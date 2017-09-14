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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9854985598569857

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 35
до кінця 2024 року
26%
9
до квітня 2025 року
6%
2
до липня 2025 року
3%
1
до жовтня 2025 року
6%
2
до кінця 2025 року
14%
5
до липня 2026 року
6%
2
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
13
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 23:04

  lapay написав:Тбілісі не допустили, хоча танки були у воріт,


Тоді керували Республіканці (Буш молодший), дзвінка в московію вистачило щоб наступ на Тбілісі зупинився

А в 2014 і в 2022 Демократи (Обама і Байден) були не такі рішучі
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 23:07

  Xenon написав:
  lapay написав:Тбілісі не допустили, хоча танки були у воріт,


Тоді керували Республіканці (Буш молодший), дзвінка в московію вистачило щоб наступ на Тбілісі зупинився

А в 2014 і в 2022 Демократи (Обама і Байден) були не такі рішучі

А може тоді Китай не так щільно став за спиною рфії? Хз.

Да і до протистояння з Заходом всерйоз (до санкцій тощо) рфія почала готуватися саме після Мюнхену. В 2008 році була тільки на початку.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 23:16

  Wirująświatła написав:если б украинские авто завоевали 50% рынка Германии это было бы просрали или пэрэмога? тут тоже самое.

Авто нічого не завойовують.
Ваша аналогія дирява)
і діло не в моральності ринку.
Я сам цинік.
Якби українська велика рогата худоба пішла в німеччину і давала там половину молока яке пють німці?
це зрада чи перемога? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 23:45

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:если б украинские авто завоевали 50% рынка Германии это было бы просрали или пэрэмога? тут тоже самое.

Авто нічого не завойовують.
Ваша аналогія дирява)
і діло не в моральності ринку.
Я сам цинік.
Якби українська велика рогата худоба пішла в німеччину і давала там половину молока яке пють німці?
це зрада чи перемога? :lol:

Так худоба чого пішла? Тому-що ферму разбомбили, худобу не було кому доїть. А в Німеччині за молоко не гривні сплачують, плюс ця худоба дає роботу цілим індустріям- зуби, губи, цицьки, мордилиця. І вони не просто зубік пломбують, а міняють усе зразу на саме сучасне.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 23:55

Water
Риба шукае де глибше,а людина-де краще. Якби ще мозги в них були,не просирати ті бабки а інвестувати,коли вже доїть не будуть.
Velz
 
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  #<1 ... 9854985598569857
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