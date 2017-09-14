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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9851985298539854>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 34
до кінця 2024 року
26%
9
до квітня 2025 року
6%
2
до липня 2025 року
3%
1
до жовтня 2025 року
6%
2
до кінця 2025 року
12%
4
до липня 2026 року
6%
2
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
38%
13
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 19:24

  Бетон написав:Зараз 50% повій у борделях Берліна — українки, стверджує Die Welt.

❗️ У своєму матеріалі німецька газета посилається на організацію, яка займається соціальним забезпеченням у столиці Німеччини.

💨 Die Welt пише, що деякі біженки не можуть знайти житло, тому обирають такий спосіб заробітку. Інших біженок обманули: дівчата довірилися чоловікам, які обіцяли «безкоштовне житло».

Бетон, то які твої діти пішли у тебе в школу ?
Ти ж їх вивіз

Це, по-перше

По-друге
Якщо якась жіночка переїхала з Донецку чи Луганська кудись, то вона біженка з ДНР чи ЛНР
Якщо ця жіночка пішла в бордель, то вона - повія з України
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 19:26

  pesikot написав:
  Прохожий написав:
  detroytred написав:Як дятли, деякі чомусь підмінюють предмет. Предметом було, що хотів саме путло. Тоді. У 2019 році.
І те, що формула є набором тез або хоч набором фраз (але вела у напрямку реалізації Мінських угод), ніяк не змінює суті.
*«Попри офіційні заяви (про позитивні очікування від наступної зустрічі через чотири місяці, - «Главком»), наприкінці спільної пресконференції проявилися лінії розколу. Одним з приводів для суперечок залишається питання, коли Україна зможе знову контролювати свій кордон. Зеленський вимагає до виборів. Путін наполягає, щоб спершу на окупованій території мають відбутися вибори, і посилається на так звану формулу Штайнмаєра», - нагадує видання.*
https://glavcom.ua/publications/putin-p ... 45869.html

Ну а ремарки песікотів про те, що після Бучі, да і взагалі після отакого відчебучення путла -- повномасштабки, яку засудив увесь західний світ, Штайнмаєр ліхо перевзувся, і овсі демонструють рівень "експертів-міжнародників" вищого класу.

дятел все долбит)))
хуйло придумал "формулу" как ему выгодно а рогопил педалит это...

Штайнмаер еще если не ошибаюсь в 2019м говорил что нет никакой "формулы"

Це дійсно рогопил

Я писав, про відвідування Штайнмаером Чернігова, не Бучі

А воно знов все перебрехало


Це дійсно собакокошак.
Прочитай разів зо три...
Допетри, що навіть при отакому твоєму розумінні (що я не побачив в тебе про Чернігів. А я побачив) різниці що після Чернігова, що після Бучі -- нема ніякої.

Але я мав на увазі, що нічого дивного, що Штаймаєр перевзувся після Бучі. "да і взагалі після отакого відчебучення путла -- повномасштабки".

Ну дійсно, клоуни, ви що тільки рефлексувати можете, а не сприймати увесь текст, думку?
_______________________________

  Прохожий написав:да нет никакой "формулы Штайнмаера", есть набор тезисов
это уже и сам Штайнмаер давно сказал


*Угу.
Пряма цитата не здрисника, а самого Штайнмаєра у 2019 році:
*"Була ситуація на перемовинах у Парижі три роки тому, які проводилися на зустрічі нормандської контактної групи на найвищому рівні. Перемовини не просувалися, тому що насправді проєкти, які мали бути імплементовані після мінських угод, стали відомими... Але кроки, які мали бути зроблені обома сторонами, були занадто великими. Саме тому формула не містить нічого більше, ніж спробу зробити з великих кроків (запропонованих в угодах. - Ред.), які учасники конфлікту не хотіли робити, низку менших кроків, які, попри їх сутність та наслідки, досі треба узгодити", - сказав пан Штайнмаєр.*
https://www.bbc.com/ukrainian/news-49962679

Не набір тез, як ти вигадуєш, а зменшення масштабу кроків.
Яке він сам називає формулою.
Сам називає формулою.
А в чому дійсно ключове в формулі Штайнмаєра і чому путло на неї посилався, попроси Песікота тобі розжувати. Навіть він це може побачити.
Так що дятел це саме ти.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 13 вер, 2024 20:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 19:40

  Бетон написав:Сексуальний фронт просрали
всм просрали? выиграли!
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 19:43

  Бетон написав:Зараз 50% повій у борделях Берліна — українки, стверджує Die Welt.

❗️ У своєму матеріалі німецька газета посилається на організацію, яка займається соціальним забезпеченням у столиці Німеччини.

