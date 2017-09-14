Крайне правые игнорируют разрушительные действия неолиберализма и обвиняют иммигрантов в относительном ухудшении условий жизни. Чтобы защитить капиталистическую глобализацию, крайне правые переключают наше внимание с финансов на культурную глобализацию.

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Больше невозможно придерживаться блаженного подхода к свободной торговле и глобализации. Мы больше не можем защищать свободную торговлю, которая ведет к демпингу зарплат и разрушению окружающей среды.



Противоречия между социальными и экологическими проблемами являются питательной средой для крайне правых. Чтобы преодолеть их, необходимо атаковать капиталистические державы. Например, переход автомобильной промышленности с двигателей внутреннего сгорания на электромобили используется автопроизводителями как инструмент для увеличения переноса заводов из Франции в страны с низким уровнем дохода на глобальном юге.



Renault и Stellantis закрывают десятки заводов во Франции и концентрируются на электромобилях высшего класса , часто даже не производимых во Франции, что гарантирует им максимальную прибыль. Двойной удар для рабочих: десятки тысяч потерь рабочих мест и финансовая невозможность купить электромобиль, а значит, и вскоре передвигаться по значительной части страны. ....



Чтобы вернуть голоса «синих воротничков», левым необходимо привести веские доводы в пользу реиндустриализации и разрыва с великой слепотой 1990-х и 2000-х годов в пользу экономики, свободной от фабрик. Нам необходимо радикально трансформировать модель производства, чтобы сделать ее экологически устойчивой. .....



Необходимо провести критическую оценку государственных услуг. Меры жесткой экономии значительно снизили качество обслуживания в государственных школах и больницах. Все, кто может себе это позволить, обращаются в частный сектор. Такое обнищание государственных услуг подпитывает «налоговую чашу». Средний класс чувствует, что ему приходится истекать кровью, чтобы платить за государственные услуги, которые ему больше не нужны, в то время как самые богатые больше не платят налогов.



Профессионализированные политики все меньше и меньше отражают реалии, с которыми сталкиваются рабочие. Подчиняясь диктату работодателей, политики дают им чрезмерное право голоса в вопросах оплаты и условий труда.