Water написав:......... Давайте на прикладах, корова Світлана працювала тут на базарі, доїв її місцевий вантажник за пляшку. Шо було б з коровою через пару років? Вона пішла на Захід, останній раз приїзжала на власному авто. Тут вона дає гроші приватній медицині, б`юті індустрії. Планує народити дитину. Ми в даному випадку втратили чи знайшли?
"Тут вона дає гроші" только "приватній медицині, б`юті індустрії". А раньше покупала здесь еду, одежду, ещё какие-то украинские товары. Рожать она, если и решит, то вряд ли ребёнок будет здесь и не обязательно от нашего гражданина, скорее от европейца. И почти наверняка она постарается, чтобы он жил на Западе. Это ещё хорошо, что она пока приезжает в Украину. Решайте сами, "ми в даному випадку втратили чи знайшли".
Wirująświatła написав:Как можно исказить ценность свободы? рабством.
Не знаю, чи це співпадіння з темою, яку тут зачепили...
Але один віртуальний успішний Успіх, який перебуває на Марсі)) прийняв ЧІТКЕ/ТВЕРДЕ рішення про сзч, якщо план Б раптом не спрацює!
Тож - Новий рік зустрічаю вдома, або... у в'язниці...
Я якось писав про "чашу терпіння", яка вже була "на грані"... - так от, її перелили простим/банальним наказом - про відтермінуванням відпусток! Тобто, не скасуванням, а просто посунули на тиждень/чи місяць... - а мені вже і цього вистачило, так як я мав за тиждень їхати у відпустку!
Зваживши весь бардак, який з кінця весни лише посилився і посилюється, то... - то досить! ДІСТАЛО!
я так понял бігунці ламаються еще быстрей тех кто на самоизоляции
В Україні демографічна катастрофи, сотні тисяч людей відмовляються від громадянства
Згідно з даними від Національного банку, за останні півроку з України виїхало 400 тисяч осіб.
В Україні демографічна катастрофа. Також сотні тисяч людей за кордоном хочуть відмовитися від українського громадянства.
"Спочатку ми робили дуже багато помилок, коли цим людям не надавали консульські послуги. Зараз навпаки — нібито намагаємося надати. Є на це причина. Тому що лежать сотні тисяч заяв про відмову від українського громадянства"
detroytred написав:До панування загальнолюдських цінностей на Заході і панування рабства, диктатур зараз в багатьох країнах світу --- всі, хто проти оцих загальнолюдських цінностей, шизофреніки? Ман'яки?
У нас на форумі теж є охочі оті цінності задвинути подалі...
за які цінності рожевощокий бюджетний цицькоцмудильник (в якого контракт закінчився та в АТБ охоронцем не бусифікували) готовий відсвічувати в окопі, не кажучи про штурмовиком ЛБЗ?
Water написав:......... Давайте на прикладах, корова Світлана працювала тут на базарі, доїв її місцевий вантажник за пляшку. Шо було б з коровою через пару років? Вона пішла на Захід, останній раз приїзжала на власному авто. Тут вона дає гроші приватній медицині, б`юті індустрії. Планує народити дитину. Ми в даному випадку втратили чи знайшли?
"Тут вона дає гроші" только "приватній медицині, б`юті індустрії". А раньше покупала здесь еду, одежду, ещё какие-то украинские товары. Рожать она, если и решит, то вряд ли ребёнок будет здесь и не обязательно от нашего гражданина, скорее от европейца. И почти наверняка она постарается, чтобы он жил на Западе. Это ещё хорошо, что она пока приезжает в Украину. Решайте сами, "ми в даному випадку втратили чи знайшли".
а могла би десь Харковом в трудбатальоні за мінзар рити окопи, однозначно втратили
fox767676 написав:я так понял бігунці ламаються еще быстрей тех кто на самоизоляции
В Україні демографічна катастрофи, сотні тисяч людей відмовляються від громадянства
Згідно з даними від Національного банку, за останні півроку з України виїхало 400 тисяч осіб.
В Україні демографічна катастрофа. Також сотні тисяч людей за кордоном хочуть відмовитися від українського громадянства.
