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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 98499850985198529853>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 34
до кінця 2024 року
26%
9
до квітня 2025 року
6%
2
до липня 2025 року
3%
1
до жовтня 2025 року
6%
2
до кінця 2025 року
12%
4
до липня 2026 року
6%
2
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
38%
13
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:51

  detroytred написав:Чомусь Крим для оркостану відіграє більше значення, ніж Скандинавський півострів.
до 2014г жил (и отдыхал) я по 2-3 месяца в Крыму, приходилось общаться с русскими, спрашиваю зачем вы сюда ездите у вас же Сочи есть. Ответ дословно не помню, типа в Сочи много с кавказа и бизнес держат в основном они. Вспоминается шутка, приезжаю в Сочи, выхожу из поезда, чёрных - море. На рф реальная межнациональная проблема. Кавказ борзеет. А Крым такие же русские, смотрящие по кабелю орт и любящие путена.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 вер, 2024 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:52

  stm написав:
  andrijk777 написав:stm А від коли ви стали ненавидіти москалів?

Забавно, я их не ненавижу.

Вони нас ненавидять, а ви їх ні. Така позиція приречена на поразку.
Тільки ненавидячи ворога ви можете перемогти його на війні. - це аксіома любої війни.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:52

  stm написав:
  detroytred написав:
"До звільнення ... останньої верби" (с)

Щось і близько не перекликається з важливістю життів.

Что должны сделать евреи? Отдать земли, бояться что до последней вербы? Нет, они знают ранее нас, хочешь выжить умей изготавливать и использовать современное оружие. Там где твой враг изготавливает оружие - бей на поражение.

Мы хотели жить, а наши соседи хотели видеть нас мертвыми. В таких условиях мало возможности для компромисса.

(с)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:54

  stm написав:.......
Когда закончится арабо-израильский конфликт. Тогда, когда жизнь маленького рождённого араба будет важнее для арабского общества, чем смерть всех евреев.
Все соседи оркостана станут жить без войн, когда жизнь маленького рождённого орка будет важнее для орковского общества чем боязнь других государств.

Проблема в искажённой логике.
Они считают, что "жизнь маленького рождённого араба" зависит от того, сколько будет смертей евреев. И если их не убить (желательно всех), то у этого "маленького рождённого араба" счастливой жизни не будет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вспоминается шутка, приезжаю в Сочи, выхожу из поезда, чёрных - море.

так і є
Я в сочі був 1990 маленький ще
трохи лячно було з потягу вийти бо на пероні одні "грузини" (так тоді здавалось)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:58

  stm написав:...........
Что должны сделать евреи? Отдать земли, бояться что до последней вербы? Нет, они знают ранее нас, хочешь выжить умей изготавливать и использовать современное оружие. Там где твой враг изготавливает оружие - бей на поражение.

У них несколько другая ситуация.
Они знают, что в других странах их будут преследовать. Не сегодня, так завтра.
Украинцы и в Канаде себя неплохо чувствуют.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:58

  flysoulfly написав:логике событий противоречит непонимание, шо для любого московского режима и большинства российского населения - уже с 1991года Украина - просто взбунтовавшаяся сепаратистская часть "исторической расеи". И любой порошенко/зеленский/..... - случайные эпизоды, не меняющие сути.

Вірно.
Але після цієї кровавої війни "наш статус" зміниться.
По аналогії як змінився статус Фінляндії після їх війни. До 1939 Фінляндія також була "исторической расеи".
По аналогії як змінився статус Польщі після 1920. До 1920 Польща також була "исторической расеи".
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 13 вер, 2024 19:14, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 19:01

  detroytred написав:
  Прохожий написав:
  Прохожий написав:да нет никакой "формулы Штайнмаера", есть набор тезисов
это уже и сам Штайнмаер давно сказал


тем не менее много "экспертов-международников" до сих пор как дятлы долбят про "формулу Штайнмаера"...

