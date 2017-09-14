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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 23:04
lapay написав:
Тбілісі не допустили, хоча танки були у воріт,
Тоді керували Республіканці (Буш молодший), дзвінка в московію вистачило щоб наступ на Тбілісі зупинився
А в 2014 і в 2022 Демократи (Обама і Байден) були не такі рішучі
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Xenon
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 23:07
Xenon написав: lapay написав:
Тбілісі не допустили, хоча танки були у воріт,
Тоді керували Республіканці (Буш молодший), дзвінка в московію вистачило щоб наступ на Тбілісі зупинився
А в 2014 і в 2022 Демократи (Обама і Байден) були не такі рішучі
А може тоді Китай не так щільно став за спиною рфії? Хз.
Да і до протистояння з Заходом всерйоз (до санкцій тощо) рфія почала готуватися саме після Мюнхену. В 2008 році була тільки на початку.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 23:16
Wirująświatła написав:
если б украинские авто завоевали 50% рынка Германии это было бы просрали или пэрэмога? тут тоже самое.
Авто нічого не завойовують.
Ваша аналогія дирява)
і діло не в моральності ринку.
Я сам цинік.
Якби українська велика рогата худоба пішла в німеччину і давала там половину молока яке пють німці?
це зрада чи перемога?
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Banderlog
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 23:45
Banderlog написав: Wirująświatła написав:
если б украинские авто завоевали 50% рынка Германии это было бы просрали или пэрэмога? тут тоже самое.
Авто нічого не завойовують.
Ваша аналогія дирява)
і діло не в моральності ринку.
Я сам цинік.
Якби українська велика рогата худоба пішла в німеччину і давала там половину молока яке пють німці?
це зрада чи перемога?
Так худоба чого пішла? Тому-що ферму разбомбили, худобу не було кому доїть. А в Німеччині за молоко не гривні сплачують, плюс ця худоба дає роботу цілим індустріям- зуби, губи, цицьки, мордилиця. І вони не просто зубік пломбують, а міняють усе зразу на саме сучасне.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 23:55
Water
Риба шукае де глибше,а людина-де краще. Якби ще мозги в них були,не просирати ті бабки а інвестувати,коли вже доїть не будуть.
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Velz
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