RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9851985298539854

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 34
до кінця 2024 року
26%
9
до квітня 2025 року
6%
2
до липня 2025 року
3%
1
до жовтня 2025 року
6%
2
до кінця 2025 року
12%
4
до липня 2026 року
6%
2
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
38%
13
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 20:32

  Banderlog написав:
  Успіх написав:А загалом, читаю/дивлюсь на всі ваші дописи/дискусії і диву дивуюсь!

Тому - НЕМАЄ В НАС ЧАСУ НА ПОЧЕКАТИ!!!
НЕМАЄ ЧАСУ НА "КОЛИСЬ"!!!

Ви всі просто собі не уявляєте масштабу бардаку, який тягне за собою "швидкий наплив пздца"!

час упущений. Треба було закручувати гайки раніше. Зараз і сзчшників повно і відказників. Це вже не обратімо.

Что такое "отказник"? Он на фронте, в части, просто отказывается выполнять боевые задачи?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30122
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 20:33

  Banderlog написав:
  Успіх написав:А загалом, читаю/дивлюсь на всі ваші дописи/дискусії і диву дивуюсь!

Тому - НЕМАЄ В НАС ЧАСУ НА ПОЧЕКАТИ!!!
НЕМАЄ ЧАСУ НА "КОЛИСЬ"!!!

Ви всі просто собі не уявляєте масштабу бардаку, який тягне за собою "швидкий наплив пздца"!

час упущений. Треба було закручувати гайки раніше. Зараз і сзчшників повно і відказників. Це вже не обратімо.


Вчора подивися ф."Бег" 70-го року.
Капець...

Імхо. Наші не чухаються, бо в найгіршому випадку (да й те дуже малоймовірному) - по Дніпру.
detroytred
 
Повідомлень: 30189
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 20:36

  Velz написав:
  Banderlog написав:

  Velz написав:

Ви ще врахуйте, що наші жінки-найкрасивіші у світі, з моеї точки зору. Великий попит та гідна оплата праці гарантована. "шлюх"-не "шлюх" але я дивився, я можу піти в Польші

це з якого такого дива взято?
Коли останній раз конкурс красоти виграла Українка? І то організатори конкурсу європеоїди...
Красота це в першу чергу здоровя. Ви стверджуєте що в нас найздоровіше населення ? А потом... секс то не тільки про зовнішність а й про мозги.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1255
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 20:37

  detroytred написав:Імхо. Наші не чухаються, бо в найгіршому випадку (да й те дуже малоймовірному) - по Дніпру.
есть 2 варианта. мы в нато границы по днепру +/- или мы не в нато, границы ссср.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24876
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2412 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 20:38

  stm написав:
  detroytred написав:
  olmyb написав:[
Цей вживаний у літописах вислів про Київ - прямий переклад грецького "Метрополія". Як не крути, та історично Україна - матір для росії. Україна - і прабатьківщина слов'ян, і перша Русь, і хрещення Русі Володимиром, і навіть перша назва "Росія" на картах зображена на території теперішньої України. І чесні російські історики, і такі імперці як Гіркін (Стрєлков) визнають, що росія - похідна з України, зокрема останньому належить вислів: "Росссия без Украины - это Московия!". Тому війни було не уникнути, для російських імперців і шовіністів, які зараз при владі, це питання їхньої ідентичності. Росія - це копія, якій треба поглинути чи знищити оригінал, щоб самій стати оригіналом. Перемир'я, або без зміни влади на росії, або без вступу України в НАТО для гарантії безпеки, буде лише перервою перед наступним нападом, і ніякими територіальними поступками тут не обійтися, про що самі російські депутати (Матвєйчєв) і блогери не соромляться казати.


Ви дійсно вважаєте, що війни такого масштабу відбуваються з причини а-ля з якого боку розбивати яйця?

Да. Вы как всегда фигово смотрите и воспринимаете Портникова. Когда закончится арабо-израильский конфликт. Тогда, когда жизнь маленького рождённого араба будет важнее для арабского общества, чем смерть всех евреев.
Все соседи оркостана станут жить без войн, когда жизнь маленького рождённого орка будет важнее для орковского общества чем боязнь других государств.

мне детройтред своими простынями и теориями заговора напоминает позднесовкового персонажа "угадал все буквы но не смог назвать слово"

а olmyb красавчик, все точно описал
Прохожий
 
Повідомлень: 13834
З нами з: 05.06.13
Подякував: 913 раз.
Подякували: 1445 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 20:41

  ЛАД написав:
Что такое "отказник"? Он на фронте, в части, просто отказывается выполнять боевые задачи?

так. Просто відказується.
В кожного свій рівень прийнятності, хтось в штурм йти відказується, хтось на позиції. Хтось в штурм іде а сидіти сутками в норі під мінометами і дронами не хоче. Часто копати не хотять. Не
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1255
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 20:42

Только б не "проклятый Трамп" победил :D
Шансів на те, що у 2025 році США знову виділять Україні великий пакет допомоги майже немає, — WSJ (https://www.wsj.com/politics/national-s ... _lead_pos3)

Видання зазначає, що у Байдена залишається всього 4 місяці, щоб Конгрес виділив допомогу, але поки це питання не стоїть навіть на рівні обговорень.

и
Змін сьогодні оголошено не буде, підхід США до ударів американською зброєю по РФ не змінився, — представник Білого дому Кірбі
_hunter
 
Повідомлень: 8381
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 20:45

  Прохожий написав:мне детройтред своими простынями и теориями заговора напоминает позднесовкового персонажа "угадал все буквы но не смог назвать слово"

а olmyb красавчик, все точно описал

Пізднесовкового персонажа нагадуєш саме ти. Вже вкотре з'являєшся лише з рефлексіями на мене.

СТМ вигадала зі стелі про Портнікова, ти вигадуєш інше.
Все у вас (п'ятірки) на вигадках...
Та переходах на особистості.
Краще б Штайнмаєра перечитав і Песікота попросив тобі розжувати формулу -- щоб ти вгадав слово.
detroytred
 
Повідомлень: 30189
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 20:49

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Імхо. Наші не чухаються, бо в найгіршому випадку (да й те дуже малоймовірному) - по Дніпру.
есть 2 варианта. мы в нато границы по днепру +/- или мы не в нато, границы ссср.

Шанс, що рфія гепнеться теж є.
То ж граємо в казіно...
Дорого, але хто ж питає.
detroytred
 
Повідомлень: 30189
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 20:53

  _hunter написав:Только б не "проклятый Трамп" победил :D
Шансів на те, що у 2025 році США знову виділять Україні великий пакет допомоги майже немає, — WSJ (https://www.wsj.com/politics/national-s ... _lead_pos3)

Видання зазначає, що у Байдена залишається всього 4 місяці, щоб Конгрес виділив допомогу, але поки це питання не стоїть навіть на рівні обговорень.

и
Змін сьогодні оголошено не буде, підхід США до ударів американською зброєю по РФ не змінився, — представник Білого дому Кірбі

Хантер, вы видели 3 последние ролика Камалы?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5141
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9851985298539854
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], Wirująświatła і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
18 65781
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2024 09:00
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 227374
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 715364
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.