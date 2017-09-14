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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 98589859986098619862 ... 9864>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 37
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
3%
1
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
14%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
38%
14
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 10:57

  Water написав:.........
Давайте на прикладах, корова Світлана працювала тут на базарі, доїв її місцевий вантажник за пляшку. Шо було б з коровою через пару років?
Вона пішла на Захід, останній раз приїзжала на власному авто. Тут вона дає гроші приватній медицині, б`юті індустрії. Планує народити дитину.
Ми в даному випадку втратили чи знайшли?

"Тут вона дає гроші" только "приватній медицині, б`юті індустрії". А раньше покупала здесь еду, одежду, ещё какие-то украинские товары.
Рожать она, если и решит, то вряд ли ребёнок будет здесь и не обязательно от нашего гражданина, скорее от европейца. И почти наверняка она постарается, чтобы он жил на Западе. Это ещё хорошо, что она пока приезжает в Украину.
Решайте сами, "ми в даному випадку втратили чи знайшли".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:00

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:Как можно исказить ценность свободы? рабством.

Не знаю, чи це співпадіння з темою, яку тут зачепили...

Але один віртуальний успішний Успіх, який перебуває на Марсі)) прийняв ЧІТКЕ/ТВЕРДЕ рішення про сзч, якщо план Б раптом не спрацює!

Тож - Новий рік зустрічаю вдома, або... у в'язниці... :D

Я якось писав про "чашу терпіння", яка вже була "на грані"... - так от, її перелили простим/банальним наказом - про відтермінуванням відпусток!
Тобто, не скасуванням, а просто посунули на тиждень/чи місяць... - а мені вже і цього вистачило, так як я мав за тиждень їхати у відпустку!

Зваживши весь бардак, який з кінця весни лише посилився і посилюється, то... - то досить!
ДІСТАЛО!

Я - не раб!!!

Рабів до Раю не пускають!©
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

я так понял бігунці ламаються еще быстрей тех кто на самоизоляции

В Україні демографічна катастрофи, сотні тисяч людей відмовляються від громадянства

Згідно з даними від Національного банку, за останні півроку з України виїхало 400 тисяч осіб.

В Україні демографічна катастрофа. Також сотні тисяч людей за кордоном хочуть відмовитися від українського громадянства.

"Спочатку ми робили дуже багато помилок, коли цим людям не надавали консульські послуги. Зараз навпаки — нібито намагаємося надати. Є на це причина. Тому що лежать сотні тисяч заяв про відмову від українського громадянства"

За останні кілька років країну покинули 6,7 млн осіб.
https://focus.ua/uk/ukraine/668051-v-uk ... tva-nardep
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:11

  fox767676 написав:я так понял бігунці ламаються еще быстрей тех кто на самоизоляции

В Україні демографічна катастрофи, сотні тисяч людей відмовляються від громадянства

Згідно з даними від Національного банку, за останні півроку з України виїхало 400 тисяч осіб.

В Україні демографічна катастрофа. Також сотні тисяч людей за кордоном хочуть відмовитися від українського громадянства.

"Спочатку ми робили дуже багато помилок, коли цим людям не надавали консульські послуги. Зараз навпаки — нібито намагаємося надати. Є на це причина. Тому що лежать сотні тисяч заяв про відмову від українського громадянства"

За останні кілька років країну покинули 6,7 млн осіб.
https://focus.ua/uk/ukraine/668051-v-uk ... tva-nardep

до чого тут "ламаються"?
від них держава відмовилася де факто, еле оформлення відмови робити їм де юре
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:до чого тут "ламаються"?


чого відмовилась ? хай "оновляться" і все буде добре
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 14 вер, 2024 11:14, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:13

Довольно интересная статья - "Французские крайне левые могут поучиться, как победить крайне правых" - https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/sep/13/france-far-right-left-election. Автор - Софи Бине — французский профсоюзный деятель, занимающая пост генерального секретаря Всеобщей конфедерации труда (CGT) с 2023 года.
Крайне правые игнорируют разрушительные действия неолиберализма и обвиняют иммигрантов в относительном ухудшении условий жизни. Чтобы защитить капиталистическую глобализацию, крайне правые переключают наше внимание с финансов на культурную глобализацию.
......
Больше невозможно придерживаться блаженного подхода к свободной торговле и глобализации. Мы больше не можем защищать свободную торговлю, которая ведет к демпингу зарплат и разрушению окружающей среды.

Противоречия между социальными и экологическими проблемами являются питательной средой для крайне правых. Чтобы преодолеть их, необходимо атаковать капиталистические державы. Например, переход автомобильной промышленности с двигателей внутреннего сгорания на электромобили используется автопроизводителями как инструмент для увеличения переноса заводов из Франции в страны с низким уровнем дохода на глобальном юге.

Renault и Stellantis закрывают десятки заводов во Франции и концентрируются на электромобилях высшего класса , часто даже не производимых во Франции, что гарантирует им максимальную прибыль. Двойной удар для рабочих: десятки тысяч потерь рабочих мест и финансовая невозможность купить электромобиль, а значит, и вскоре передвигаться по значительной части страны. ....

Чтобы вернуть голоса «синих воротничков», левым необходимо привести веские доводы в пользу реиндустриализации и разрыва с великой слепотой 1990-х и 2000-х годов в пользу экономики, свободной от фабрик. Нам необходимо радикально трансформировать модель производства, чтобы сделать ее экологически устойчивой. .....

