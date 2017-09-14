Успіх написав:Та я розумію! Я не про саме фото, а про "подачу")) Те саме і на білбордах/рекламі - "типу такі круті/підкачані/молоді/вишколені/оснащені всім крутим..." А реалії на Марсі трохи інші... На жаль.
від 35 річних урядовців-депутатів часто чую про "хлопців і дівчат на фронті" оці точно з Марсу
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 13 вер, 2024 19:10, всього редагувалось 1 раз.
zxzx777 написав:Може зацікавить тих, хто "вирішує долю людства" на сторінках цього форуму. Українці активно обговорюють виправдувальний вирок судді Зіньківського райсуду Полтавської області стосовно чоловіка, який ухилявся від явки до ТЦК та СП – суддя вказав, що закони, які регулюють призов, «є офертами від суб'єкта, що надає послуги з державного управління», а ТЦК не мають відповідних повноважень. 23 серпня 2023 р. Зіньківський районний суд Полтавської області в рамках кримінальної справи № 530/337/23, провадження 1-кп/530/72/23 (ЄДРСРУ № 112988151) встановив, що Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не уповноваженні комплектувати Збройні Сили України, а Міністерство оборони України є органом приватного права. https://bastion.tv/hto-keruye-ukrayinoyu_n57417
пан сенс сможете прокомментировать?
Не читав , киньте посилання на реєстр з текстом.
Треба для Вас враховувати лише позицію ВСУ
За номером справи № 530/337/23. Там багато документів. Справа дуже "нашумівша".
andrijk777 написав:........... По аналогії як змінився статус Фінляндії після їх війни. До 1939 Фінляндія також була "исторической расеи". По аналогії як змінився статус Польщі після 1920. До 1920 Польща також була "исторической расеи".
Не было такого. Было Великое княжество Финляндское. И Царство Польское. "исторической расеей" они никогда не считались. Хотя попытки русификации были.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 13 вер, 2024 19:12, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:........... Что должны сделать евреи? Отдать земли, бояться что до последней вербы? Нет, они знают ранее нас, хочешь выжить умей изготавливать и использовать современное оружие. Там где твой враг изготавливает оружие - бей на поражение.
У них несколько другая ситуация. Они знают, что в других странах их будут преследовать. Не сегодня, так завтра. Украинцы и в Канаде себя неплохо чувствуют.
Евреи в США тоже не жалуются ) Диаспора работает на защиту интересов своего государства )
Прохожий написав:тем не менее много "экспертов-международников" до сих пор как дятлы долбят про "формулу Штайнмаера"...
Як дятли, деякі чомусь підмінюють предмет. Предметом було, що хотів саме путло. Тоді. У 2019 році. І те, що формула є набором тез або хоч набором фраз (але вела у напрямку реалізації Мінських угод), ніяк не змінює суті. *«Попри офіційні заяви (про позитивні очікування від наступної зустрічі через чотири місяці, - «Главком»), наприкінці спільної пресконференції проявилися лінії розколу. Одним з приводів для суперечок залишається питання, коли Україна зможе знову контролювати свій кордон. Зеленський вимагає до виборів. Путін наполягає, щоб спершу на окупованій території мають відбутися вибори, і посилається на так звану формулу Штайнмаєра», - нагадує видання.* https://glavcom.ua/publications/putin-p ... 45869.html
Ну а ремарки песікотів про те, що після Бучі, да і взагалі після отакого відчебучення путла -- повномасштабки, яку засудив увесь західний світ, Штайнмаєр ліхо перевзувся, і овсі демонструють рівень "експертів-міжнародників" вищого класу.
дятел все долбит))) хуйло придумал "формулу" как ему выгодно а рогопил педалит это...
Штайнмаер еще если не ошибаюсь в 2019м говорил что нет никакой "формулы"
Точно дятел все довбить, навіть після вказівки наявного -- що мова була саме про путла; про те що хоч він сам придумав, хоч Штаймаєр, хоч хто і хоч що (хоч тези, хоч формули).
Ти, здрисник, предмет обговорення спробуй побачити, а не просто рефлексити на слова формула, Штаймаєр, путло.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 13 вер, 2024 19:17, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Не было такого. Было Великое княжество Финляндское. И Царство Польское. "исторической расеей" они никогда не считались
но идея понятна процесс суверенизации был длительным, ступенчатым и болезненным
Это правда. Но проще, чем у нас. По крайней мере по вопросу отношения русских - они никогда не воспринимали ни финнов, ни поляков ни меньшими братьями, ни ещё как-нибудь. Это чётко были другие народы. И их земли никогда не воспринимались как исконно русские. Может быть, такое случилось бы ещё лет через 200-300. Так же по-разному воспринимали Россию юго-восточные украинцы, которые жили вместе с ней 300 с лишним лет и западные, которые вошли в Союз (даже не Россию) совсем недавно.