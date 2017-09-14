В Україні демографічна катастрофи, сотні тисяч людей відмовляються від громадянства
Згідно з даними від Національного банку, за останні півроку з України виїхало 400 тисяч осіб.
В Україні демографічна катастрофа. Також сотні тисяч людей за кордоном хочуть відмовитися від українського громадянства.
"Спочатку ми робили дуже багато помилок, коли цим людям не надавали консульські послуги. Зараз навпаки — нібито намагаємося надати. Є на це причина. Тому що лежать сотні тисяч заяв про відмову від українського громадянства"
d44 написав:І що у нас є такого, щоб ми були цікаві заходу, щоб він нас хотів? Навіть до війни з нас можна було взяти людей, ліс, чавунні чушки та кукурудзу. Людей захід вже отримав, а кукурудзу та чавун можна і в кацапів за безцінь купувати. Ще трохи часу і ми пройдемо точку неповернення, коли відбудувати все по новому буде дешевше, ніж відновити (залишки економіки) І кому воно буде потрібно? Європі чи Америці? Там своє перевиробництво.
Г.е.о.г.р.а.ф.і.я. Віддати Азії такий шмат (вважайте це База-регулятор в транзисторі між Емітером-Колектором) не віддадуть. База з точки зору логістики. Дистанція і фортеця з точки зору військової. Ну і дрібниці - чорноземи, якісь мінерали на трильйон)) і місце ... для мігрантів з африк-сходу, які пруть в Європу.
Заходу цього вистачить з лихвою, щоб поборотися за нас з Азією.
Крім копалин ( що не точно) все не має значення. По чернозем це казки радянськиї часіів, логістика? - у нас тут не панамський канал, ми ж не з Китаєм кордони маємо. пофіг, шлях один на захід зі сходу - через мордор, далі море. А по мігрантам легко вирішити -жорстка політика, щоб не лізли. Просто поміняти закони щоб викидати з країн можна було
Це нагадує торг на ринку)) Я нахвалюю, ви обісцінюєте.
Що ви можете помилятися в аргументації, що я. Але є факт -- за Україну спокін віків воюють... Тобто вона потрібна. Щось в ній є "такого, щоб ми були цікаві заходу, щоб він нас хотів". А також сходу.
Banderlog написав:Я сам цинік. Якби українська велика рогата худоба пішла в німеччину і давала там половину молока яке пють німці? це зрада чи перемога?
Дуже показово порівняли. Вам корова (дівчина) просто так повинна молоко (......) давати? Ви там щось філософствуєте про права, які треба заслужити через обов'язок... Ви взагалі хто, нова політична сила, яка носить або носила піксель і вважає себе тепер вєршітєлєм долі людей? Вважаєте що вам втрішувати, чи має людина якісь права від народження,безумовно?
Ні ! Він не вершитель судеб і не політична сила . Він ОБСТАВИНИ ..... які сталися у зв,язку з нападом на Україну . Може ви знаєте як по іншому захищатись ? У нас тут з закарпаття є один "миротворець " так він каже ,як здамося то нам нічого не буде .....
Обставини річ об'єктивна. Бачення рішень за обставин, які склалися, суб'єктивні і апріорі не можуть бути догмою.
Різні підходи існують та існували без озвучування їх форумчанами))))))) Інтерес уявляє яке рішення прийме влада і як відреагує суспільства, різні його групи. Яким підходом піде.
то есть если за Украину воюют, значит она кому то нужна. Если вдруг перестанут воевать, всё равно Украина будет кому то нужна (по правилу "НЕ ПОВИННО ВИТІКАТИ, зворотнє"). В чём тогда ценность фразы, если что с войной что без мы одинаково кому то нужны? Как она объясняет причинность войны, чтобы её устранить?
detroytred написав:Мавп'яча ж логіка тут недоречна.
извините, военные вузы не заканчивали, логика такая какая есть.
Так очевидно ж -- якщо (за Україну) воюють, то значить потрібна. Підтверджує потрібність.
Якщо не воюють - то може бути, як потрібною, так і не потрібною. Треба дивитися по іншим ознакам.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 14 вер, 2024 09:42, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:................ ок. коровы так коровы. Если при этом Украина тоже была бы обеспечена молоком, конечно это экономическая победа. И даже если своим молока не хватит отчасти тоже. Взамен проданного в Германии молока можно купить лекарства, которые у нас не производят и помочь тысячам людей. Например детям с онкологией.
