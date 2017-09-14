RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9858985998609861>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 36
до кінця 2024 року
25%
9
до квітня 2025 року
6%
2
до липня 2025 року
3%
1
до жовтня 2025 року
6%
2
до кінця 2025 року
14%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
36%
13
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 10:57

  Water написав:.........
Давайте на прикладах, корова Світлана працювала тут на базарі, доїв її місцевий вантажник за пляшку. Шо було б з коровою через пару років?
Вона пішла на Захід, останній раз приїзжала на власному авто. Тут вона дає гроші приватній медицині, б`юті індустрії. Планує народити дитину.
Ми в даному випадку втратили чи знайшли?

"Тут вона дає гроші" только "приватній медицині, б`юті індустрії". А раньше покупала здесь еду, одежду, ещё какие-то украинские товары.
Рожать она, если и решит, то вряд ли ребёнок будет здесь и не обязательно от нашего гражданина, скорее от европейца. И почти наверняка она постарается, чтобы он жил на Западе. Это ещё хорошо, что она пока приезжает в Украину.
Решайте сами, "ми в даному випадку втратили чи знайшли".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30126
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:00

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:Как можно исказить ценность свободы? рабством.

Не знаю, чи це співпадіння з темою, яку тут зачепили...

Але один віртуальний успішний Успіх, який перебуває на Марсі)) прийняв ЧІТКЕ/ТВЕРДЕ рішення про сзч, якщо план Б раптом не спрацює!

Тож - Новий рік зустрічаю вдома, або... у в'язниці... :D

Я якось писав про "чашу терпіння", яка вже була "на грані"... - так от, її перелили простим/банальним наказом - про відтермінуванням відпусток!
Тобто, не скасуванням, а просто посунули на тиждень/чи місяць... - а мені вже і цього вистачило, так як я мав за тиждень їхати у відпустку!

Зваживши весь бардак, який з кінця весни лише посилився і посилюється, то... - то досить!
ДІСТАЛО!

Я - не раб!!!

Рабів до Раю не пускають!©
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6814
З нами з: 18.03.21
Подякував: 227 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

я так понял бігунці ламаються еще быстрей тех кто на самоизоляции

В Україні демографічна катастрофи, сотні тисяч людей відмовляються від громадянства

Згідно з даними від Національного банку, за останні півроку з України виїхало 400 тисяч осіб.

В Україні демографічна катастрофа. Також сотні тисяч людей за кордоном хочуть відмовитися від українського громадянства.

"Спочатку ми робили дуже багато помилок, коли цим людям не надавали консульські послуги. Зараз навпаки — нібито намагаємося надати. Є на це причина. Тому що лежать сотні тисяч заяв про відмову від українського громадянства"

За останні кілька років країну покинули 6,7 млн осіб.
https://focus.ua/uk/ukraine/668051-v-uk ... tva-nardep
fox767676
 
Повідомлень: 2013
З нами з: 13.06.20
Подякував: 309 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:02

  detroytred написав:До панування загальнолюдських цінностей на Заході і панування рабства, диктатур зараз в багатьох країнах світу --- всі, хто проти оцих загальнолюдських цінностей, шизофреніки? Ман'яки?

У нас на форумі теж є охочі оті цінності задвинути подалі...

за які цінності рожевощокий бюджетний цицькоцмудильник (в якого контракт закінчився та в АТБ охоронцем не бусифікували) готовий відсвічувати в окопі, не кажучи про штурмовиком ЛБЗ?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36375
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:06

  Успіх написав:Тож - Новий рік зустрічаю вдома, або... у в'язниці..
сенс говорит в Украине есть классные тюрьмы, не хуже санаториев.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24887
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2412 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:06

  ЛАД написав:
  Water написав:.........
Давайте на прикладах, корова Світлана працювала тут на базарі, доїв її місцевий вантажник за пляшку. Шо було б з коровою через пару років?
Вона пішла на Захід, останній раз приїзжала на власному авто. Тут вона дає гроші приватній медицині, б`юті індустрії. Планує народити дитину.
Ми в даному випадку втратили чи знайшли?

"Тут вона дає гроші" только "приватній медицині, б`юті індустрії". А раньше покупала здесь еду, одежду, ещё какие-то украинские товары.
Рожать она, если и решит, то вряд ли ребёнок будет здесь и не обязательно от нашего гражданина, скорее от европейца. И почти наверняка она постарается, чтобы он жил на Западе. Это ещё хорошо, что она пока приезжает в Украину.
Решайте сами, "ми в даному випадку втратили чи знайшли".

а могла би десь Харковом в трудбатальоні за мінзар рити окопи, однозначно втратили
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36375
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:11

  fox767676 написав:я так понял бігунці ламаються еще быстрей тех кто на самоизоляции

В Україні демографічна катастрофи, сотні тисяч людей відмовляються від громадянства

Згідно з даними від Національного банку, за останні півроку з України виїхало 400 тисяч осіб.

В Україні демографічна катастрофа. Також сотні тисяч людей за кордоном хочуть відмовитися від українського громадянства.

