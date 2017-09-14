Додано: Суб 14 вер, 2024 10:23

detroytred написав: то путло одразу відмовився б від війни? то путло одразу відмовився б від війни?

detroytred написав: Диктатури херячаться між собою ще й як. Іран-Ірак. Диктатури херячаться між собою ще й як. Іран-Ірак.



https://tsn.ua/ru/lady/news/obschestvo/ ... 49499.html

Как жили, убивали и умирали 20 самых кровавых диктаторов новейшего времени

он бы взял рабов и пошел воевать ещё куда то, в Сирию, Африку хз. Газ занимает столько пространства сколько ему позволяют.свобода не единственная базовая ценность, еще есть ценность человеческой жизни. Её тоже диктаторы обесценивают. Но у путина почему то приоритет на свободы. У каждого маньяка свои погремухи.любая девиация уничтожает ценности или по крайней мере искажает их. Диктаторы тут не есть какой то особый вид, просто у них есть плечо - власть. Среди тех у кого власти нет уничтожителей ценностей тоже хватает. Есть целая наука девиантология которая классифицирует все известные девиациис 29й страницы