1. Своим молока таки не хватит. 2. Взамен проданного в Германии молока купить ничего нельзя. Оно не продано нами в Германию, просто коровы ушли в Германию и там их немцы сами доят, т.е оно уже изначально немецкое. Мы это молоко просто потеряли.
По моей теории выезд полезных людей надо было бы запретить. Вне зависимости от возраста и пола. Имхо те 50% которых мы обсуждаем к таковым не относятся. Я не обесцениваю человека, полезным/бесполезным его делают мотивы и поступки, которые могут сочетаться с полезными, но всё же какие-то превалируют. Половину школьных учителей, ментов, всех чиновников, начальников жэков бы ненасильно эвакуировал заграницу. СЗЧшников и т.д.
1. Как и кто определит полезность человека? 2. Кто будет учить детей, если половину учителей выгнать? Пусть даже они плохие, но хоть как-то учат. Если их выгнать, то просто учить буде некому. Ни хорошо, ни плохо. Так же и с ментами. Пусть они плохие, ленивые и т.д., но как-то общественный порядок охраняют. Если их не будет, кто этим займётся? Так же и с остальными, названными вами.
Ну и отсутствие телесных наказаний не связано со скоростью прогресса. В первой половине 20 века скорость прогресса была вместе с разрешёнными телесными наказаниями.
detroytred написав:Так очевидно ж -- якщо (за Україну) воюють, то значить потрібна. Підтверджує потрібність.
Воюет кто? путин. значит она нужна только путину. Это важное уточнение. Была бы нужна Западу нас бы приняли в нато в 2014. Была бы нужна США байден ввел бы войска или хотя бы дал авиацию.
Кроме путина мы нахер никому не нужны за нас воевать. Позитива в том что мы нужны путину я не вижу. Русским на Украину насрать, никто там даже донецких братьями не считает, наоборот отношение как к нахлебникам, особенно в депрессивных регионах, типа мы тут сами лаптями щи хлебаем а еще вас корми.
А путину мы нужны как рабы. Это война ценностей, даже не идеологий (идеологии в современной рф нет). Вернуть рабство у себя он в полной мере не может, местная элита не поддержит такой регресс (на кавказе рабство уже местами присутствует), а в серых зонах легко.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 вер, 2024 09:53, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Так очевидно ж -- якщо (за Україну) воюють, то значить потрібна. Підтверджує потрібність.
Воюет кто? путин. значит она нужна только путину. Это важное уточнение. Была бы нужна Западу нас бы приняли в нато в 2014. Была бы нужна США байден ввел бы войска или хотя бы авиацию. Кроме путина мы нахер никому не нужны за нас воевать.
))))))))))))))))))))) Тобто "підносять" "снаряди", забезпечують "харчами", дипломатично, санкціями да і навіть розвідданими -- це не воюють?))))
Напряму ВІЙСЬКОВО не воюють, а ненапряму і торгівельно, дипломатично і т.д. воюють (БОРЯТЬСЯ) ще й як.
Достатньо навіть оцього -- боряться. Боряться за потрібне.
Степень потреби є різною. Від максимальної (коли сам Байден візьме гвинтівку і піде в бій)) і до мінімальної (дипломатично підтримає).
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 14 вер, 2024 09:54, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:Успіх Оставте окуляри, до війни воно відношення не має. Більш цікавий феномен українського патріотизму коли всі разом за боротьбу, но більшість проти боротись особисто, і проти щоб боролись їх родичі. В нас хвора нація "вільних" людей. І викривлена правова система в ній ще є остатки здорового глузду, но воно там як атавізм. Населенню навязують думку про нераціональність системи примусу і покарань. Нам вбивають в голову купу дурі. Типу Насильство породжує насильство. Тілесні покарання не дають результату, тюрми нікого не перевиховують. Смертна кара не дає результату))) в самій конституції до людини ставляться як до дорослого свідомого громадянина і за тією логікою виконання обовязків мало б базуватись на цій свідомості. А це дурь, нема свідомості, яка б виникнула сама пособі. Як і не існує ніяких безумовних, природніх прав людини чи прав дитини, . За всіма правами мають стояти обовязки.
Добрий ранок . Всім вдалої доби і здоров,я !
Саме ці ,ВАШІ речення ,треба вибити на лобі Барабашева і інших " патріотів " і іноземних слабонервних , які так свідомо пишуть що вони рятують Україну від безробіття і дуже переймаються проблемами Батьківщини .
ще один прибічник "залізною рукою в рай", і "не хочеш - примусим"