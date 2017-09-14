Wirująświatła написав:если б украинские авто завоевали 50% рынка Германии это было бы просрали или пэрэмога? тут тоже самое.
Авто нічого не завойовують. Ваша аналогія дирява) і діло не в моральності ринку. Я сам цинік. Якби українська велика рогата худоба пішла в німеччину і давала там половину молока яке пють німці? це зрада чи перемога?
Wirująświatła написав:если б украинские авто завоевали 50% рынка Германии это было бы просрали или пэрэмога? тут тоже самое.
Авто нічого не завойовують. Ваша аналогія дирява) і діло не в моральності ринку. Я сам цинік. Якби українська велика рогата худоба пішла в німеччину і давала там половину молока яке пють німці? це зрада чи перемога?
Так худоба чого пішла? Тому-що ферму разбомбили, худобу не було кому доїть. А в Німеччині за молоко не гривні сплачують, плюс ця худоба дає роботу цілим індустріям- зуби, губи, цицьки, мордилиця. І вони не просто зубік пломбують, а міняють усе зразу на саме сучасне.
olmyb написав:...... За подібним до сучасних подій сценарієм Гітлер захопив Чехію, яка після 500 років перебування у німецькому світі на 85% була німецькомовною, спочатку заворушення і фактична автономія Судет, де були створені місцеві німецькі збройні формування за прямої підтримки Германії, потім дипломатична "Мюнхенська змова" з офіційною анексією Судет з пунктом про права німецькомовних в залишковій Чехії. Здавалось агресору поступились, нарешті мир, але потім введення військ і захоплення усієї Чехії з перейменуванням на Богемію. І це була б вже звичайна німецька провінція, чехам просто повезло, що Германія напала на союзника СРСР, а потім ще й об'явила війну США.
Не знаю, как с немецкоязычными, но нацсостав Чехословакии был такой - чехи составляли около 46 % населения, словаки — 13 %, немцы 28 %, венгры 8 %, оставшиеся 5 % составляли в основном украинцы, поляки и евреи (http://surl.li/rbpzne). По укр Вики так же, как и по англ., немцев было ещё меньше - 23%. И пару цитат для тех, кто ещё хочет думать.
На судетских немцев, ориентированных на производство экспортной продукции, экономический кризис повлиял больше, чем на чешское и словацкое население, и к 1936 году 60% безработных в Чехословакии были немцами. ....... 20-21 сентября английский и французский посланники в Чехословакии заявили чехословацкому правительству, что в случае, если оно не примет англо-французских предложений, французское правительство «не выполнит договора» с Чехословакией. Также они сообщили следующее: «Если же чехи объединятся с русскими, война может принять характер крестового похода против большевиков. Тогда правительствам Англии и Франции будет очень трудно остаться в стороне». ......... В этот же день (27 сентября 1938) Чемберлен выступил с речью, в которой, в частности, сказал: «Как это страшно, фантастично, невероятно, если мы должны будем копать окопы и надевать противогазы здесь из-за конфликта в далёкой стране между людьми, о которых мы ничего не знаем»
И уж точно война началась не ради защиты немецкоязычных или даже немцев.
Гитлер выразил важность оккупации для укрепления немецкой армии и отметил, что, оккупировав Чехословакию, Германия получила 2175 полевых орудий и пушек, 469 танков, 500 зенитных артиллерийских орудий, 43 000 пулеметов, 1 090 000 боевых винтовок, 114 000 пистолетов, около миллиарда патронов для стрелкового оружия и 3 миллиона патронов для зенитных орудий. Этого можно было бы вооружить примерно половину вермахта. [ 117 ] Чехословацкое оружие позже сыграло важную роль в немецком завоевании Польши и Франции
4 декабря 1938 года на выборах в Рейхсгау Судетская область 97,3% взрослого населения проголосовало за нацистскую партию . Около полумиллиона судетских немцев вступили в нацистскую партию, 17,3% немецкого населения Судетской области (среднее участие НСДАП в нацистской Германии составляло 7,9%). Таким образом, Судетская область была самым «пронацистским» регионом в нацистской Германии.
