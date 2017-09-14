stm написав:........... Что должны сделать евреи? Отдать земли, бояться что до последней вербы? Нет, они знают ранее нас, хочешь выжить умей изготавливать и использовать современное оружие. Там где твой враг изготавливает оружие - бей на поражение.
У них несколько другая ситуация. Они знают, что в других странах их будут преследовать. Не сегодня, так завтра. Украинцы и в Канаде себя неплохо чувствуют.
Евреи в США тоже не жалуются ) Диаспора работает на защиту интересов своего государства )
ЛАД написав:Не было такого. Было Великое княжество Финляндское. И Царство Польское. "исторической расеей" они никогда не считались
но идея понятна процесс суверенизации был длительным, ступенчатым и болезненным
Это правда. Но проще, чем у нас. По крайней мере по вопросу отношения русских - они никогда не воспринимали ни финнов, ни поляков ни меньшими братьями, ни ещё как-нибудь. Это чётко были другие народы. И их земли никогда не воспринимались как исконно русские. Может быть, такое случилось бы ещё лет через 200-300. Так же по-разному воспринимали Россию юго-восточные украинцы, которые жили вместе с ней 300 с лишним лет и западные, которые вошли в Союз (даже не Россию) совсем недавно. Самая близкая аналогия, по-моему, Франция - Алжир.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 13 вер, 2024 19:28, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Як дятли, деякі чомусь підмінюють предмет. Предметом було, що хотів саме путло. Тоді. У 2019 році. І те, що формула є набором тез або хоч набором фраз (але вела у напрямку реалізації Мінських угод), ніяк не змінює суті. *«Попри офіційні заяви (про позитивні очікування від наступної зустрічі через чотири місяці, - «Главком»), наприкінці спільної пресконференції проявилися лінії розколу. Одним з приводів для суперечок залишається питання, коли Україна зможе знову контролювати свій кордон. Зеленський вимагає до виборів. Путін наполягає, щоб спершу на окупованій території мають відбутися вибори, і посилається на так звану формулу Штайнмаєра», - нагадує видання.* https://glavcom.ua/publications/putin-p ... 45869.html
Ну а ремарки песікотів про те, що після Бучі, да і взагалі після отакого відчебучення путла -- повномасштабки, яку засудив увесь західний світ, Штайнмаєр ліхо перевзувся, і овсі демонструють рівень "експертів-міжнародників" вищого класу.
дятел все долбит))) хуйло придумал "формулу" как ему выгодно а рогопил педалит это...
Штайнмаер еще если не ошибаюсь в 2019м говорил что нет никакой "формулы"
Це дійсно рогопил
Я писав, про відвідування Штайнмаером Чернігова, не Бучі
Бетон написав:Зараз 50% повій у борделях Берліна — українки, стверджує Die Welt.
❗️ У своєму матеріалі німецька газета посилається на організацію, яка займається соціальним забезпеченням у столиці Німеччини.
💨 Die Welt пише, що деякі біженки не можуть знайти житло, тому обирають такий спосіб заробітку. Інших біженок обманули: дівчата довірилися чоловікам, які обіцяли «безкоштовне житло».
Тех кого обманули очень прям можно зайти в любое полицейское отделение, получить консультацию и написать заявление о принуждении. Человеку принуждающему светит срок. Остальные выбрали официальное трудоустройство с уплатой налогов. Лидл не подошёл...