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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9854985598569857>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 35
до кінця 2024 року
26%
9
до квітня 2025 року
6%
2
до липня 2025 року
3%
1
до жовтня 2025 року
6%
2
до кінця 2025 року
14%
5
до липня 2026 року
6%
2
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
13
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:17

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Гадаю, що партнери не допустять більше Криму, Донбасу і отих частин Херсонської та Запорізької областей.
странная логика или это юмор? Крым допустили? ДНэры допустили? Широкомасштабную допустили? Бучу допустили? а Киев не допустят. Хоть что нибудь не допустили? Войну можно закончить завтра, если США вмешается.

Тбілісі не допустили, хоча танки були у воріт, як під Києвом. Столиця окремий рядок, недоторканий. Хусейн в курсі, що столицю Кувейта не треба було чіпати.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:20

  lapay написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Гадаю, що партнери не допустять більше Криму, Донбасу і отих частин Херсонської та Запорізької областей.
странная логика или это юмор? Крым допустили? ДНэры допустили? Широкомасштабную допустили? Бучу допустили? а Киев не допустят. Хоть что нибудь не допустили? Войну можно закончить завтра, если США вмешается.

Тбілісі не допустили, хоча танки були у воріт, як під Києвом. Столиця окремий рядок, недоторканий. Хусейн в курсі, що столицю Кувейта не треба було чіпати.

зачем тогда посольства эвакуировали?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:зачем тогда посольства эвакуировали?

Так стріляли, бомби-ракети, реальна небезпека. 100% гарантій ніхто нікому дати не може, але Пуйло вже націлився на Новоросію, йому поки не до Києва.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:36

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Сексуальний фронт просрали
всм просрали? выиграли!

уповаю на проф. мнение))
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:38

  lapay написав:
  Wirująświatła написав:зачем тогда посольства эвакуировали?

Так стріляли, бомби-ракети, реальна небезпека. 100% гарантій ніхто нікому дати не може, але Пуйло вже націлився на Новоросію, йому поки не до Києва.

десятки тысяч детей не эвакуировали и даже не сочли нужным предупредить.
вова вова, ждёт тебя Гаага вместе с уйлом, хотя его тоже вовой зовут
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Крим та коридор по суходолу - максимум, на який може зазіхати оркостан. Це сплата йому за те, що вся інша частина України відійде Заходу
І що у нас є такого, щоб ми були цікаві заходу, щоб він нас хотів? Навіть до війни з нас можна було взяти людей, ліс, чавунні чушки та кукурудзу. Людей захід вже отримав, а кукурудзу та чавун можна і в кацапів за безцінь купувати. Ще трохи часу і ми пройдемо точку неповернення, коли відбудувати все по новому буде дешевше, ніж відновити (залишки економіки) І кому воно буде потрібно? Європі чи Америці? Там своє перевиробництво.
d44
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:46

  Бетон написав:
  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Сексуальний фронт просрали
всм просрали? выиграли!

уповаю на проф. мнение))

если б украинские авто завоевали 50% рынка Германии это было бы просрали или пэрэмога? тут тоже самое.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:49

  Wirująświatła написав:
  lapay написав:
  Wirująświatła написав:странная логика или это юмор? Крым допустили? ДНэры допустили? Широкомасштабную допустили? Бучу допустили? а Киев не допустят. Хоть что нибудь не допустили? Войну можно закончить завтра, если США вмешается.

Тбілісі не допустили, хоча танки були у воріт, як під Києвом. Столиця окремий рядок, недоторканий. Хусейн в курсі, що столицю Кувейта не треба було чіпати.

зачем тогда посольства эвакуировали?

США попереджають про вторгнення - "хлопці, рийте окопи", реакція Зе - "припиніть лякати інвесторів".
"Напевно ми чогось не знаємо, напевно все домовлено, напевно ми тут зайві" - подумали американці і евакуювались від гріха подалі.
А потім щось пішло не так.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:51

Успіх Оставте окуляри, до війни воно відношення не має.
Більш цікавий феномен українського патріотизму коли всі разом за боротьбу, но більшість проти боротись особисто, і проти щоб боролись їх родичі.
В нас хвора нація "вільних" людей.
І викривлена правова система в ній ще є остатки здорового глузду, но воно там як атавізм.
Населенню навязують думку про нераціональність системи примусу і покарань. Нам вбивають в голову купу дурі. Типу Насильство породжує насильство.
Тілесні покарання не дають результату, тюрми нікого не перевиховують. Смертна кара не дає результату)))
в самій конституції до людини ставляться як до дорослого свідомого громадянина і за тією логікою виконання обовязків мало б базуватись на цій свідомості.
А це дурь, нема свідомості, яка б виникнула сама пособі.
Як і не існує ніяких безумовних, природніх прав людини чи прав дитини, . За всіма правами мають стояти обовязки.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 23:01

  d44 написав:
  detroytred написав:Крим та коридор по суходолу - максимум, на який може зазіхати оркостан. Це сплата йому за те, що вся інша частина України відійде Заходу
І що у нас є такого, щоб ми були цікаві заходу, щоб він нас хотів? Навіть до війни з нас можна було взяти людей, ліс, чавунні чушки та кукурудзу. Людей захід вже отримав, а кукурудзу та чавун можна і в кацапів за безцінь купувати. Ще трохи часу і ми пройдемо точку неповернення, коли відбудувати все по новому буде дешевше, ніж відновити (залишки економіки) І кому воно буде потрібно? Європі чи Америці? Там своє перевиробництво.

Г.е.о.г.р.а.ф.і.я.
Віддати Азії такий шмат (вважайте це База-регулятор в транзисторі між Емітером-Колектором) не віддадуть.
База з точки зору логістики.
Дистанція і фортеця з точки зору військової.
Ну і дрібниці - чорноземи, якісь мінерали на трильйон)) і місце ... для мігрантів з африк-сходу, які пруть в Європу.

Заходу цього вистачить з лихвою, щоб поборотися за нас з Азією.
detroytred
 
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