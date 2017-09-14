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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9854985598569857

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 35
до кінця 2024 року
26%
9
до квітня 2025 року
6%
2
до липня 2025 року
3%
1
до жовтня 2025 року
6%
2
до кінця 2025 року
14%
5
до липня 2026 року
6%
2
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
13
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 23:04

  lapay написав:Тбілісі не допустили, хоча танки були у воріт,


Тоді керували Республіканці (Буш молодший), дзвінка в московію вистачило щоб наступ на Тбілісі зупинився

А в 2014 і в 2022 Демократи (Обама і Байден) були не такі рішучі
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 23:07

  Xenon написав:
  lapay написав:Тбілісі не допустили, хоча танки були у воріт,


Тоді керували Республіканці (Буш молодший), дзвінка в московію вистачило щоб наступ на Тбілісі зупинився

А в 2014 і в 2022 Демократи (Обама і Байден) були не такі рішучі

А може тоді Китай не так щільно став за спиною рфії? Хз.

Да і до протистояння з Заходом всерйоз (до санкцій тощо) рфія почала готуватися саме після Мюнхену. В 2008 році була тільки на початку.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 23:16

  Wirująświatła написав:если б украинские авто завоевали 50% рынка Германии это было бы просрали или пэрэмога? тут тоже самое.

Авто нічого не завойовують.
Ваша аналогія дирява)
і діло не в моральності ринку.
Я сам цинік.
Якби українська велика рогата худоба пішла в німеччину і давала там половину молока яке пють німці?
це зрада чи перемога? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 23:45

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:если б украинские авто завоевали 50% рынка Германии это было бы просрали или пэрэмога? тут тоже самое.

Авто нічого не завойовують.
Ваша аналогія дирява)
і діло не в моральності ринку.
Я сам цинік.
Якби українська велика рогата худоба пішла в німеччину і давала там половину молока яке пють німці?
це зрада чи перемога? :lol:

Так худоба чого пішла? Тому-що ферму разбомбили, худобу не було кому доїть. А в Німеччині за молоко не гривні сплачують, плюс ця худоба дає роботу цілим індустріям- зуби, губи, цицьки, мордилиця. І вони не просто зубік пломбують, а міняють усе зразу на саме сучасне.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 23:55

Water
Риба шукае де глибше,а людина-де краще. Якби ще мозги в них були,не просирати ті бабки а інвестувати,коли вже доїть не будуть.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 00:18

  olmyb написав:......
За подібним до сучасних подій сценарієм Гітлер захопив Чехію, яка після 500 років перебування у німецькому світі на 85% була німецькомовною, спочатку заворушення і фактична автономія Судет, де були створені місцеві німецькі збройні формування за прямої підтримки Германії, потім дипломатична "Мюнхенська змова" з офіційною анексією Судет з пунктом про права німецькомовних в залишковій Чехії. Здавалось агресору поступились, нарешті мир, але потім введення військ і захоплення усієї Чехії з перейменуванням на Богемію. І це була б вже звичайна німецька провінція, чехам просто повезло, що Германія напала на союзника СРСР, а потім ще й об'явила війну США.

Не знаю, как с немецкоязычными, но нацсостав Чехословакии был такой - чехи составляли около 46 % населения, словаки — 13 %, немцы 28 %, венгры 8 %, оставшиеся 5 % составляли в основном украинцы, поляки и евреи (http://surl.li/rbpzne). По укр Вики так же, как и по англ., немцев было ещё меньше - 23%.
И пару цитат для тех, кто ещё хочет думать.
На судетских немцев, ориентированных на производство экспортной продукции, экономический кризис повлиял больше, чем на чешское и словацкое население, и к 1936 году 60% безработных в Чехословакии были немцами.
.......
20-21 сентября английский и французский посланники в Чехословакии заявили чехословацкому правительству, что в случае, если оно не примет англо-французских предложений, французское правительство «не выполнит договора» с Чехословакией. Также они сообщили следующее: «Если же чехи объединятся с русскими, война может принять характер крестового похода против большевиков. Тогда правительствам Англии и Франции будет очень трудно остаться в стороне».
.........
В этот же день (27 сентября 1938) Чемберлен выступил с речью, в которой, в частности, сказал: «Как это страшно, фантастично, невероятно, если мы должны будем копать окопы и надевать противогазы здесь из-за конфликта в далёкой стране между людьми, о которых мы ничего не знаем»

Последняя фраза приводится и в англ. Вики https://en.wikipedia.org/wiki/Munich_Agreement
А вообще, тем, кто сильно не доверяет русской Вики и советской истории, рекомендую почитать эту ссылку.

И уж точно война началась не ради защиты немецкоязычных или даже немцев.
Гитлер выразил важность оккупации для укрепления немецкой армии и отметил, что, оккупировав Чехословакию, Германия получила 2175 полевых орудий и пушек, 469 танков, 500 зенитных артиллерийских орудий, 43 000 пулеметов, 1 090 000 боевых винтовок, 114 000 пистолетов, около миллиарда патронов для стрелкового оружия и 3 миллиона патронов для зенитных орудий. Этого можно было бы вооружить примерно половину вермахта. [ 117 ] Чехословацкое оружие позже сыграло важную роль в немецком завоевании Польши и Франции

https://en.wikipedia.org/wiki/Munich_Agreement
И там же к вопросу о судетских немцах:
4 декабря 1938 года на выборах в Рейхсгау Судетская область 97,3% взрослого населения проголосовало за нацистскую партию . Около полумиллиона судетских немцев вступили в нацистскую партию, 17,3% немецкого населения Судетской области (среднее участие НСДАП в нацистской Германии составляло 7,9%). Таким образом, Судетская область была самым «пронацистским» регионом в нацистской Германии.
ЛАД
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  #<1 ... 9854985598569857
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