💨 Die Welt пише, що деякі біженки не можуть знайти житло, тому обирають такий спосіб заробітку. Інших біженок обманули: дівчата довірилися чоловікам, які обіцяли «безкоштовне житло».


Вивчивши питання эмігації, та послухавши розповіді повернувшихся жінок, засуджувати повій не буду. Дуже тяжкі умови праці та низька оплата враховуючи вартість житла.
Velz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 19:46

  Успіх написав:
  Banderlog написав:
  Успіх написав:Але, ще не відомо чим закінчиться, якщо і завтра не знайдемо(а шанси його знайти - мізерні, так як той, що спостерігав за ним - втратив його з поля зору в далечині над посадкою... І не відомо, чи він десь в посадці, чи на полі в соняшниках... - чи ще далі

:lol: отругають тебе і ти напишеш пошуки- результату не дали. Солдат не матеріально відповідальний.
Не про то ти думаєш. Уяви собі воно так само можно пролюбити і шукати в посадках коло самого не балуйся. :wink: а це відстань не арти а 120 мінометки... і мінометчики по посадкам не бродять. :wink: думай далі.

Та мене просто "совість мучає")), що я не дотримався інструкцій/правил і проіпав дрон!
Хоч більша відповідальність завжди лягає на "другого номера", який має постійно спостерігати за дроном через екран, або так просто спостерігати його в повітрі(якщо близько) і має САМ приймати рішення "вирубати дрон", навіть якщо "перший номер"(тобто - я) не погоджується!
Особливо, коли "картинка зникла" в моїх окулярах і, відповідно, на його екрані!
А я - затупив/не вимкнув зразу, бо чув по звуку його відносно близько і намагався його тримати в повітрі і кричучи "другому номеру" - "Керуй мною/сади мене, бо картинка зникла/я нікуя не бачу!!!"(я думав з його допомогою ближче/нижче підлетіти)
А "другий номер", що мав мені крикнути "дізарм!!!"(тобто, вирубуй дрон!), чи самому підскочити до мене і вирубати його..
- почав трохи скеровувати мене(вліво/вправо...) - але не все так просто... я був високо..
і ще + вітер...
Ну і втратив мене за посадкою з поля зору... - а я аж тоді через 1-2сек. вимкнув дрон.


А те, що цілу купу дронів пройопують на вогневій і, звичайно, ніхто не буде їх шукати - це я знаю!))
А тут просто - тренування... - тому, прикро що так просто можна втратити дрон
п.с.
Сьогодні вже теж годину вдвох з напарником шукали... - результат: побачив лише двох зайців, які пострибали у посадку)))
ти не зрозумів. Дрони шукають) і на фронті.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 19:57

  Velz написав:
Вивчивши питання эмігації, та послухавши розповіді повернувшихся жінок, засуджувати повій не буду. Дуже тяжкі умови праці та низька оплата враховуючи вартість житла.

:lol: а що тут засуджувати?
Все просто, нормальна оплата проституції і мала конкуренція од місцевого населення. Серед біженок з арабського світу та бідних верств німецького населення шлюх мало.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 20:00

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 20:04

  Banderlog написав:
  Velz написав:
Вивчивши питання эмігації, та послухавши розповіді повернувшихся жінок, засуджувати повій не буду. Дуже тяжкі умови праці та низька оплата враховуючи вартість житла.

:lol: а що тут засуджувати?
Все просто, нормальна оплата проституції і мала конкуренція од місцевого населення. Серед біженок з арабського світу та бідних верств німецького населення шлюх мало.


Ви ще врахуйте, що наші жінки-найкрасивіші у світі, з моеї точки зору. Великий попит та гідна оплата праці гарантована. "шлюх"-не "шлюх" але я дивився, я можу піти в Польші стройбаном за 1,5 максимум, а в єскорті 15 обіцяють (просто на сайті перелік робот дивився і побачив). За 15 і я б пішов, так хто мене візьме.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 20:27

  Успіх написав:А загалом, читаю/дивлюсь на всі ваші дописи/дискусії і диву дивуюсь!

Тому - НЕМАЄ В НАС ЧАСУ НА ПОЧЕКАТИ!!!
НЕМАЄ ЧАСУ НА "КОЛИСЬ"!!!

Ви всі просто собі не уявляєте масштабу бардаку, який тягне за собою "швидкий наплив пздца"!

час упущений. Треба було закручувати гайки раніше. Зараз і сзчшників повно і відказників. Це вже не обратімо.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 20:29

  detroytred написав:................
Ну дійсно, клоуни, ви що тільки рефлексувати можете, а не сприймати увесь текст, думку?
...............

В этом беда сегодняшнего форума.
В основном рефлексии. Почти никто не хочет ни думать, ни понимать чужие мысли.
В результате становится просто неинтересно.
ЛАД
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