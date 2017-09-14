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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:17
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Гадаю, що партнери не допустять більше Криму, Донбасу і отих частин Херсонської та Запорізької областей.
странная логика или это юмор? Крым допустили? ДНэры допустили? Широкомасштабную допустили? Бучу допустили? а Киев не допустят. Хоть что нибудь не допустили? Войну можно закончить завтра, если США вмешается.
Тбілісі не допустили, хоча танки були у воріт, як під Києвом. Столиця окремий рядок, недоторканий. Хусейн в курсі, що столицю Кувейта не треба було чіпати.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:20
lapay написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
Гадаю, що партнери не допустять більше Криму, Донбасу і отих частин Херсонської та Запорізької областей.
странная логика или это юмор? Крым допустили? ДНэры допустили? Широкомасштабную допустили? Бучу допустили? а Киев не допустят. Хоть что нибудь не допустили? Войну можно закончить завтра, если США вмешается.
Тбілісі не допустили, хоча танки були у воріт, як під Києвом. Столиця окремий рядок, недоторканий. Хусейн в курсі, що столицю Кувейта не треба було чіпати.
зачем тогда посольства эвакуировали?
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:35
Wirująświatła написав:
зачем тогда посольства эвакуировали?
Так стріляли, бомби-ракети, реальна небезпека. 100% гарантій ніхто нікому дати не може, але Пуйло вже націлився на Новоросію, йому поки не до Києва.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:36
Wirująświatła написав: Бетон написав:
Сексуальний фронт просрали
всм просрали? выиграли!
уповаю на проф. мнение))
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:38
lapay написав: Wirująświatła написав:
зачем тогда посольства эвакуировали?
Так стріляли, бомби-ракети, реальна небезпека. 100% гарантій ніхто нікому дати не може, але Пуйло вже націлився на Новоросію, йому поки не до Києва.
десятки тысяч детей не эвакуировали и даже не сочли нужным предупредить.
вова вова, ждёт тебя Гаага вместе с уйлом, хотя его тоже вовой зовут
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:39
detroytred написав:
Крим та коридор по суходолу - максимум, на який може зазіхати оркостан. Це сплата йому за те, що вся інша частина України відійде Заходу
І що у нас є такого, щоб ми були цікаві заходу, щоб він нас хотів? Навіть до війни з нас можна було взяти людей, ліс, чавунні чушки та кукурудзу. Людей захід вже отримав, а кукурудзу та чавун можна і в кацапів за безцінь купувати. Ще трохи часу і ми пройдемо точку неповернення, коли відбудувати все по новому буде дешевше, ніж відновити (залишки економіки) І кому воно буде потрібно? Європі чи Америці? Там своє перевиробництво.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:46
Бетон написав: Wirująświatła написав: Бетон написав:
Сексуальний фронт просрали
всм просрали? выиграли!
уповаю на проф. мнение))
если б украинские авто завоевали 50% рынка Германии это было бы просрали или пэрэмога? тут тоже самое.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:49
Wirująświatła написав:
зачем тогда посольства эвакуировали?
lapay написав: Wirująświatła написав:
странная логика или это юмор? Крым допустили? ДНэры допустили? Широкомасштабную допустили? Бучу допустили? а Киев не допустят. Хоть что нибудь не допустили? Войну можно закончить завтра, если США вмешается.
Тбілісі не допустили, хоча танки були у воріт, як під Києвом. Столиця окремий рядок, недоторканий. Хусейн в курсі, що столицю Кувейта не треба було чіпати.
США попереджають про вторгнення - "хлопці, рийте окопи", реакція Зе - "припиніть лякати інвесторів".
"Напевно ми чогось не знаємо, напевно все домовлено, напевно ми тут зайві" - подумали американці і евакуювались від гріха подалі.
А потім щось пішло не так.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:51
Успіх Оставте окуляри, до війни воно відношення не має.
Більш цікавий феномен українського патріотизму коли всі разом за боротьбу, но більшість проти боротись особисто, і проти щоб боролись їх родичі.
В нас хвора нація "вільних" людей.
І викривлена правова система в ній ще є остатки здорового глузду, но воно там як атавізм.
Населенню навязують думку про нераціональність системи примусу і покарань. Нам вбивають в голову купу дурі. Типу Насильство породжує насильство.
Тілесні покарання не дають результату, тюрми нікого не перевиховують. Смертна кара не дає результату)))
в самій конституції до людини ставляться як до дорослого свідомого громадянина і за тією логікою виконання обовязків мало б базуватись на цій свідомості.
А це дурь, нема свідомості, яка б виникнула сама пособі.
Як і не існує ніяких безумовних, природніх прав людини чи прав дитини, . За всіма правами мають стояти обовязки.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 23:01
d44 написав: detroytred написав:
Крим та коридор по суходолу - максимум, на який може зазіхати оркостан. Це сплата йому за те, що вся інша частина України відійде Заходу
І що у нас є такого, щоб ми були цікаві заходу, щоб він нас хотів? Навіть до війни з нас можна було взяти людей, ліс, чавунні чушки та кукурудзу. Людей захід вже отримав, а кукурудзу та чавун можна і в кацапів за безцінь купувати. Ще трохи часу і ми пройдемо точку неповернення, коли відбудувати все по новому буде дешевше, ніж відновити (залишки економіки) І кому воно буде потрібно? Європі чи Америці? Там своє перевиробництво.
Г.е.о.г.р.а.ф.і.я.
Віддати Азії такий шмат (вважайте це База-регулятор в транзисторі між Емітером-Колектором) не віддадуть.
База з точки зору логістики.
Дистанція і фортеця з точки зору військової.
Ну і дрібниці - чорноземи, якісь мінерали на трильйон)) і місце ... для мігрантів з африк-сходу, які пруть в Європу.
Заходу цього вистачить з лихвою, щоб поборотися за нас з Азією.
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