно Париж где по некоторым источникам Зе налюбил Пу. Остальное высосано из пальца и противоречит логике событий.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 вер, 2024 18:45, всього редагувалось 3 разів.
andrijk777 написав:stm А від коли ви стали ненавидіти москалів?
Забавно, я их не ненавижу. Их детям я не желаю смерти. Они считают что праведная смерть в угоду мощи государства - превыше всего. Посмотрите на их либералов. Что они говорят выйдя из каталашки? Уберите санкции, нельзя трогать мощь нашей страны, это всё путин. Важна ли им борьба за оставшихся в каталашках? Не на первом месте ) жизнь их людей менее важна для них же )))
"До звільнення ... останньої верби" (с)
Щось і близько не перекликається з важливістю життів.
1. Нічого нового там(за посиланням) не побачив. Як з кінця весни "порізали" премію, так до сьогодні не покращується! 2. На фото спецом "молодого/бадьорого" воїна виклали)) А ми ж сьогодні тільки казали про це - коли їхали на МАРСІ на полігон, вздовж дороги йшли солдати(піхота, з автоматами і деякі солдати несли "муху" на плечах)... - так от, всі якісь сумні/не веселі, підстаркуваті... - ну зовсім не з американських фільмів про війну, де всі вишколені, бадьорі, молоді і фізично виглядають на всі 100!
Добре, що то все лише на Марсі!
Яке ще фото? Витівки ШІ. От коли серйозні речі та розбавляють картинками ШІ то не зрозуміло. Для вас:
detroytred написав:Ви дійсно вважаєте, що війни такого масштабу відбуваються з причини а-ля з якого боку розбивати яйця?
З кінця 2000-х достатньо багато спілкувався з російськими шовіністами на форумах, чатах, і бачив цю зарядженість на вирішення "українського питання", або поступовим поглинанням України за білоруським сценарієм, або, якщо не вийде, то прямим захопленням. За подібним до сучасних подій сценарієм Гітлер захопив Чехію, яка після 500 років перебування у німецькому світі на 85% була німецькомовною, спочатку заворушення і фактична автономія Судет, де були створені місцеві німецькі збройні формування за прямої підтримки Германії, дипломатична "Мюнхенська змова", потім введення військ, і чехи вибрали здатись. І це б вже була німецька провінція Богемія, чехам просто повезло, що Германія напала на союзника СРСР, а потім ще й об'явила війну США.
все так. Тільки "німецький" не дорівнювало Германський. Майже всі чеськословацькі землі входили до держави австрійських Габсбургів (ворогів/конкурентів інших домінуючих германських держав) .
Й у певні часи німецькомовними були більшість князівських/королевських європейських правлячих династій взагалі
detroytred написав:щоб отака величезна країна, яка безпосередньо граничить з оркостаном, була повністю прозахідною да ще й в НАТО
а финляндия в эту формулу каким боком?
Розміром мабуть. І географією... Чомусь Крим для оркостану відіграє більше значення, ніж Скандинавський півострів. Може на Балтиці їм є чим компенсувати, а Крим --- ота третя критична точка безпеки (так подейкують деякі експерти).
fox767676 написав:......... "брать тепленькими" - потому что он еще был и демонстративно "несвидомый", что конечно не что бы преступление, но после майданного пафоса предыдущих 5 лет, указывало на разворот тренда, и вселяло надежды в русских и их сторонников Политику сравнивать трудно, разные внешние обстоятельства, но точно ПАП как актер играющий державника, намного сильнее Зе
Но "брать тепленькими" начали тогда, когда уже стало ясно, что если он и "несвидомый", то только демонстративно, а не по сути. Но зато тогда, когда "вселённые надежды" исчезли. Но тогда выбор ПАПа в 2019 только ускорил бы войну, т.к. там и надежд никаких не было бы. Как актёр, играющий державника, могу согласиться, сильнее.
andrijk777 написав:stm А від коли ви стали ненавидіти москалів?
Забавно, я их не ненавижу. Их детям я не желаю смерти. Они считают что праведная смерть в угоду мощи государства - превыше всего. Посмотрите на их либералов. Что они говорят выйдя из каталашки? Уберите санкции, нельзя трогать мощь нашей страны, это всё путин. Важна ли им борьба за оставшихся в каталашках? Не на первом месте ) жизнь их людей менее важна для них же )))
"До звільнення ... останньої верби" (с)
Щось і близько не перекликається з важливістю життів.
Что должны сделать евреи? Отдать земли, бояться что до последней вербы? Нет, они знают ранее нас, хочешь выжить умей изготавливать и использовать современное оружие. Там где твой враг изготавливает оружие - бей на поражение.
Востаннє редагувалось stm в П'ят 13 вер, 2024 18:50, всього редагувалось 1 раз.
справа не те щоб в нато рф хотіла б надалі мати контрольний пакет акцій на Україну але мабуть можно було б і без НАТО "розмити" його китайським та європейським впливом Лукашенко досі якось запобігає повному поглинанню ерефіею китайським впливом Якщо все так серйозно то треба було триматися зовнішньополітичного кучмізму. Кучму по ТБ я двічі бачив у спортивному костюмі - на виборах 1994 у рідному селі, на виборах 2004, де буда його п'ятихвилинка перед новинами. він такий "Шановні українці, я бачу що багато з вас хоче до Європи та НАТО, але будьте готові до протидії з боку РФ, мене попереджали з Москви, всяке може бути"
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 13 вер, 2024 18:50, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:щоб отака величезна країна, яка безпосередньо граничить з оркостаном, була повністю прозахідною да ще й в НАТО
а финляндия в эту формулу как вписывается? 1271,8 км. общей границы с рф, полностью прозападная, член НАТО и ноль претензий к ней. Имело место желание наказать "офигевших хохлов" за майдан и не признание Крыма. Имхо это главные причины. Триггером стало закрытие каналов Медведчука через которые еще надеялись протянуть в парламент какую нибудь пророссийскую политсилу и возможно Париж где по некоторым источникам Зе налюбил Пу. Остальное высосано из пальца и противоречит логике событий.
логике событий противоречит непонимание, шо для любого московского режима и большинства российского населения - уже с 1991года Украина - просто взбунтовавшаяся сепаратистская часть "исторической расеи". И любой порошенко/зеленский/..... - случайные эпизоды, не меняющие сути.
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 13 вер, 2024 18:52, всього редагувалось 1 раз.