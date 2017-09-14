Прохожий написав:мне детройтред своими простынями и теориями заговора напоминает позднесовкового персонажа "угадал все буквы но не смог назвать слово"
а olmyb красавчик, все точно описал
Пізднесовкового персонажа нагадуєш саме ти. Вже вкотре з'являєшся лише з рефлексіями на мене.
СТМ вигадала зі стелі про Портнікова, ти вигадуєш інше. Все у вас (п'ятірки) на вигадках... Та переходах на особистості. Краще б Штайнмаєра перечитав і Песікота попросив тобі розжувати формулу -- щоб ти вгадав слово.
Детройт, я не во всём согласна с Портниковым, но именно он объяснил мне, почему не важны люди оркостану, почему не важны потери бизнесов, да и вообще мало что важно. И я такая "бляяяя, мы походу новые евреи, вот не повезло..." Вся алогичность орков стала логичностью. Кстати, текст про евреев и нас предназначался Лапэю, немного в изменённом виде. Но он, будучи таким знатоком международных отношений, не ответил на самый простой вопрос. Задумался, а считает ли он себя украинцем и ушёл в астрал )))
detroytred написав:................ Ну дійсно, клоуни, ви що тільки рефлексувати можете, а не сприймати увесь текст, думку? ...............
В этом беда сегодняшнего форума. В основном рефлексии. Почти никто не хочет ни думать, ни понимать чужие мысли. В результате становится просто неинтересно.
дятлу и парторгу долбить клювами до полного понимания: ", які, попри їх сутність та наслідки, досі треба узгодити", - сказав пан Штайнмаєр.* и подумать как можно выполнять то что не "узгоджэно"... ну то такэ, рефлексируйте дальше в поисках "хороших русских" и заговора рептилоидов, вы оба очень забавны)))
detroytred написав:Детройт, я не во всём согласна с Портниковым, но именно он объяснил мне, почему не важны люди оркостану, почему не важны потери бизнесов, да и вообще мало что важно. И я такая "бляяяя, мы походу новые евреи, вот не повезло..." Вся алогичность орков стала логичностью. Кстати, текст про евреев и нас предназначался Лапэю, немного в изменённом виде. Но он, будучи таким знатоком международных отношений, не ответил на самый простой вопрос. Задумался, а считает ли он себя украинцем и ушёл в астрал )))
Я цієї передачі з Портніковим не бачив. Тому аж ніяк не міг його неправильно чи правильно зрозуміти.
Може, якщо бачив би, то він переконав і мене. Може да, може ні. Але не бачив. Пояснення від вас - ? Бо ви простині не пишите...
Теорія чи не теорія заговору, але в оту хфігню що єврєєв отак гнобили-гнобили (особливо Гітлер) просто так (аля про бік яйця), я не вірю. Я бачу факт -- що людей з гарних умов життя зіграли в пустелю... А представники цієї нації в найрозвинутіших країнах світу на перших ролях... Відмінно себе почувають. А пересічних з шикарних за кліматом місць -- в пустелю.
В текст про єврєїв для Лепея я не вникав. Моя ремарка з запитанням була до olmyb-а.
detroytred написав:................ Ну дійсно, клоуни, ви що тільки рефлексувати можете, а не сприймати увесь текст, думку? ...............
В этом беда сегодняшнего форума. В основном рефлексии. Почти никто не хочет ни думать, ни понимать чужие мысли. В результате становится просто неинтересно.
дятлу и парторгу долбить клювами до полного понимания: ", які, попри їх сутність та наслідки, досі треба узгодити", - сказав пан Штайнмаєр.* и подумать как можно выполнять то что не "узгоджэно"... ну то такэ, рефлексируйте дальше в поисках "хороших русских" и заговора рептилоидов, вы оба очень забавны)))
Дятел, предмет-то не підмінюй. Предметом не було виконання чи узгодження формули. Я тобі вже двічі казав -- подивись на предмет обговорення. Про що була мова. А ти знов відрефлексив. На предмет, який тобі схотілося. Чим і вкотре підтвердив вказане вище. Вигадуєш саме ти. Ще й приписуєш потім іншим. Спробуй без переходів на особистості.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 13 вер, 2024 21:21, всього редагувалось 1 раз.