Banderlog написав:Тілесні покарання не дають результату,
тысячи лет телесных наказаний и только ~50 лет как в цивилизованных странах их запретили, за какой из этих периодов цивилизация продвинулась больше? Почему за тысячи лет не изобрели дроны, смартфоны, литиевые батареи, гамма-нож, а за 50 лет они вдруг появились. Вы пользуясь современным смартфоном пишете, что надо вернуться в пещеры. На камнях или бересте пишите
Banderlog написав:тюрми нікого не перевиховують
сколько на рф сидит в тюрьмах? на 2022й- 420 тыс. цивилизованная нация высококультурных людей. Есть и покруче Сальвадор 1086 на 100 000 населения. Руанда 621 Туркменистан 576. По вашей теории эти страны с самым перевоспитанным населением.
Banderlog написав:Якби українська велика рогата худоба пішла в німеччину і давала там половину молока яке пють німці? це зрада чи перемога?
мда сравнение...
Ваша аналогія дирява)
зато в вашей аналогии дыр нет
ок. коровы так коровы. Если при этом Украина тоже была бы обеспечена молоком, конечно это экономическая победа. И даже если своим молока не хватит отчасти тоже. Взамен проданного в Германии молока можно купить лекарства, которые у нас не производят и помочь тысячам людей. Например детям с онкологией.
Маслоу когда то придумал иерархию потребностей, от которой сам в конце жизни отказался. Я бы предложил иерархию полезностей. Если что проданное молоко купили что то более полезное - кейс однозначно гуд.
По моей теории выезд полезных людей надо было бы запретить. Вне зависимости от возраста и пола. Имхо те 50% которых мы обсуждаем к таковым не относятся. Я не обесцениваю человека, полезным/бесполезным его делают мотивы и поступки, которые могут сочетаться с полезными, но всё же какие-то превалируют. Половину школьных учителей, ментов, всех чиновников, начальников жэков бы ненасильно эвакуировал заграницу. СЗЧшников и т.д.
Тут один форумчанин уже мыслил в эту сторону, как при помощи кнута из бесполезного сделать полезное. Заставлять кого то работать - задача тупиковая, цивилизация потому и продвинулась, что перестала это делать и начала искать эффективных людей. Посему проще (и даже желательно) бесполезных отпустить.
Так что новость про 50% и с точки зрения этой теории положительная. Проверяется легко, пусть каждый форумчанин себя спросит кого именно из тех 50% ему не хватает. Вам например?
Banderlog написав:Успіх Оставте окуляри, до війни воно відношення не має. Більш цікавий феномен українського патріотизму коли всі разом за боротьбу, но більшість проти боротись особисто, і проти щоб боролись їх родичі. В нас хвора нація "вільних" людей. І викривлена правова система в ній ще є остатки здорового глузду, но воно там як атавізм. Населенню навязують думку про нераціональність системи примусу і покарань. Нам вбивають в голову купу дурі. Типу Насильство породжує насильство. Тілесні покарання не дають результату, тюрми нікого не перевиховують. Смертна кара не дає результату))) в самій конституції до людини ставляться як до дорослого свідомого громадянина і за тією логікою виконання обовязків мало б базуватись на цій свідомості. А це дурь, нема свідомості, яка б виникнула сама пособі. Як і не існує ніяких безумовних, природніх прав людини чи прав дитини, . За всіма правами мають стояти обовязки.
Добрий ранок . Всім вдалої доби і здоров,я !
Саме ці ,ВАШІ речення ,треба вибити на лобі Барабашева і інших " патріотів " і іноземних слабонервних , які так свідомо пишуть що вони рятують Україну від безробіття і дуже переймаються проблемами Батьківщини .
Banderlog написав:Я сам цинік. Якби українська велика рогата худоба пішла в німеччину і давала там половину молока яке пють німці? це зрада чи перемога?
Дуже показово порівняли. Вам корова (дівчина) просто так повинна молоко (......) давати? Ви там щось філософствуєте про права, які треба заслужити через обов'язок... Ви взагалі хто, нова політична сила, яка носить або носила піксель і вважає себе тепер вєршітєлєм долі людей? Вважаєте що вам втрішувати, чи має людина якісь права від народження,безумовно?