"Спочатку ми робили дуже багато помилок, коли цим людям не надавали консульські послуги. Зараз навпаки — нібито намагаємося надати. Є на це причина. Тому що лежать сотні тисяч заяв про відмову від українського громадянства"
Крайне правые игнорируют разрушительные действия неолиберализма и обвиняют иммигрантов в относительном ухудшении условий жизни. Чтобы защитить капиталистическую глобализацию, крайне правые переключают наше внимание с финансов на культурную глобализацию. ...... Больше невозможно придерживаться блаженного подхода к свободной торговле и глобализации. Мы больше не можем защищать свободную торговлю, которая ведет к демпингу зарплат и разрушению окружающей среды.
Противоречия между социальными и экологическими проблемами являются питательной средой для крайне правых. Чтобы преодолеть их, необходимо атаковать капиталистические державы. Например, переход автомобильной промышленности с двигателей внутреннего сгорания на электромобили используется автопроизводителями как инструмент для увеличения переноса заводов из Франции в страны с низким уровнем дохода на глобальном юге.
Renault и Stellantis закрывают десятки заводов во Франции и концентрируются на электромобилях высшего класса , часто даже не производимых во Франции, что гарантирует им максимальную прибыль. Двойной удар для рабочих: десятки тысяч потерь рабочих мест и финансовая невозможность купить электромобиль, а значит, и вскоре передвигаться по значительной части страны. ....
Чтобы вернуть голоса «синих воротничков», левым необходимо привести веские доводы в пользу реиндустриализации и разрыва с великой слепотой 1990-х и 2000-х годов в пользу экономики, свободной от фабрик. Нам необходимо радикально трансформировать модель производства, чтобы сделать ее экологически устойчивой. .....
Необходимо провести критическую оценку государственных услуг. Меры жесткой экономии значительно снизили качество обслуживания в государственных школах и больницах. Все, кто может себе это позволить, обращаются в частный сектор. Такое обнищание государственных услуг подпитывает «налоговую чашу». Средний класс чувствует, что ему приходится истекать кровью, чтобы платить за государственные услуги, которые ему больше не нужны, в то время как самые богатые больше не платят налогов.
Профессионализированные политики все меньше и меньше отражают реалии, с которыми сталкиваются рабочие. Подчиняясь диктату работодателей, политики дают им чрезмерное право голоса в вопросах оплаты и условий труда.
И не помню, писали здесь.
ЕС должен опасаться за свое самосохранение, поскольку ему грозит «медленный и мучительный упадок» .....
Предупредив, что пандемия COVID и война на Украине изменили правила международной торговли в ущерб ЕС, он заявил, что блоку необходимы дополнительные инвестиции в размере 750–800 млрд евро в год, что эквивалентно 5% годового объема производства ЕС, чтобы построить более устойчивую экономику и восстановить ранее высокие темпы роста производительности.
«Мы уже находимся в кризисном состоянии, и игнорировать это — значит скатиться в ситуацию, в которой вы не хотите оказаться» ........
Драги отметил, что мировая торговля замедляется и становится менее открытой для европейских стран, добавив, что Европе впервые со времен Второй мировой войны необходимо больше инвестировать в оборону.
По словам Драги, еще одно препятствие возникло после резкого снижения рождаемости, из-за чего Европа впервые не могла рассчитывать на рост населения для подъема коллективной экономики.
«Рост в Европе замедляется уже давно, и мы не можем больше это игнорировать», — сказал он. «Мы должны понимать, что становимся все меньше по сравнению с вызовами, с которыми сталкиваемся. Впервые со времен холодной войны мы должны по-настоящему опасаться за свое самосохранение».
ЛАД написав:1. Как и кто определит полезность человека? 2. Кто будет учить детей, если половину учителей выгнать? Пусть даже они плохие, но хоть как-то учат. Если их выгнать, то просто учить буде некому. Ни хорошо, ни плохо. Так же и с ментами. Пусть они плохие, ленивые и т.д., но как-то общественный порядок охраняют. Если их не будет, кто этим займётся? Так же и с остальными, названными вами.
вообще то юмор. Нельзя определить ценность человека потому что вы не знаете какие поступки он завтра совершит. Надю Савченко носили на руках как героя, а она оказалась предателем. Определите её полезность.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 вер, 2024 11:18, всього редагувалось 1 раз.