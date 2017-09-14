Додано: Суб 14 вер, 2024 04:12

Banderlog написав: Тілесні покарання не дають результату, Тілесні покарання не дають результату,

Banderlog написав: тюрми нікого не перевиховують тюрми нікого не перевиховують

Banderlog написав: Якби українська велика рогата худоба пішла в німеччину і давала там половину молока яке пють німці?

це зрада чи перемога? Якби українська велика рогата худоба пішла в німеччину і давала там половину молока яке пють німці?це зрада чи перемога?

Ваша аналогія дирява)

тысячи лет телесных наказаний и только ~50 лет как в цивилизованных странах их запретили, за какой из этих периодов цивилизация продвинулась больше? Почему за тысячи лет не изобрели дроны, смартфоны, литиевые батареи, гамма-нож, а за 50 лет они вдруг появились. Вы пользуясь современным смартфоном пишете, что надо вернуться в пещеры. На камнях или бересте пишитесколько на рф сидит в тюрьмах? на 2022й- 420 тыс. цивилизованная нация высококультурных людей. Есть и покруче Сальвадор 1086 на 100 000 населения. Руанда 621 Туркменистан 576. По вашей теории эти страны с самым перевоспитанным населением.мда сравнение...зато в вашей аналогии дыр неток. коровы так коровы. Если при этом Украина тоже была бы обеспечена молоком, конечно это экономическая победа. И даже если своим молока не хватит отчасти тоже. Взамен проданного в Германии молока можно купить лекарства, которые у нас не производят и помочь тысячам людей. Например детям с онкологией.Маслоу когда то придумал иерархию потребностей, от которой сам в конце жизни отказался. Я бы предложил иерархию полезностей. Если что проданное молоко купили что то более полезное - кейс однозначно гуд.По моей теории выезд полезных людей надо было бы запретить. Вне зависимости от возраста и пола. Имхо те 50% которых мы обсуждаем к таковым не относятся. Я не обесцениваю человека, полезным/бесполезным его делают мотивы и поступки, которые могут сочетаться с полезными, но всё же какие-то превалируют. Половину школьных учителей, ментов, всех чиновников, начальников жэков бы ненасильно эвакуировал заграницу. СЗЧшников и т.д.Тут один форумчанин уже мыслил в эту сторону, как при помощи кнута из бесполезного сделать полезное. Заставлять кого то работать - задача тупиковая, цивилизация потому и продвинулась, что перестала это делать и начала искать эффективных людей. Посему проще (и даже желательно) бесполезных отпустить.Так что новость про 50% и с точки зрения этой теории положительная. Проверяется легко, пусть каждый форумчанин себя спросит кого именно из тех 50% ему не хватает. Вам например?