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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9855985698579858

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 36
до кінця 2024 року
25%
9
до квітня 2025 року
6%
2
до липня 2025 року
3%
1
до жовтня 2025 року
6%
2
до кінця 2025 року
14%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
36%
13
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 07:48

  detroytred написав:
  d44 написав:
  detroytred написав:Крим та коридор по суходолу - максимум, на який може зазіхати оркостан. Це сплата йому за те, що вся інша частина України відійде Заходу
І що у нас є такого, щоб ми були цікаві заходу, щоб він нас хотів? Навіть до війни з нас можна було взяти людей, ліс, чавунні чушки та кукурудзу. Людей захід вже отримав, а кукурудзу та чавун можна і в кацапів за безцінь купувати. Ще трохи часу і ми пройдемо точку неповернення, коли відбудувати все по новому буде дешевше, ніж відновити (залишки економіки) І кому воно буде потрібно? Європі чи Америці? Там своє перевиробництво.

Г.е.о.г.р.а.ф.і.я.
Віддати Азії такий шмат (вважайте це База-регулятор в транзисторі між Емітером-Колектором) не віддадуть.
База з точки зору логістики.
Дистанція і фортеця з точки зору військової.
Ну і дрібниці - чорноземи, якісь мінерали на трильйон)) і місце ... для мігрантів з африк-сходу, які пруть в Європу.

Заходу цього вистачить з лихвою, щоб поборотися за нас з Азією.
Крім копалин ( що не точно) все не має значення. По чернозем це казки радянськиї часіів, логістика? - у нас тут не панамський канал, ми ж не з Китаєм кордони маємо. пофіг, шлях один на захід зі сходу - через мордор, далі море. А по мігрантам легко вирішити -жорстка політика, щоб не лізли. Просто поміняти закони щоб викидати з країн можна було
d44
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 08:11

  d44 написав:
  Banderlog написав:Я сам цинік.
Якби українська велика рогата худоба пішла в німеччину і давала там половину молока яке пють німці?
це зрада чи перемога?
Дуже показово порівняли. Вам корова (дівчина) просто так повинна молоко (......) давати? Ви там щось філософствуєте про права, які треба заслужити через обов'язок... Ви взагалі хто, нова політична сила, яка носить або носила піксель і вважає себе тепер вєршітєлєм долі людей? Вважаєте що вам втрішувати, чи має людина якісь права від народження,безумовно?


Ні !
Він не вершитель судеб і не політична сила .
Він ОБСТАВИНИ ..... які сталися у зв,язку з нападом на Україну .
Може ви знаєте як по іншому захищатись ?
У нас тут з закарпаття є один "миротворець " так він каже ,як здамося то нам нічого не буде .....
холява
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 08:17

  d44 написав:Ви взагалі хто, нова політична сила, яка носить або носила піксель і вважає себе тепер вєршітєлєм долі людей? Вважаєте що вам втрішувати, чи має людина якісь права від народження,безумовно?
я думаю это был стёб или Banderlog писал подшофэ
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 08:40

В Україні демографічна катастрофи, сотні тисяч людей відмовляються від громадянства

Згідно з даними від Національного банку, за останні півроку з України виїхало 400 тисяч осіб.

В Україні демографічна катастрофа. Також сотні тисяч людей за кордоном хочуть відмовитися від українського громадянства.

"Спочатку ми робили дуже багато помилок, коли цим людям не надавали консульські послуги. Зараз навпаки — нібито намагаємося надати. Є на це причина. Тому що лежать сотні тисяч заяв про відмову від українського громадянства"

За останні кілька років країну покинули 6,7 млн осіб.
https://focus.ua/uk/ukraine/668051-v-uk ... tva-nardep
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 08:48

jump Це же не катастроф. Катастрофа буде коли кордони відкриють після перемоги. Бо поки ніхто навіть не обіцяє профінансувати усунення цієї катастрофи.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 08:56

  d44 написав:
  detroytred написав:
  d44 написав:І що у нас є такого, щоб ми були цікаві заходу, щоб він нас хотів? Навіть до війни з нас можна було взяти людей, ліс, чавунні чушки та кукурудзу. Людей захід вже отримав, а кукурудзу та чавун можна і в кацапів за безцінь купувати. Ще трохи часу і ми пройдемо точку неповернення, коли відбудувати все по новому буде дешевше, ніж відновити (залишки економіки) І кому воно буде потрібно? Європі чи Америці? Там своє перевиробництво.