Необходимо провести критическую оценку государственных услуг. Меры жесткой экономии значительно снизили качество обслуживания в государственных школах и больницах. Все, кто может себе это позволить, обращаются в частный сектор. Такое обнищание государственных услуг подпитывает «налоговую чашу». Средний класс чувствует, что ему приходится истекать кровью, чтобы платить за государственные услуги, которые ему больше не нужны, в то время как самые богатые больше не платят налогов.

Профессионализированные политики все меньше и меньше отражают реалии, с которыми сталкиваются рабочие. Подчиняясь диктату работодателей, политики дают им чрезмерное право голоса в вопросах оплаты и условий труда.


И не помню, писали здесь.
ЕС должен опасаться за свое самосохранение, поскольку ему грозит «медленный и мучительный упадок» .....

Предупредив, что пандемия COVID и война на Украине изменили правила международной торговли в ущерб ЕС, он заявил, что блоку необходимы дополнительные инвестиции в размере 750–800 млрд евро в год, что эквивалентно 5% годового объема производства ЕС, чтобы построить более устойчивую экономику и восстановить ранее высокие темпы роста производительности.

«Мы уже находимся в кризисном состоянии, и игнорировать это — значит скатиться в ситуацию, в которой вы не хотите оказаться» ........

Драги отметил, что мировая торговля замедляется и становится менее открытой для европейских стран, добавив, что Европе впервые со времен Второй мировой войны необходимо больше инвестировать в оборону.

По словам Драги, еще одно препятствие возникло после резкого снижения рождаемости, из-за чего Европа впервые не могла рассчитывать на рост населения для подъема коллективной экономики.

«Рост в Европе замедляется уже давно, и мы не можем больше это игнорировать», — сказал он. «Мы должны понимать, что становимся все меньше по сравнению с вызовами, с которыми сталкиваемся. Впервые со времен холодной войны мы должны по-настоящему опасаться за свое самосохранение».

https://www.theguardian.com/world/article/2024/sep/09/eu-mario-draghi-report-spending-boost
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:15

  ЛАД написав:1. Как и кто определит полезность человека?
2. Кто будет учить детей, если половину учителей выгнать? Пусть даже они плохие, но хоть как-то учат. Если их выгнать, то просто учить буде некому. Ни хорошо, ни плохо.
Так же и с ментами. Пусть они плохие, ленивые и т.д., но как-то общественный порядок охраняют. Если их не будет, кто этим займётся? Так же и с остальными, названными вами.
вообще то юмор. Нельзя определить ценность-полезность человека потому что вы не знаете какие поступки он завтра совершит. Надю Савченко носили на руках как героя, а она оказалась предателем. Определите её полезность. :D
  ЛАД написав:Мы это молоко просто потеряли.
мы это кто. 2 точки зрения. Человек для государства или государство для человека? Если 1е на одного раба стало меньше. Если 2е все стороны в плюсе.
  ЛАД написав:Ну и отсутствие телесных наказаний не связано со скоростью прогресса. В первой половине 20 века скорость прогресса была вместе с разрешёнными телесными наказаниями.
Генри Форд бил своих рабочих? У вас всё дискретно. Наказания 1ю половину 20в были а потом резко пропали, как будто выключили свет. Против наказаний и за права рабрчих сначало было большое движение. Потом обнаружили что эффективные люди работают лучше без наказаний, и вместо надзирателей начали искать эффективных. И когда их нашлось достаточное количество прогресс заметно ускорился. На это все понадобились десятилетия в течении которых прогресс и наказания сосуществовали, пока во 2й половине 20в от физ. наказаний не отказались вообще. Кроме закрытых заведений типа армия/тюрьма. Там своя атмосфера.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 вер, 2024 11:33, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:16

  Дюрі-бачі написав:jump Це же не катастроф. Катастрофа буде коли кордони відкриють після перемоги. Бо поки ніхто навіть не обіцяє профінансувати усунення цієї катастрофи.

вы думаете верхушка это не видит/не понимает? :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:17

  ЛАД написав:
  Water написав:.........
Давайте на прикладах, корова Світлана працювала тут на базарі, доїв її місцевий вантажник за пляшку. Шо було б з коровою через пару років?
Вона пішла на Захід, останній раз приїзжала на власному авто. Тут вона дає гроші приватній медицині, б`юті індустрії. Планує народити дитину.
Ми в даному випадку втратили чи знайшли?

"Тут вона дає гроші" только "приватній медицині, б`юті індустрії". А раньше покупала здесь еду, одежду, ещё какие-то украинские товары.
Рожать она, если и решит, то вряд ли ребёнок будет здесь и не обязательно от нашего гражданина, скорее от европейца. И почти наверняка она постарается, чтобы он жил на Западе. Это ещё хорошо, что она пока приезжает в Украину.
Решайте сами, "ми в даному випадку втратили чи знайшли".

В даному випадку просто би втратили худобу. Зараз вона залишила витрат близько мільйона гривень. Це за скільки років можна було заробить на базарі? Яка там дитина чи машина. Від кого вона народить і де буде жить- всеодно, якщо зуміє закріпитись там- супер, в іншому випадку в любий момент вона зможе повернутись на базар. Як гадаєте, шо вона вибере?
Українські товари, особливо в одязі, це не в даному випадку, тільки секонд.
Шо там ще, продукти?
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:18

  Дюрі-бачі написав:jump Це же не катастроф. Катастрофа буде коли кордони відкриють після перемоги. Бо поки ніхто навіть не обіцяє профінансувати усунення цієї катастрофи.


і чим потужніша перемога, тим більше міліонів птсрників на самоізоляції будуть намагатися втекти куди подалі
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 14 вер, 2024 11:24, всього редагувалось 1 раз.
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