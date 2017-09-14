detroytred написав:В текст про єврєїв для Лепея я не вникав. Моя ремарка з запитанням була до olmyb-а.
Упущу ваши сомнения про Гитлера и гонения определенно имеющие почву на евреев... Именно то как вы среагировали на olmyb который абсолютно верно понял и развил мою маленькую ремарочку, мне было прям приятно, а вам непонятно. Влетело дальше вам, а не Лапэю ) а по поводу не вникал, не переживайте, вникать - это не ваша сильная сторона. Унылость и бездеятельность - вот ваша сила )))
detroytred написав:В текст про єврєїв для Лепея я не вникав. Моя ремарка з запитанням була до olmyb-а.
Упущу ваши сомнения про Гитлера и гонения определенно имеющие почву на евреев... Именно то как вы среагировали на olmyb который абсолютно верно понял и развил мою маленькую ремарочку, мне было прям приятно, а вам непонятно. Влетело дальше вам, а не Лапэю ) а по поводу не вникал, не переживайте, вникать - это не ваша сильная сторона. Унылость и бездеятельность - вот ваша сила )))
Ваша сила вигадувати та приписувати дурню. Що мені влетіло? Чому це я переживаю? Не вигадуйте дурниць.
Якщо деякі питання мені не цікаві, то я і не вникаю. І оскільки це було саме з таких, то я ЛИШЕ запитав в olmyb-а. На відміну від отакої виникаючої вас. Яка вникла у *військове діловодство" або в секретність в армії, що аж смішно...
Яке вам діло до моїх сторін? Ви ж наче вже щось лепотіли про не реагувати на мене. Але знов лізите з переходом на особистості. Знов переводите обговорення в негативну площину.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 13 вер, 2024 21:53, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Не зрозумів про Трою, але підкреслю ключові слова -- "в найгіршому випадку (да й те дуже малоймовірному)".
ЛІВИЙ БЕРЕГ Київа
Ні. Столицю не віддадуть... партнери раніше включаться. По Дніпру нижче Києва.
Але це ну просто в самому найгіршому випадку. Гадаю, що партнери не допустять більше Криму, Донбасу і отих частин Херсонської та Запорізької областей.
Багато віддав би за точний прогноз де опинится місто Дніпро в фіналі, та коли він буде,той фінал. Зустрів людину з Українки, каже жінка не хотіла в 22 квартиру продавати,а покупець був, десятку давав. А зараз все. Знесли під три чорти. А задурно теж майно віддавати не охота.
Ні. Столицю не віддадуть... партнери раніше включаться. По Дніпру нижче Києва.
Але це ну просто в самому найгіршому випадку. Гадаю, що партнери не допустять більше Криму, Донбасу і отих частин Херсонської та Запорізької областей.
Багато віддав би за точний прогноз де опинится місто Дніпро в фіналі, та коли він буде,той фінал. Зустрів людину з Українки, каже жінка не хотіла в 22 квартиру продавати,а покупець був, десятку давав. А зараз все. Знесли під три чорти. А задурно теж майно віддавати не охота.
Блекрок та Джипи Морган вже займаються в напрямку коштів по восстановлєнією України...
Так що ознаки, що все буде не так вже й жахливо, величенькі.
Крим та коридор по суходолу - максимум, на який може зазіхати оркостан. Це сплата йому за те, що вся інша частина України відійде Заходу. Він ще дякувати буде... Але сторони всі! вирішили пограти в казіно... Партнери-то на менші ставки, а ми на дорогі фішки.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 13 вер, 2024 22:04, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Гадаю, що партнери не допустять більше Криму, Донбасу і отих частин Херсонської та Запорізької областей.
странная логика или это юмор? Крым допустили? ДНэры допустили? Широкомасштабную допустили? Бучу допустили? а Киев не допустят. Хоть что нибудь не допустили? Войну можно закончить завтра, если США вмешается. Все эти страхи про ЯО фантомные. Ковальчуки и др. кто рулят путиным не для того собирали свои ярды и держатся власти чтобы потом жить в бункере в Сибири. Украина это чейто гневный каприз, никакого стратегического значения для рф она не имеет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 вер, 2024 22:14, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Гадаю, що партнери не допустять більше Криму, Донбасу і отих частин Херсонської та Запорізької областей.
странная логика или это юмор? Крым допустили? ДНэры допустили? Широкомасштабную допустили? Бучу допустили? а Киев не допустят. Хоть что нибудь не допустили? Войну можно закончить завтра, если США вмешается.
Саме так! Тут нічого дивного. І все логічно. Природньо. Допускати можна. Але до визначеної межі. Так в житті на кожному кроці.
Межу звичайно ж можна і посувати. Змінювати її бачення. Навіть сам швидкість досягнення межі має значення. Якщо повільно, то вона посувається далі.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 13 вер, 2024 22:18, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Гадаю, що партнери не допустять більше Криму, Донбасу і отих частин Херсонської та Запорізької областей.
странная логика или это юмор? Крым допустили? ДНэры допустили? Широкомасштабную допустили? Бучу допустили? а Киев не допустят. Хоть что нибудь не допустили? Войну можно закончить завтра, если США вмешается.
Тбілісі не допустили, хоча танки були у воріт, як під Києвом. Столиця окремий рядок, недоторканий. Хусейн в курсі, що столицю Кувейта не треба було чіпати.