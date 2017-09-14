Ви ще врахуйте, що наші жінки-найкрасивіші у світі, з моеї точки зору. Великий попит та гідна оплата праці гарантована. "шлюх"-не "шлюх" але я дивився, я можу піти в Польші
це з якого такого дива взято? Коли останній раз конкурс красоти виграла Українка? І то організатори конкурсу європеоїди... Красота це в першу чергу здоровя. Ви стверджуєте що в нас найздоровіше населення ? А потом... секс то не тільки про зовнішність а й про мозги.
olmyb написав:[ Цей вживаний у літописах вислів про Київ - прямий переклад грецького "Метрополія". Як не крути, та історично Україна - матір для росії. Україна - і прабатьківщина слов'ян, і перша Русь, і хрещення Русі Володимиром, і навіть перша назва "Росія" на картах зображена на території теперішньої України. І чесні російські історики, і такі імперці як Гіркін (Стрєлков) визнають, що росія - похідна з України, зокрема останньому належить вислів: "Росссия без Украины - это Московия!". Тому війни було не уникнути, для російських імперців і шовіністів, які зараз при владі, це питання їхньої ідентичності. Росія - це копія, якій треба поглинути чи знищити оригінал, щоб самій стати оригіналом. Перемир'я, або без зміни влади на росії, або без вступу України в НАТО для гарантії безпеки, буде лише перервою перед наступним нападом, і ніякими територіальними поступками тут не обійтися, про що самі російські депутати (Матвєйчєв) і блогери не соромляться казати.
Ви дійсно вважаєте, що війни такого масштабу відбуваються з причини а-ля з якого боку розбивати яйця?
Да. Вы как всегда фигово смотрите и воспринимаете Портникова. Когда закончится арабо-израильский конфликт. Тогда, когда жизнь маленького рождённого араба будет важнее для арабского общества, чем смерть всех евреев. Все соседи оркостана станут жить без войн, когда жизнь маленького рождённого орка будет важнее для орковского общества чем боязнь других государств.
мне детройтред своими простынями и теориями заговора напоминает позднесовкового персонажа "угадал все буквы но не смог назвать слово"
ЛАД написав: Что такое "отказник"? Он на фронте, в части, просто отказывается выполнять боевые задачи?
так. Просто відказується. В кожного свій рівень прийнятності, хтось в штурм йти відказується, хтось на позиції. Хтось в штурм іде а сидіти сутками в норі під мінометами і дронами не хоче. Часто копати не хотять. Не
Прохожий написав:мне детройтред своими простынями и теориями заговора напоминает позднесовкового персонажа "угадал все буквы но не смог назвать слово"
а olmyb красавчик, все точно описал
Пізднесовкового персонажа нагадуєш саме ти. Вже вкотре з'являєшся лише з рефлексіями на мене.
СТМ вигадала зі стелі про Портнікова, ти вигадуєш інше. Все у вас (п'ятірки) на вигадках... Та переходах на особистості. Краще б Штайнмаєра перечитав і Песікота попросив тобі розжувати формулу -- щоб ти вгадав слово.