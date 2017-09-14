RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 98509851985298539854>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 34
до кінця 2024 року
26%
9
до квітня 2025 року
6%
2
до липня 2025 року
3%
1
до жовтня 2025 року
6%
2
до кінця 2025 року
12%
4
до липня 2026 року
6%
2
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
38%
13
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 19:11

  ЛАД написав:
  stm написав:...........
Что должны сделать евреи? Отдать земли, бояться что до последней вербы? Нет, они знают ранее нас, хочешь выжить умей изготавливать и использовать современное оружие. Там где твой враг изготавливает оружие - бей на поражение.

У них несколько другая ситуация.
Они знают, что в других странах их будут преследовать. Не сегодня, так завтра.
Украинцы и в Канаде себя неплохо чувствуют.

Евреи в США тоже не жалуются ) Диаспора работает на защиту интересов своего государства )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5140
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 19:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не было такого. Было Великое княжество Финляндское. И Царство Польское.
"исторической расеей" они никогда не считались

но идея понятна
процесс суверенизации был длительным, поэтапным и болезненным
но не гарантированно, что отбившись в єтот раз, Украина пройдет в следующий уровень
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 13 вер, 2024 19:16, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
 
Повідомлень: 2006
З нами з: 13.06.20
Подякував: 309 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 19:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зараз 50% повій у борделях Берліна — українки, стверджує Die Welt.

❗️ У своєму матеріалі німецька газета посилається на організацію, яка займається соціальним забезпеченням у столиці Німеччини.

💨 Die Welt пише, що деякі біженки не можуть знайти житло, тому обирають такий спосіб заробітку. Інших біженок обманули: дівчата довірилися чоловікам, які обіцяли «безкоштовне житло».
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3327
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 19:19

  Бетон написав:Зараз 50% повій у борделях Берліна — українки, стверджує Die Welt.

❗️ У своєму матеріалі німецька газета посилається на організацію, яка займається соціальним забезпеченням у столиці Німеччини.

💨 Die Welt пише, що деякі біженки не можуть знайти житло, тому обирають такий спосіб заробітку. Інших біженок обманули: дівчата довірилися чоловікам, які обіцяли «безкоштовне житло».


до вояків, в окопи
і мотивація підвищиться, а може і демографічний фронт заграє
fox767676
 
Повідомлень: 2006
З нами з: 13.06.20
Подякував: 309 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 19:19

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Не было такого. Было Великое княжество Финляндское. И Царство Польское.
"исторической расеей" они никогда не считались

но идея понятна
процесс суверенизации был длительным, ступенчатым и болезненным

Это правда. Но проще, чем у нас. По крайней мере по вопросу отношения русских - они никогда не воспринимали ни финнов, ни поляков ни меньшими братьями, ни ещё как-нибудь. Это чётко были другие народы. И их земли никогда не воспринимались как исконно русские.
Может быть, такое случилось бы ещё лет через 200-300.
Так же по-разному воспринимали Россию юго-восточные украинцы, которые жили вместе с ней 300 с лишним лет и западные, которые вошли в Союз (даже не Россию) совсем недавно.
Самая близкая аналогия, по-моему, Франция - Алжир.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 13 вер, 2024 19:28, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30122
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 19:19

За крок до перевороту думок©

А загалом, читаю/дивлюсь на всі ваші дописи/дискусії і диву дивуюсь!

Ну яке "потім/пізніше" - ???
Ну яке "а от вже в 2025-26-30році..." - ???

Треба ВЖЕ!!!
Вже потрібно вирішувати!!!

Про 200К в сзч - думаєте це сміхуйочки???!
(а на Марсі я чув і про цифру 300К"!)

Але саме головне, що зупинки цьому - НЕМА!
Навпаки, темпи зростають все більше і більше!!!

І все від бардаку, який у всьому/на кожному кроці!!!


Тому - НЕМАЄ В НАС ЧАСУ НА ПОЧЕКАТИ!!!
НЕМАЄ ЧАСУ НА "КОЛИСЬ"!!!

Ви всі просто собі не уявляєте масштабу бардаку, який тягне за собою "швидкий наплив пздца"!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6813
З нами з: 18.03.21
Подякував: 227 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 19:19

  Прохожий написав:
  detroytred написав:Як дятли, деякі чомусь підмінюють предмет. Предметом було, що хотів саме путло. Тоді. У 2019 році.
І те, що формула є набором тез або хоч набором фраз (але вела у напрямку реалізації Мінських угод), ніяк не змінює суті.
*«Попри офіційні заяви (про позитивні очікування від наступної зустрічі через чотири місяці, - «Главком»), наприкінці спільної пресконференції проявилися лінії розколу. Одним з приводів для суперечок залишається питання, коли Україна зможе знову контролювати свій кордон. Зеленський вимагає до виборів. Путін наполягає, щоб спершу на окупованій території мають відбутися вибори, і посилається на так звану формулу Штайнмаєра», - нагадує видання.*
https://glavcom.ua/publications/putin-p ... 45869.html

Ну а ремарки песікотів про те, що після Бучі, да і взагалі після отакого відчебучення путла -- повномасштабки, яку засудив увесь західний світ, Штайнмаєр ліхо перевзувся, і овсі демонструють рівень "експертів-міжнародників" вищого класу.

дятел все долбит)))
хуйло придумал "формулу" как ему выгодно а рогопил педалит это...

Штайнмаер еще если не ошибаюсь в 2019м говорил что нет никакой "формулы"

Це дійсно рогопил

Я писав, про відвідування Штайнмаером Чернігова, не Бучі

А воно знов все перебрехало
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10275
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 19:21

  fox767676 написав:
  Бетон написав:Зараз 50% повій у борделях Берліна — українки, стверджує Die Welt.

❗️ У своєму матеріалі німецька газета посилається на організацію, яка займається соціальним забезпеченням у столиці Німеччини.

💨 Die Welt пише, що деякі біженки не можуть знайти житло, тому обирають такий спосіб заробітку. Інших біженок обманули: дівчата довірилися чоловікам, які обіцяли «безкоштовне житло».


до вояків, в окопи
і мотивація підвищиться, а може і демографічний фронт заграє

Заборона виїзду дівчат же на лице.
Сексуальний фронт просрали
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3327
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 19:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Заборона виїзду дівчат же на лице.
Сексуальний фронт просрали

гадаю росіяни цей аспект по повній експлуатують в пропаганді
fox767676
 
Повідомлень: 2006
З нами з: 13.06.20
Подякував: 309 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 19:24

  Бетон написав:Зараз 50% повій у борделях Берліна — українки, стверджує Die Welt.

❗️ У своєму матеріалі німецька газета посилається на організацію, яка займається соціальним забезпеченням у столиці Німеччини.

💨 Die Welt пише, що деякі біженки не можуть знайти житло, тому обирають такий спосіб заробітку. Інших біженок обманули: дівчата довірилися чоловікам, які обіцяли «безкоштовне житло».

Тех кого обманули очень прям можно зайти в любое полицейское отделение, получить консультацию и написать заявление о принуждении. Человеку принуждающему светит срок.
Остальные выбрали официальное трудоустройство с уплатой налогов. Лидл не подошёл...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5140
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 98509851985298539854>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
18 65781
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2024 09:00
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 227374
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 715364
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.