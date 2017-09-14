Wirująświatła написав:А путину мы нужны как рабы. Это война ценностей, даже не идеологий (идеологии в современной рф нет). Вернуть рабство у себя он в полной мере не может, местная элита не поддержит такой регресс (на кавказе рабство уже местами присутствует), а в серых зонах легко.
А раби йому для чого?
Щоб більше зусиль витрачати на утримання їх в послуху? Раби заради рабства?
правильный вопрос... и ответ у меня есть. Но он сложный. Не знаю поймёте ли.
Шизофрения прежде всего искажение ценностей. Как можно исказить ценность свободы? рабством. Идёт война лично путина против общечеловеческих ценностей. Внутри страны шизофренику бы это не позволили, под раздачу могли бы попасть нужные люди. А снаружи пожалуйста. Конституция на паузе, коррупция, закрытые границы, бусификация это маленькие победы путина, потому что они обесценивают одну из главных ценностей человечества - свободу.
detroytred написав:Рівень допомоги Заходу свідчить, що Україна потрібна.
а Покровск Западу нужен? Бахмут?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 вер, 2024 10:33, всього редагувалось 2 разів.
вы задали правильный вопрос, и ответ у меня есть. Но он сложный. Не знаю поймёте ли. Шизофрения прежде всего искажение ценностей. Как можно исказить ценность свободы? рабством. Идёт война лично путина против общечеловеческих ценностей. Внутри страны шизофренику бы это не позволили, под раздачу могли бы попасть нужные люди. А снаружи пожалуйста. Поэтому никакой идеологии, разрушаются города ради разрушения.
Тобто введи ми тут самі в себе рабство -- наприклад, рівня Сирії; тільки залиши прозахідний бік (як ото "але це наш сукін син"), то путло одразу відмовився б від війни?
Диктатури херячаться між собою ще й як. Іран-Ірак.
ок. коровы так коровы. Если при этом Украина тоже была бы обеспечена молоком, конечно это экономическая победа. И даже если своим молока не хватит отчасти тоже. Взамен проданного в Германии молока можно купить лекарства, которые у нас не производят и помочь тысячам людей. Например детям с онкологией.
1. Своим молока таки не хватит. 2. Взамен проданного в Германии молока купить ничего нельзя. Оно не продано нами в Германию, просто коровы ушли в Германию и там их немцы сами доят, т.е оно уже изначально немецкое. Мы это молоко просто потеряли.
Давайте на прикладах, корова Світлана працювала тут на базарі, доїв її місцевий вантажник за пляшку. Шо було б з коровою через пару років? Вона пішла на Захід, останній раз приїзжала на власному авто. Тут вона дає гроші приватній медицині, б`юті індустрії. Планує народити дитину. Ми в даному випадку втратили чи знайшли?
любая девиация уничтожает ценности или по крайней мере искажает их. Диктаторы тут не есть какой то особый вид, просто у них есть плечо - власть. Среди тех у кого власти нет уничтожителей ценностей тоже хватает. Есть целая наука девиантология которая классифицирует все известные девиации
jump написав:В Україні демографічна катастрофи, сотні тисяч людей відмовляються від громадянства
Згідно з даними від Національного банку, за останні півроку з України виїхало 400 тисяч осіб.
В Україні демографічна катастрофа. Також сотні тисяч людей за кордоном хочуть відмовитися від українського громадянства.
"Спочатку ми робили дуже багато помилок, коли цим людям не надавали консульські послуги. Зараз навпаки — нібито намагаємося надати. Є на це причина. Тому що лежать сотні тисяч заяв про відмову від українського громадянства"
detroytred написав:всі, хто проти оцих загальнолюдських цінностей, шизофреніки? Ман'яки?
мыслите правильно. в этом суть любой девиации - уничтожение ценностей. А девиаций очень много.
например 300.3 (F42) — патологическое накопительство, характеризуется чрезмерным собиранием часто бесполезных вещей, в том числе мусора, что нередко делает условия проживания пациентов невозможными или ставит их под опасность.
по сути человек отрицает общечеловеческие ценности что выливается в бессмысленное накопительство. Что делает жизнь соседям невыносимой. Разные бабушки кошатницы туда же. Быть против чьих-то ценностей не обязательно кого то убивать.