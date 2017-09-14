Wirująświatła написав:если б украинские авто завоевали 50% рынка Германии это было бы просрали или пэрэмога? тут тоже самое.
Авто нічого не завойовують. Ваша аналогія дирява) і діло не в моральності ринку. Я сам цинік. Якби українська велика рогата худоба пішла в німеччину і давала там половину молока яке пють німці? це зрада чи перемога?
Wirująświatła написав:если б украинские авто завоевали 50% рынка Германии это было бы просрали или пэрэмога? тут тоже самое.
Авто нічого не завойовують. Ваша аналогія дирява) і діло не в моральності ринку. Я сам цинік. Якби українська велика рогата худоба пішла в німеччину і давала там половину молока яке пють німці? це зрада чи перемога?
Так худоба чого пішла? Тому-що ферму разбомбили, худобу не було кому доїть. А в Німеччині за молоко не гривні сплачують, плюс ця худоба дає роботу цілим індустріям- зуби, губи, цицьки, мордилиця. І вони не просто зубік пломбують, а міняють усе зразу на саме сучасне.
olmyb написав:...... За подібним до сучасних подій сценарієм Гітлер захопив Чехію, яка після 500 років перебування у німецькому світі на 85% була німецькомовною, спочатку заворушення і фактична автономія Судет, де були створені місцеві німецькі збройні формування за прямої підтримки Германії, потім дипломатична "Мюнхенська змова" з офіційною анексією Судет з пунктом про права німецькомовних в залишковій Чехії. Здавалось агресору поступились, нарешті мир, але потім введення військ і захоплення усієї Чехії з перейменуванням на Богемію. І це була б вже звичайна німецька провінція, чехам просто повезло, що Германія напала на союзника СРСР, а потім ще й об'явила війну США.
Не знаю, как с немецкоязычными, но нацсостав Чехословакии был такой - чехи составляли около 46 % населения, словаки — 13 %, немцы 28 %, венгры 8 %, оставшиеся 5 % составляли в основном украинцы, поляки и евреи (http://surl.li/rbpzne). По укр Вики так же, как и по англ., немцев было ещё меньше - 23%. И пару цитат для тех, кто ещё хочет думать.
На судетских немцев, ориентированных на производство экспортной продукции, экономический кризис повлиял больше, чем на чешское и словацкое население, и к 1936 году 60% безработных в Чехословакии были немцами. ....... 20-21 сентября английский и французский посланники в Чехословакии заявили чехословацкому правительству, что в случае, если оно не примет англо-французских предложений, французское правительство «не выполнит договора» с Чехословакией. Также они сообщили следующее: «Если же чехи объединятся с русскими, война может принять характер крестового похода против большевиков. Тогда правительствам Англии и Франции будет очень трудно остаться в стороне». ......... В этот же день (27 сентября 1938) Чемберлен выступил с речью, в которой, в частности, сказал: «Как это страшно, фантастично, невероятно, если мы должны будем копать окопы и надевать противогазы здесь из-за конфликта в далёкой стране между людьми, о которых мы ничего не знаем»
И уж точно война началась не ради защиты немецкоязычных или даже немцев.
Гитлер выразил важность оккупации для укрепления немецкой армии и отметил, что, оккупировав Чехословакию, Германия получила 2175 полевых орудий и пушек, 469 танков, 500 зенитных артиллерийских орудий, 43 000 пулеметов, 1 090 000 боевых винтовок, 114 000 пистолетов, около миллиарда патронов для стрелкового оружия и 3 миллиона патронов для зенитных орудий. Этого можно было бы вооружить примерно половину вермахта. [ 117 ] Чехословацкое оружие позже сыграло важную роль в немецком завоевании Польши и Франции
4 декабря 1938 года на выборах в Рейхсгау Судетская область 97,3% взрослого населения проголосовало за нацистскую партию . Около полумиллиона судетских немцев вступили в нацистскую партию, 17,3% немецкого населения Судетской области (среднее участие НСДАП в нацистской Германии составляло 7,9%). Таким образом, Судетская область была самым «пронацистским» регионом в нацистской Германии.
Banderlog написав:Тілесні покарання не дають результату,
тысячи лет телесных наказаний и только ~50 лет как в цивилизованных странах их запретили, за какой из этих периодов цивилизация продвинулась больше? Почему за тысячи лет не изобрели дроны, смартфоны, литиевые батареи, гамма-нож, а за 50 лет они вдруг появились. Вы пользуясь современным смартфоном пишете, что надо вернуться в пещеры. На камнях или бересте пишите
Banderlog написав:тюрми нікого не перевиховують
сколько на рф сидит в тюрьмах? на 2022й- 420 тыс. цивилизованная нация высококультурных людей. Есть и покруче Сальвадор 1086 на 100 000 населения. Руанда 621 Туркменистан 576. По вашей теории эти страны с самым перевоспитанным населением.
Banderlog написав:Якби українська велика рогата худоба пішла в німеччину і давала там половину молока яке пють німці? це зрада чи перемога?
мда сравнение...
Ваша аналогія дирява)
зато в вашей аналогии дыр нет
ок. коровы так коровы. Если при этом Украина тоже была бы обеспечена молоком, конечно это экономическая победа. И даже если своим молока не хватит отчасти тоже. Взамен проданного в Германии молока можно купить лекарства, которые у нас не производят и помочь тысячам людей. Например детям с онкологией.
Маслоу когда то придумал иерархию потребностей, от которой сам в конце жизни отказался. Я бы предложил иерархию полезностей. Если что проданное молоко купили что то более полезное - кейс однозначно гуд.
По моей теории выезд полезных людей надо было бы запретить. Вне зависимости от возраста и пола. Имхо те 50% которых мы обсуждаем к таковым не относятся. Я не обесцениваю человека, полезным/бесполезным его делают мотивы и поступки, которые могут сочетаться с полезными, но всё же какие-то превалируют. Половину школьных учителей, ментов, всех чиновников, начальников жэков бы ненасильно эвакуировал заграницу. СЗЧшников и т.д.
Тут один форумчанин уже мыслил в эту сторону, как при помощи кнута из бесполезного сделать полезное. Заставлять кого то работать - задача тупиковая, цивилизация потому и продвинулась, что перестала это делать и начала искать эффективных людей. Посему проще (и даже желательно) бесполезных отпустить.
Так что новость про 50% и с точки зрения этой теории положительная. Проверяется легко, пусть каждый форумчанин себя спросит кого именно из тех 50% ему не хватает. Вам например?