"Спочатку ми робили дуже багато помилок, коли цим людям не надавали консульські послуги. Зараз навпаки — нібито намагаємося надати. Є на це причина. Тому що лежать сотні тисяч заяв про відмову від українського громадянства"

За останні кілька років країну покинули 6,7 млн осіб.
https://focus.ua/uk/ukraine/668051-v-uk ... tva-nardep

до чого тут "ламаються"?
від них держава відмовилася де факто, еле оформлення відмови робити їм де юре
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36375
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:до чого тут "ламаються"?


чого відмовилась ? хай "оновляться" і все буде добре
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 14 вер, 2024 11:14, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
Повідомлень: 2013
З нами з: 13.06.20
Подякував: 309 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:13

Довольно интересная статья - "Французские крайне левые могут поучиться, как победить крайне правых" - https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/sep/13/france-far-right-left-election. Автор - Софи Бине — французский профсоюзный деятель, занимающая пост генерального секретаря Всеобщей конфедерации труда (CGT) с 2023 года.
Крайне правые игнорируют разрушительные действия неолиберализма и обвиняют иммигрантов в относительном ухудшении условий жизни. Чтобы защитить капиталистическую глобализацию, крайне правые переключают наше внимание с финансов на культурную глобализацию.
......
Больше невозможно придерживаться блаженного подхода к свободной торговле и глобализации. Мы больше не можем защищать свободную торговлю, которая ведет к демпингу зарплат и разрушению окружающей среды.

Противоречия между социальными и экологическими проблемами являются питательной средой для крайне правых. Чтобы преодолеть их, необходимо атаковать капиталистические державы. Например, переход автомобильной промышленности с двигателей внутреннего сгорания на электромобили используется автопроизводителями как инструмент для увеличения переноса заводов из Франции в страны с низким уровнем дохода на глобальном юге.

Renault и Stellantis закрывают десятки заводов во Франции и концентрируются на электромобилях высшего класса , часто даже не производимых во Франции, что гарантирует им максимальную прибыль. Двойной удар для рабочих: десятки тысяч потерь рабочих мест и финансовая невозможность купить электромобиль, а значит, и вскоре передвигаться по значительной части страны. ....

Чтобы вернуть голоса «синих воротничков», левым необходимо привести веские доводы в пользу реиндустриализации и разрыва с великой слепотой 1990-х и 2000-х годов в пользу экономики, свободной от фабрик. Нам необходимо радикально трансформировать модель производства, чтобы сделать ее экологически устойчивой. .....

Необходимо провести критическую оценку государственных услуг. Меры жесткой экономии значительно снизили качество обслуживания в государственных школах и больницах. Все, кто может себе это позволить, обращаются в частный сектор. Такое обнищание государственных услуг подпитывает «налоговую чашу». Средний класс чувствует, что ему приходится истекать кровью, чтобы платить за государственные услуги, которые ему больше не нужны, в то время как самые богатые больше не платят налогов.

Профессионализированные политики все меньше и меньше отражают реалии, с которыми сталкиваются рабочие. Подчиняясь диктату работодателей, политики дают им чрезмерное право голоса в вопросах оплаты и условий труда.


И не помню, писали здесь.
ЕС должен опасаться за свое самосохранение, поскольку ему грозит «медленный и мучительный упадок» .....

Предупредив, что пандемия COVID и война на Украине изменили правила международной торговли в ущерб ЕС, он заявил, что блоку необходимы дополнительные инвестиции в размере 750–800 млрд евро в год, что эквивалентно 5% годового объема производства ЕС, чтобы построить более устойчивую экономику и восстановить ранее высокие темпы роста производительности.

«Мы уже находимся в кризисном состоянии, и игнорировать это — значит скатиться в ситуацию, в которой вы не хотите оказаться» ........

Драги отметил, что мировая торговля замедляется и становится менее открытой для европейских стран, добавив, что Европе впервые со времен Второй мировой войны необходимо больше инвестировать в оборону.

По словам Драги, еще одно препятствие возникло после резкого снижения рождаемости, из-за чего Европа впервые не могла рассчитывать на рост населения для подъема коллективной экономики.

«Рост в Европе замедляется уже давно, и мы не можем больше это игнорировать», — сказал он. «Мы должны понимать, что становимся все меньше по сравнению с вызовами, с которыми сталкиваемся. Впервые со времен холодной войны мы должны по-настоящему опасаться за свое самосохранение».

https://www.theguardian.com/world/article/2024/sep/09/eu-mario-draghi-report-spending-boost
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30126
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:15

  ЛАД написав:1. Как и кто определит полезность человека?
2. Кто будет учить детей, если половину учителей выгнать? Пусть даже они плохие, но хоть как-то учат. Если их выгнать, то просто учить буде некому. Ни хорошо, ни плохо.
Так же и с ментами. Пусть они плохие, ленивые и т.д., но как-то общественный порядок охраняют. Если их не будет, кто этим займётся? Так же и с остальными, названными вами.
вообще то юмор. Нельзя определить ценность человека потому что вы не знаете какие поступки он завтра совершит. Надю Савченко носили на руках как героя, а она оказалась предателем. Определите её полезность.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 вер, 2024 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24887
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2412 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 9858985998609861>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, flyman, fox767676, Wirująświatła і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
18 65824
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2024 09:00
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 227399
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 715404
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12687)
14.09.2024 10:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.