Г.е.о.г.р.а.ф.і.я.
Віддати Азії такий шмат (вважайте це База-регулятор в транзисторі між Емітером-Колектором) не віддадуть.
База з точки зору логістики.
Дистанція і фортеця з точки зору військової.
Ну і дрібниці - чорноземи, якісь мінерали на трильйон)) і місце ... для мігрантів з африк-сходу, які пруть в Європу.

Заходу цього вистачить з лихвою, щоб поборотися за нас з Азією.
Крім копалин ( що не точно) все не має значення. По чернозем це казки радянськиї часіів, логістика? - у нас тут не панамський канал, ми ж не з Китаєм кордони маємо. пофіг, шлях один на захід зі сходу - через мордор, далі море. А по мігрантам легко вирішити -жорстка політика, щоб не лізли. Просто поміняти закони щоб викидати з країн можна було

Це нагадує торг на ринку))
Я нахвалюю, ви обісцінюєте.

Що ви можете помилятися в аргументації, що я.
Але є факт -- за Україну спокін віків воюють... Тобто вона потрібна. Щось в ній є "такого, щоб ми були цікаві заходу, щоб він нас хотів". А також сходу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 09:00

  detroytred написав:Але є факт -- за Україну спокін віків воюють... Тобто вона потрібна.
то есть если за Швейцарию сотни лет не воюют, означает что она никому не нужна?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 09:05

  холява написав:
  d44 написав:
  Banderlog написав:Я сам цинік.
Якби українська велика рогата худоба пішла в німеччину і давала там половину молока яке пють німці?
це зрада чи перемога?
Дуже показово порівняли. Вам корова (дівчина) просто так повинна молоко (......) давати? Ви там щось філософствуєте про права, які треба заслужити через обов'язок... Ви взагалі хто, нова політична сила, яка носить або носила піксель і вважає себе тепер вєршітєлєм долі людей? Вважаєте що вам втрішувати, чи має людина якісь права від народження,безумовно?


Ні !
Він не вершитель судеб і не політична сила .
Він ОБСТАВИНИ ..... які сталися у зв,язку з нападом на Україну .
Може ви знаєте як по іншому захищатись ?
У нас тут з закарпаття є один "миротворець " так він каже ,як здамося то нам нічого не буде .....

Обставини річ об'єктивна.
Бачення рішень за обставин, які склалися, суб'єктивні і апріорі не можуть бути догмою.

Різні підходи існують та існували без озвучування їх форумчанами)))))))
Інтерес уявляє яке рішення прийме влада і як відреагує суспільства, різні його групи.
Яким підходом піде.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 09:08

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Але є факт -- за Україну спокін віків воюють... Тобто вона потрібна.
то есть если за Швейцарию сотни лет не воюют, означает что она никому не нужна?

Л. Логіка.
З того, що за країну воюють, і з цього слідчить, що вона потрібна, АБСОЛЮТНО НЕ ПОВИННО ВИТІКАТИ, зворотнє.
Мавп'яча ж логіка тут недоречна.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 09:14

  detroytred написав:НЕ ПОВИННО ВИТІКАТИ, зворотнє.
то есть если за Украину воюют, значит она кому то нужна. Если вдруг перестанут воевать, всё равно Украина будет кому то нужна (по правилу "НЕ ПОВИННО ВИТІКАТИ, зворотнє"). В чём тогда ценность фразы, если что с войной что без мы одинаково кому то нужны? Как она объясняет причинность войны, чтобы её устранить?
  detroytred написав:Мавп'яча ж логіка тут недоречна.
извините, военные вузы не заканчивали, логика такая какая есть.
Wirująświatła
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