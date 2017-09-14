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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9854985598569857>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 34
до кінця 2024 року
26%
9
до квітня 2025 року
6%
2
до липня 2025 року
3%
1
до жовтня 2025 року
6%
2
до кінця 2025 року
12%
4
до липня 2026 року
6%
2
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
38%
13
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 21:34

  detroytred написав:В текст про єврєїв для Лепея я не вникав. Моя ремарка з запитанням була до olmyb-а.

Упущу ваши сомнения про Гитлера и гонения определенно имеющие почву на евреев...
Именно то как вы среагировали на olmyb который абсолютно верно понял и развил мою маленькую ремарочку, мне было прям приятно, а вам непонятно. Влетело дальше вам, а не Лапэю ) а по поводу не вникал, не переживайте, вникать - это не ваша сильная сторона. Унылость и бездеятельность - вот ваша сила )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 21:41

  stm написав:
  detroytred написав:В текст про єврєїв для Лепея я не вникав. Моя ремарка з запитанням була до olmyb-а.

Упущу ваши сомнения про Гитлера и гонения определенно имеющие почву на евреев...
Именно то как вы среагировали на olmyb который абсолютно верно понял и развил мою маленькую ремарочку, мне было прям приятно, а вам непонятно. Влетело дальше вам, а не Лапэю ) а по поводу не вникал, не переживайте, вникать - это не ваша сильная сторона. Унылость и бездеятельность - вот ваша сила )))

Ваша сила вигадувати та приписувати дурню. Що мені влетіло? Чому це я переживаю? Не вигадуйте дурниць.

Якщо деякі питання мені не цікаві, то я і не вникаю.
І оскільки це було саме з таких, то я ЛИШЕ запитав в olmyb-а.
На відміну від отакої виникаючої вас. Яка вникла у *військове діловодство" або в секретність в армії, що аж смішно...

Яке вам діло до моїх сторін?
Ви ж наче вже щось лепотіли про не реагувати на мене. Але знов лізите з переходом на особистості.
Знов переводите обговорення в негативну площину.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 13 вер, 2024 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 21:44

  detroytred написав:
  flysoulfly написав:
  detroytred написав:Не зрозумів про Трою, але підкреслю ключові слова -- "в найгіршому випадку (да й те дуже малоймовірному)".
ЛІВИЙ БЕРЕГ Київа

Ні. Столицю не віддадуть... партнери раніше включаться.
По Дніпру нижче Києва.

Але це ну просто в самому найгіршому випадку. Гадаю, що партнери не допустять більше Криму, Донбасу і отих частин Херсонської та Запорізької областей.


Багато віддав би за точний прогноз де опинится місто Дніпро в фіналі, та коли він буде,той фінал. Зустрів людину з Українки, каже жінка не хотіла в 22 квартиру продавати,а покупець був, десятку давав. А зараз все. Знесли під три чорти. А задурно теж майно віддавати не охота.
Velz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 21:49

Стм і Ко
Послухайте тоді оцього веселуна з ЄС, який отаке голосить на всю країну, а потім щось кукарікайте про зрадофілів на цьому форумі:
https://m.youtube.com/watch?v=3eaQyM_I3HM

Тут, в практично вузькому колі, без будь-якої мети обговорюють всі сторони подій, в тому числі і негативні.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 21:58

  Velz написав:
  detroytred написав:
  flysoulfly написав:ЛІВИЙ БЕРЕГ Київа

Ні. Столицю не віддадуть... партнери раніше включаться.
По Дніпру нижче Києва.

Але це ну просто в самому найгіршому випадку. Гадаю, що партнери не допустять більше Криму, Донбасу і отих частин Херсонської та Запорізької областей.


Багато віддав би за точний прогноз де опинится місто Дніпро в фіналі, та коли він буде,той фінал. Зустрів людину з Українки, каже жінка не хотіла в 22 квартиру продавати,а покупець був, десятку давав. А зараз все. Знесли під три чорти. А задурно теж майно віддавати не охота.

Блекрок та Джипи Морган вже займаються в напрямку коштів по восстановлєнією України...

Так що ознаки, що все буде не так вже й жахливо, величенькі.

Крим та коридор по суходолу - максимум, на який може зазіхати оркостан. Це сплата йому за те, що вся інша частина України відійде Заходу. Він ще дякувати буде...
Але сторони всі! вирішили пограти в казіно...
Партнери-то на менші ставки, а ми на дорогі фішки.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 13 вер, 2024 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хочешь рассмешить Байдена - покажи ему свой план
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:08

  detroytred написав:Гадаю, що партнери не допустять більше Криму, Донбасу і отих частин Херсонської та Запорізької областей.
странная логика или это юмор? Крым допустили? ДНэры допустили? Широкомасштабную допустили? Бучу допустили? а Киев не допустят. Хоть что нибудь не допустили? Войну можно закончить завтра, если США вмешается. Все эти страхи про ЯО фантомные. Ковальчуки и др. кто рулят путиным не для того собирали свои ярды и держатся власти чтобы потом жить в бункере в Сибири. Украина это чейто гневный каприз, никакого стратегического значения для рф она не имеет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 вер, 2024 22:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:12

  fox767676 написав:Хочешь рассмешить Байдена - покажи ему свой план

Та отож.

Мої всі бачення сформовані на підставі, що Захід дійсно потужний))
Якщо ж його країни реально розриваються зсередини проблемами, то хз, як воно може бути.

А що оте в них коїться вистава чи реал - хз.
Це в прохожих інфо з самих овальних кабінетів. В мене нема.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:16

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Гадаю, що партнери не допустять більше Криму, Донбасу і отих частин Херсонської та Запорізької областей.
странная логика или это юмор? Крым допустили? ДНэры допустили? Широкомасштабную допустили? Бучу допустили? а Киев не допустят. Хоть что нибудь не допустили? Войну можно закончить завтра, если США вмешается.

Саме так! Тут нічого дивного. І все логічно. Природньо.
Допускати можна.
Але до визначеної межі.
Так в житті на кожному кроці.

Межу звичайно ж можна і посувати. Змінювати її бачення.
Навіть сам швидкість досягнення межі має значення. Якщо повільно, то вона посувається далі.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 13 вер, 2024 22:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:17

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Гадаю, що партнери не допустять більше Криму, Донбасу і отих частин Херсонської та Запорізької областей.
странная логика или это юмор? Крым допустили? ДНэры допустили? Широкомасштабную допустили? Бучу допустили? а Киев не допустят. Хоть что нибудь не допустили? Войну можно закончить завтра, если США вмешается.

Тбілісі не допустили, хоча танки були у воріт, як під Києвом. Столиця окремий рядок, недоторканий. Хусейн в курсі, що столицю Кувейта не треба було чіпати.
lapay
 
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