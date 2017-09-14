Додано: Суб 14 вер, 2024 00:18

olmyb написав: ......

За подібним до сучасних подій сценарієм Гітлер захопив Чехію, яка після 500 років перебування у німецькому світі на 85% була німецькомовною, спочатку заворушення і фактична автономія Судет, де були створені місцеві німецькі збройні формування за прямої підтримки Германії, потім дипломатична "Мюнхенська змова" з офіційною анексією Судет з пунктом про права німецькомовних в залишковій Чехії. Здавалось агресору поступились, нарешті мир, але потім введення військ і захоплення усієї Чехії з перейменуванням на Богемію. І це була б вже звичайна німецька провінція, чехам просто повезло, що Германія напала на союзника СРСР, а потім ще й об'явила війну США. ......За подібним до сучасних подій сценарієм Гітлер захопив Чехію, яка після 500 років перебування у німецькому світі на 85% була німецькомовною, спочатку заворушення і фактична автономія Судет, де були створені місцеві німецькі збройні формування за прямої підтримки Германії, потім дипломатична "Мюнхенська змова" з офіційною анексією Судет з пунктом про права німецькомовних в залишковій Чехії. Здавалось агресору поступились, нарешті мир, але потім введення військ і захоплення усієї Чехії з перейменуванням на Богемію. І це була б вже звичайна німецька провінція, чехам просто повезло, що Германія напала на союзника СРСР, а потім ще й об'явила війну США.

На судетских немцев, ориентированных на производство экспортной продукции, экономический кризис повлиял больше, чем на чешское и словацкое население, и к 1936 году 60% безработных в Чехословакии были немцами.

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20-21 сентября английский и французский посланники в Чехословакии заявили чехословацкому правительству, что в случае, если оно не примет англо-французских предложений, французское правительство «не выполнит договора» с Чехословакией. Также они сообщили следующее: «Если же чехи объединятся с русскими, война может принять характер крестового похода против большевиков. Тогда правительствам Англии и Франции будет очень трудно остаться в стороне».

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В этот же день (27 сентября 1938) Чемберлен выступил с речью, в которой, в частности, сказал: «Как это страшно, фантастично, невероятно, если мы должны будем копать окопы и надевать противогазы здесь из-за конфликта в далёкой стране между людьми, о которых мы ничего не знаем»

Гитлер выразил важность оккупации для укрепления немецкой армии и отметил, что, оккупировав Чехословакию, Германия получила 2175 полевых орудий и пушек, 469 танков, 500 зенитных артиллерийских орудий, 43 000 пулеметов, 1 090 000 боевых винтовок, 114 000 пистолетов, около миллиарда патронов для стрелкового оружия и 3 миллиона патронов для зенитных орудий. Этого можно было бы вооружить примерно половину вермахта. [ 117 ] Чехословацкое оружие позже сыграло важную роль в немецком завоевании Польши и Франции

4 декабря 1938 года на выборах в Рейхсгау Судетская область 97,3% взрослого населения проголосовало за нацистскую партию . Около полумиллиона судетских немцев вступили в нацистскую партию, 17,3% немецкого населения Судетской области (среднее участие НСДАП в нацистской Германии составляло 7,9%). Таким образом, Судетская область была самым «пронацистским» регионом в нацистской Германии.

Не знаю, как с немецкоязычными, но нацсостав Чехословакии был такой - чехи составляли около 46 % населения, словаки — 13 %, немцы 28 %, венгры 8 %, оставшиеся 5 % составляли в основном украинцы, поляки и евреи (). По укр Вики так же, как и по англ., немцев было ещё меньше - 23%.И пару цитат для тех, кто ещё хочет думать.Последняя фраза приводится и в англ. ВикиА вообще, тем, кто сильно не доверяет русской Вики и советской истории, рекомендую почитать эту ссылку.И уж точно война началась не ради защиты немецкоязычных или даже немцев.И там же к вопросу о судетских немцах: