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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 98579858985998609861>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 36
до кінця 2024 року
25%
9
до квітня 2025 року
6%
2
до липня 2025 року
3%
1
до жовтня 2025 року
6%
2
до кінця 2025 року
14%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
36%
13
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 09:58

  Wirująświatła написав:А путину мы нужны как рабы. Это война ценностей, даже не идеологий (идеологии в современной рф нет). Вернуть рабство у себя он в полной мере не может, местная элита не поддержит такой регресс (на кавказе рабство уже местами присутствует), а в серых зонах легко.

А раби йому для чого?

Щоб більше зусиль витрачати на утримання їх в послуху?
Раби заради рабства?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 10:03

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Тобто "підносять" "снаряди", забезпечують "харчами", дипломатично, санкціями да і навіть розвідданими -- це не воюють?))))
нет) это помогают. Помогать женщине и жениться на ней далеко не одно и тоже.
Я не грабував, я лише допомагав, на шухєрє стояв)))

Стосовно допомоги.
Саме так.
От тільки допомога, якщо вона переходить визначені межі, то свідчить про потребу.

Рівень допомоги Заходу свідчить, що Україна потрібна.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 10:06

  detroytred написав:А раби йому для чого?
правильный вопрос... и ответ у меня есть. Но он сложный. Не знаю поймёте ли.

Шизофрения прежде всего искажение ценностей. Как можно исказить ценность свободы? рабством. Идёт война лично путина против общечеловеческих ценностей. Внутри страны шизофренику бы это не позволили, под раздачу могли бы попасть нужные люди. А снаружи пожалуйста. Конституция на паузе, коррупция, закрытые границы, бусификация это маленькие победы путина, потому что они обесценивают одну из главных ценностей человечества - свободу.
  detroytred написав:Рівень допомоги Заходу свідчить, що Україна потрібна.
а Покровск Западу нужен? Бахмут?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 вер, 2024 10:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 10:14

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:А раби йому для чого?
вы задали правильный вопрос, и ответ у меня есть. Но он сложный. Не знаю поймёте ли. Шизофрения прежде всего искажение ценностей. Как можно исказить ценность свободы? рабством. Идёт война лично путина против общечеловеческих ценностей. Внутри страны шизофренику бы это не позволили, под раздачу могли бы попасть нужные люди. А снаружи пожалуйста. Поэтому никакой идеологии, разрушаются города ради разрушения.


Тобто введи ми тут самі в себе рабство -- наприклад, рівня Сирії; тільки залиши прозахідний бік (як ото "але це наш сукін син"), то путло одразу відмовився б від війни?

Диктатури херячаться між собою ще й як. Іран-Ірак.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 10:15

  ЛАД написав:
ок. коровы так коровы. Если при этом Украина тоже была бы обеспечена молоком, конечно это экономическая победа. И даже если своим молока не хватит отчасти тоже. Взамен проданного в Германии молока можно купить лекарства, которые у нас не производят и помочь тысячам людей. Например детям с онкологией.

1. Своим молока таки не хватит.
2. Взамен проданного в Германии молока купить ничего нельзя. Оно не продано нами в Германию, просто коровы ушли в Германию и там их немцы сами доят, т.е оно уже изначально немецкое. Мы это молоко просто потеряли.

Давайте на прикладах, корова Світлана працювала тут на базарі, доїв її місцевий вантажник за пляшку. Шо було б з коровою через пару років?
Вона пішла на Захід, останній раз приїзжала на власному авто. Тут вона дає гроші приватній медицині, б`юті індустрії. Планує народити дитину.
Ми в даному випадку втратили чи знайшли?
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 10:23

  detroytred написав:то путло одразу відмовився б від війни?
он бы взял рабов и пошел воевать ещё куда то, в Сирию, Африку хз. Газ занимает столько пространства сколько ему позволяют.
  detroytred написав:Диктатури херячаться між собою ще й як. Іран-Ірак.
свобода не единственная базовая ценность, еще есть ценность человеческой жизни. Её тоже диктаторы обесценивают. Но у путина почему то приоритет на свободы. У каждого маньяка свои погремухи.

Как жили, убивали и умирали 20 самых кровавых диктаторов новейшего времени
https://tsn.ua/ru/lady/news/obschestvo/ ... 49499.html


любая девиация уничтожает ценности или по крайней мере искажает их. Диктаторы тут не есть какой то особый вид, просто у них есть плечо - власть. Среди тех у кого власти нет уничтожителей ценностей тоже хватает. Есть целая наука девиантология которая классифицирует все известные девиации

https://library.nusta.edu.ua/depository ... D0%B3..pdf
с 29й страницы
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 10:36

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:то путло одразу відмовився б від війни?
он бы взял рабов и пошел воевать ещё куда то, в Сирию, Африку хз. Газ занимает столько пространства сколько ему позволяют.
  detroytred написав:Диктатури херячаться між собою ще й як. Іран-Ірак.
свобода не единственная базовая ценность, еще есть ценность человеческой жизни. Её тоже диктаторы обесценивают. Но у путина почему то приоритет на свободы. У каждого маньяка свои погремухи.

Как жили, убивали и умирали 20 самых кровавых диктаторов новейшего времени
https://tsn.ua/ru/lady/news/obschestvo/ ... 49499.html


любая девиация уничтожает ценности или по крайней мере искажает их. Диктаторы тут не есть какой то особый вид. Есть целая наука девиантология которая классифицирует все известные девиации

https://library.nusta.edu.ua/depository ... D0%B3..pdf
с 29й страницы

До панування загальнолюдських цінностей на Заході і панування рабства, диктатур зараз в багатьох країнах світу --- всі, хто проти оцих загальнолюдських цінностей, шизофреніки? Ман'яки?

У нас на форумі теж є охочі оті цінності задвинути подалі...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 10:45

  fox767676 написав:Хочешь рассмешить Байдена - покажи ему свой план

Якщо хочете щоб про ваш план все знала РФ
sens
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 10:47

  jump написав:В Україні демографічна катастрофи, сотні тисяч людей відмовляються від громадянства

Згідно з даними від Національного банку, за останні півроку з України виїхало 400 тисяч осіб.

В Україні демографічна катастрофа. Також сотні тисяч людей за кордоном хочуть відмовитися від українського громадянства.

"Спочатку ми робили дуже багато помилок, коли цим людям не надавали консульські послуги. Зараз навпаки — нібито намагаємося надати. Є на це причина. Тому що лежать сотні тисяч заяв про відмову від українського громадянства"

За останні кілька років країну покинули 6,7 млн осіб.
https://focus.ua/uk/ukraine/668051-v-uk ... tva-nardep

Це не катастрофа - це політика влади.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 10:56

  detroytred написав:всі, хто проти оцих загальнолюдських цінностей, шизофреніки? Ман'яки?
мыслите правильно. в этом суть любой девиации - уничтожение ценностей. А девиаций очень много.

например 300.3 (F42) — патологическое накопительство, характеризуется чрезмерным собиранием часто бесполезных вещей, в том числе мусора, что нередко делает условия проживания пациентов невозможными или ставит их под опасность.
по сути человек отрицает общечеловеческие ценности что выливается в бессмысленное накопительство. Что делает жизнь соседям невыносимой. Разные бабушки кошатницы туда же. Быть против чьих-то ценностей не обязательно кого то убивать.


DSM-5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1 ... 1%96%D0%B2
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 вер, 2024 11:03, всього редагувалось 4 разів.
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