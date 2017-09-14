Успіх написав:

Banderlog написав: Успіх написав: Але, ще не відомо чим закінчиться, якщо і завтра не знайдемо(а шанси його знайти - мізерні, так як той, що спостерігав за ним - втратив його з поля зору в далечині над посадкою... І не відомо, чи він десь в посадці, чи на полі в соняшниках... - чи ще далі Але, ще не відомо чим закінчиться, якщо і завтра не знайдемо(а шанси його знайти - мізерні, так як той, що спостерігав за ним - втратив його з поля зору в далечині над посадкою... І не відомо, чи він десь в посадці, чи на полі в соняшниках... - чи ще далі

отругають тебе і ти напишеш пошуки- результату не дали. Солдат не матеріально відповідальний.

Не про то ти думаєш. Уяви собі воно так само можно пролюбити і шукати в посадках коло самого не балуйся. а це відстань не арти а 120 мінометки... і мінометчики по посадкам не бродять. думай далі. отругають тебе і ти напишеш пошуки- результату не дали. Солдат не матеріально відповідальний.Не про то ти думаєш. Уяви собі воно так само можно пролюбити і шукати в посадках коло самого не балуйся.а це відстань не арти а 120 мінометки... і мінометчики по посадкам не бродять.думай далі.

Та мене просто "совість мучає")), що я не дотримався інструкцій/правил і проіпав дрон!Хоч більша відповідальність завжди лягає на "другого номера", який має постійно спостерігати за дроном через екран, або так просто спостерігати його в повітрі(якщо близько) і має САМ приймати рішення "вирубати дрон", навіть якщо "перший номер"(тобто - я) не погоджується!Особливо, коли "картинка зникла" в моїх окулярах і, відповідно, на його екрані!А я - затупив/не вимкнув зразу, бо чув по звуку його відносно близько і намагався його тримати в повітрі і кричучи "другому номеру" - "Керуй мною/сади мене, бо картинка зникла/я нікуя не бачу!!!"(я думав з його допомогою ближче/нижче підлетіти)А "другий номер", що мав мені крикнути "дізарм!!!"(тобто, вирубуй дрон!), чи самому підскочити до мене і вирубати його..- почав трохи скеровувати мене(вліво/вправо...) - але не все так просто... я був високо..і ще + вітер...Ну і втратив мене за посадкою з поля зору... - а я аж тоді через 1-2сек. вимкнув дрон.А те, що цілу купу дронів пройопують на вогневій і, звичайно, ніхто не буде їх шукати - це я знаю!))А тут просто - тренування... - тому, прикро що так просто можна втратити дронп.с.Сьогодні вже теж годину вдвох з напарником шукали... - результат: побачив лише двох зайців, які пострибали у посадку)))