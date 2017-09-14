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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 985998609861986298639864>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 37
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
3%
1
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
14%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
38%
14
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:18

  fox767676 написав:
  flyman написав:до чого тут "ламаються"?


чого відмовилась ? хай "оновляться" і все буде добре

А есть процедудра "оновляться" у консула/в выездном тцк? :shock:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:вы думаете верхушка это не видит/не понимает?
Влада в нас як діти, які бюджет планують так, що війна закінчиться до вересня 2024. Впевнений що і після перемоги вони будуть тримати воєнний стан деякий час, а потім дуже висока ймовірність передислокації в Ростов *перекреслено* на Кіпр...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:23

доки шмигаль і оця вся зелена хЄротень буде ігнорувати війну???

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:24

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:вы думаете верхушка это не видит/не понимает?
Влада в нас як діти, які бюджет планують так, що війна закінчиться до вересня 2024. Впевнений що і після перемоги вони будуть тримати воєнний стан деякий час, а потім дуже висока ймовірність передислокації ̶Р̶о̶с̶т̶о̶в̶ на Кіпр...
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:26

  _hunter написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:до чого тут "ламаються"?


чого відмовилась ? хай "оновляться" і все буде добре

А есть процедудра "оновляться" у консула/в выездном тцк? :shock:


ви тільки зверніться, вони проінструктують :wink:
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:33

  flyman написав:
  detroytred написав:До панування загальнолюдських цінностей на Заході і панування рабства, диктатур зараз в багатьох країнах світу --- всі, хто проти оцих загальнолюдських цінностей, шизофреніки? Ман'яки?

У нас на форумі теж є охочі оті цінності задвинути подалі...

за які цінності рожевощокий бюджетний цицькоцмудильник (в якого контракт закінчився та в АТБ охоронцем не бусифікували) готовий відсвічувати в окопі, не кажучи про штурмовиком ЛБЗ?

За які цінності мухи полюбляють гівно?
В принципі мені все рівно за які вони його полюбляють, але не все рівно, що вони їм на інших розкидуються, розносять.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:а могла би десь Харковом в трудбатальоні за мінзар рити окопи, однозначно втратили


чому "рити" ?
за прямим призначенням
замореним воякам гормональний фон балансувати, бойовий дух підвищувати, демонструвати єднання нації на практиці, а не гаслами
демографія знов же
Зображення
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:36

Вірою/правдою відслужив 2,5роки, а тоді йому ще впаяли 25р!)

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Тож - Новий рік зустрічаю вдома, або... у в'язниці..
сенс говорит в Украине есть классные тюрьмы, не хуже санаториев.

Сенс би мав казати, що в Україні є класні адвокати, які ЛЕГКО/не дорого :lol: ) відстоять права воїнів, які 2,5роки відпахали/відризикували на фронті!
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:39

  fox767676 написав:
  _hunter написав:
  fox767676 написав:чого відмовилась ? хай "оновляться" і все буде добре

А есть процедудра "оновляться" у консула/в выездном тцк? :shock:


ви тільки зверніться, вони проінструктують

я потому и спрашиваю, что они невнятное что-то мычат:
Военнообязанные, находящиеся за рубежом более трех месяцев, должны встать на временный учет в консульстве. Это положение есть в постановлении Кабмина 1487 от 30 декабря 2022 года о порядке ведения воинского учета, объясняет Би-би-си адвокат Анжела Василевская.

«Но (встать на временный учет — Ред.) это тоже консульская услуга. И подробнее, что делать консульствам — имеют ли они полномочия выдавать военно-учетные документы, повестки, — в этом порядке не предусмотрено», — говорит адвокат.

https://www.bbc.com/russian/articles/cld07924ldro
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:40

  Успіх написав:Я якось писав про "чашу терпіння", яка вже була "на грані"... - так от, її перелили простим/банальним наказом - про відтермінуванням відпусток!
Тобто, не скасуванням, а просто посунули на тиждень/чи місяць... - а мені вже і цього вистачило, так як я мав за тиждень їхати у відпустку!

Значить якісь великі події очікуються. В цей термін.

А стосовно призупинення відпустки можна тільки поспівчувати. Хоча вам від цього легше наврядчи стане.
detroytred
 
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