Як дятли, деякі чомусь підмінюють предмет. Предметом було, що хотів саме путло. Тоді. У 2019 році.
І те, що формула є набором тез або хоч набором фраз (але вела у напрямку реалізації Мінських угод), ніяк не змінює суті.
*«Попри офіційні заяви (про позитивні очікування від наступної зустрічі через чотири місяці, - «Главком»), наприкінці спільної пресконференції проявилися лінії розколу. Одним з приводів для суперечок залишається питання, коли Україна зможе знову контролювати свій кордон. Зеленський вимагає до виборів. Путін наполягає, щоб спершу на окупованій території мають відбутися вибори, і посилається на так звану формулу Штайнмаєра», - нагадує видання.*
https://glavcom.ua/publications/putin-p ... 45869.html

Ну а ремарки песікотів про те, що після Бучі, да і взагалі після отакого відчебучення путла -- повномасштабки, яку засудив увесь західний світ, Штайнмаєр ліхо перевзувся, і овсі демонструють рівень "експертів-міжнародників" вищого класу.

дятел все долбит)))
хуйло придумал "формулу" как ему выгодно а рогопил педалит это...

Штайнмаер еще если не ошибаюсь в 2019м говорил что нет никакой "формулы"
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 19:06

Не п'ють, не курять, люблять спорт і Батьківщину!)))

  Ой+ написав:
  Успіх написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Зображення
Грошові виплати українських військових з жовтня

1. Нічого нового там(за посиланням) не побачив.
Як з кінця весни "порізали" премію, так до сьогодні не покращується!
2. На фото спецом "молодого/бадьорого" воїна виклали))
А ми ж сьогодні тільки казали про це - коли їхали на МАРСІ на полігон, вздовж дороги йшли солдати(піхота, з автоматами і деякі солдати несли "муху" на плечах)... - так от, всі якісь сумні/не веселі, підстаркуваті... - ну зовсім не з американських фільмів про війну, де всі вишколені, бадьорі, молоді і фізично виглядають на всі 100!

Добре, що то все лише на Марсі!

Яке ще фото?
Витівки ШІ.
От коли серйозні речі та розбавляють картинками ШІ то не зрозуміло.
Для вас:
Зображення

Та я розумію!
Я не про саме фото, а про "подачу"))
Те саме і на білбордах/рекламі - "типу такі круті/підкачані/молоді/вишколені/оснащені всім крутим..."
А реалії на Марсі трохи інші... На жаль.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 19:07

  pesikot написав:
  stm написав:
  detroytred написав:
"До звільнення ... останньої верби" (с)

Щось і близько не перекликається з важливістю життів.

Что должны сделать евреи? Отдать земли, бояться что до последней вербы? Нет, они знают ранее нас, хочешь выжить умей изготавливать и использовать современное оружие. Там где твой враг изготавливает оружие - бей на поражение.

Мы хотели жить, а наши соседи хотели видеть нас мертвыми. В таких условиях мало возможности для компромисса.

(с)

І як це Захід якшається досі з отакими.
Ще й про якісь перемовини з Заходу щось лунає.
Про війна закінчиться перемовинами заявляють саме західні представники влади.
Які ж перемовини з тими "наши соседи хотели видеть нас мертвыми. "???
Тільки повна поразка та знищення отакого ворога.

Ан ні, гутарить:
"Війна в Україні завершиться переговорами, – Остін"
https://24tv.ua/viyna-ukrayini-pentagon ... u_n2635793

Про яку лише самооборону гутарить Столтенберг у 2023:
*«Україна сама вирішує, які умови є прийнятними для переговорів і, що ще важливіше, які умови є прийнятними для будь-якої угоди. Відповідальність союзників по НАТО полягає в тому, щоб підтримувати Україну в самообороні, тому що це також в наших інтересах – показати, що ми відстоюємо верховенство права та міжнародного права та що ми допомагаємо Україні дати відсіч агресивній війні», – сказав він.*
https://glavcom.ua/country/incidents/st ... e_vignette
Тільки повне знищення отакого ворога повинно бути. Яка угода з ним може бути?!

І т.д.
Щось не сходиться...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 13 вер, 2024 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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