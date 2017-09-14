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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 98539854985598569857>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 34
до кінця 2024 року
26%
9
до квітня 2025 року
6%
2
до липня 2025 року
3%
1
до жовтня 2025 року
6%
2
до кінця 2025 року
12%
4
до липня 2026 року
6%
2
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
38%
13
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 20:59

  Успіх написав:А загалом, читаю/дивлюсь на всі ваші дописи/дискусії і диву дивуюсь!

Ну яке "потім/пізніше" - ???
Ну яке "а от вже в 2025-26-30році..." - ???

Треба ВЖЕ!!!
Вже потрібно вирішувати!!!

Про 200К в сзч - думаєте це сміхуйочки???!
(а на Марсі я чув і про цифру 300К"!)

Але саме головне, що зупинки цьому - НЕМА!
Навпаки, темпи зростають все більше і більше!!!

І все від бардаку, який у всьому/на кожному кроці!!!


Тому - НЕМАЄ В НАС ЧАСУ НА ПОЧЕКАТИ!!!
НЕМАЄ ЧАСУ НА "КОЛИСЬ"!!!

Ви всі просто собі не уявляєте масштабу бардаку, який тягне за собою "швидкий наплив пздца"!


https://www.donaldjtrump.com/
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 21:01

  detroytred написав:
  Прохожий написав:мне детройтред своими простынями и теориями заговора напоминает позднесовкового персонажа "угадал все буквы но не смог назвать слово"

а olmyb красавчик, все точно описал

Пізднесовкового персонажа нагадуєш саме ти. Вже вкотре з'являєшся лише з рефлексіями на мене.

СТМ вигадала зі стелі про Портнікова, ти вигадуєш інше.
Все у вас (п'ятірки) на вигадках...
Та переходах на особистості.
Краще б Штайнмаєра перечитав і Песікота попросив тобі розжувати формулу -- щоб ти вгадав слово.

Детройт, я не во всём согласна с Портниковым, но именно он объяснил мне, почему не важны люди оркостану, почему не важны потери бизнесов, да и вообще мало что важно. И я такая "бляяяя, мы походу новые евреи, вот не повезло..." Вся алогичность орков стала логичностью.
Кстати, текст про евреев и нас предназначался Лапэю, немного в изменённом виде. Но он, будучи таким знатоком международных отношений, не ответил на самый простой вопрос. Задумался, а считает ли он себя украинцем и ушёл в астрал )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 21:08

  ЛАД написав:
  detroytred написав:................
Ну дійсно, клоуни, ви що тільки рефлексувати можете, а не сприймати увесь текст, думку?
...............

В этом беда сегодняшнего форума.
В основном рефлексии. Почти никто не хочет ни думать, ни понимать чужие мысли.
В результате становится просто неинтересно.

дятлу и парторгу долбить клювами до полного понимания:
", які, попри їх сутність та наслідки, досі треба узгодити", - сказав пан Штайнмаєр.*
и подумать как можно выполнять то что не "узгоджэно"...
ну то такэ, рефлексируйте дальше в поисках "хороших русских" и заговора рептилоидов, вы оба очень забавны)))
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 21:15

  stm написав:
  detroytred написав:Детройт, я не во всём согласна с Портниковым, но именно он объяснил мне, почему не важны люди оркостану, почему не важны потери бизнесов, да и вообще мало что важно. И я такая "бляяяя, мы походу новые евреи, вот не повезло..." Вся алогичность орков стала логичностью.
Кстати, текст про евреев и нас предназначался Лапэю, немного в изменённом виде. Но он, будучи таким знатоком международных отношений, не ответил на самый простой вопрос. Задумался, а считает ли он себя украинцем и ушёл в астрал )))

Я цієї передачі з Портніковим не бачив. Тому аж ніяк не міг його неправильно чи правильно зрозуміти.

Може, якщо бачив би, то він переконав і мене. Може да, може ні. Але не бачив.
Пояснення від вас - ?
Бо ви простині не пишите...

Теорія чи не теорія заговору, але в оту хфігню що єврєєв отак гнобили-гнобили (особливо Гітлер) просто так (аля про бік яйця), я не вірю.
Я бачу факт -- що людей з гарних умов життя зіграли в пустелю...
А представники цієї нації в найрозвинутіших країнах світу на перших ролях... Відмінно себе почувають.
А пересічних з шикарних за кліматом місць -- в пустелю.

В текст про єврєїв для Лепея я не вникав. Моя ремарка з запитанням була до olmyb-а.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 21:19

  Прохожий написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:................
Ну дійсно, клоуни, ви що тільки рефлексувати можете, а не сприймати увесь текст, думку?
...............

В этом беда сегодняшнего форума.
В основном рефлексии. Почти никто не хочет ни думать, ни понимать чужие мысли.
В результате становится просто неинтересно.

дятлу и парторгу долбить клювами до полного понимания:
", які, попри їх сутність та наслідки, досі треба узгодити", - сказав пан Штайнмаєр.*
и подумать как можно выполнять то что не "узгоджэно"...
ну то такэ, рефлексируйте дальше в поисках "хороших русских" и заговора рептилоидов, вы оба очень забавны)))


Дятел, предмет-то не підмінюй.
Предметом не було виконання чи узгодження формули.
Я тобі вже двічі казав -- подивись на предмет обговорення. Про що була мова.
А ти знов відрефлексив. На предмет, який тобі схотілося.
Чим і вкотре підтвердив вказане вище.
Вигадуєш саме ти. Ще й приписуєш потім іншим.
Спробуй без переходів на особистості.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 13 вер, 2024 21:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 21:20

  detroytred написав:
в найгіршому випадку - по Дніпру.
"по Дніпру"...
й тоді Троя - всьо?
й ПОХ ?
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 13 вер, 2024 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 21:23

  flysoulfly написав:
  detroytred написав:
в найгіршому випадку (да й те дуже малоймовірному) - по Дніпру.
"по Дніпру"...

Троя - всьо?
й ПОХ ?

Не зрозумів про Трою, але підкреслю ключові слова -- "в найгіршому випадку (да й те дуже малоймовірному)".
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 21:24

  detroytred написав:Не зрозумів про Трою
ЛІВИЙ БЕРЕГ Києва
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 13 вер, 2024 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 21:25

detroytred
Троя і ПОХ - акроніми київськиїх районів, якщо що ))
По Дніпру - Київ не столиця, Київ - не столиця, то вже не Україна
Да і там де Дніпро, там і чорноморсье узбережжя з Одесою
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 21:32

  flysoulfly написав:
  detroytred написав:Не зрозумів про Трою, але підкреслю ключові слова -- "в найгіршому випадку (да й те дуже малоймовірному)".
ЛІВИЙ БЕРЕГ Київа

Ні. Столицю не віддадуть... партнери раніше включаться.
По Дніпру нижче Києва.

Але це ну просто в самому найгіршому випадку. Гадаю, що партнери не допустять більше Криму, Донбасу і отих частин Херсонської та Запорізької областей.
detroytred
 
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