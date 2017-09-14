_hunter написав:вы думаете верхушка это не видит/не понимает?
Влада в нас як діти, які бюджет планують так, що війна закінчиться до вересня 2024. Впевнений що і після перемоги вони будуть тримати воєнний стан деякий час, а потім дуже висока ймовірність передислокації в Ростов *перекреслено* на Кіпр...
_hunter написав:вы думаете верхушка это не видит/не понимает?
Влада в нас як діти, які бюджет планують так, що війна закінчиться до вересня 2024. Впевнений що і після перемоги вони будуть тримати воєнний стан деякий час, а потім дуже висока ймовірність передислокації ̶Р̶о̶с̶т̶о̶в̶ на Кіпр...
detroytred написав:До панування загальнолюдських цінностей на Заході і панування рабства, диктатур зараз в багатьох країнах світу --- всі, хто проти оцих загальнолюдських цінностей, шизофреніки? Ман'яки?
У нас на форумі теж є охочі оті цінності задвинути подалі...
за які цінності рожевощокий бюджетний цицькоцмудильник (в якого контракт закінчився та в АТБ охоронцем не бусифікували) готовий відсвічувати в окопі, не кажучи про штурмовиком ЛБЗ?
За які цінності мухи полюбляють гівно? В принципі мені все рівно за які вони його полюбляють, але не все рівно, що вони їм на інших розкидуються, розносять.
fox767676 написав:чого відмовилась ? хай "оновляться" і все буде добре
А есть процедудра "оновляться" у консула/в выездном тцк?
ви тільки зверніться, вони проінструктують
я потому и спрашиваю, что они невнятное что-то мычат:
Военнообязанные, находящиеся за рубежом более трех месяцев, должны встать на временный учет в консульстве. Это положение есть в постановлении Кабмина 1487 от 30 декабря 2022 года о порядке ведения воинского учета, объясняет Би-би-си адвокат Анжела Василевская.
«Но (встать на временный учет — Ред.) это тоже консульская услуга. И подробнее, что делать консульствам — имеют ли они полномочия выдавать военно-учетные документы, повестки, — в этом порядке не предусмотрено», — говорит адвокат.
Успіх написав:Я якось писав про "чашу терпіння", яка вже була "на грані"... - так от, її перелили простим/банальним наказом - про відтермінуванням відпусток! Тобто, не скасуванням, а просто посунули на тиждень/чи місяць... - а мені вже і цього вистачило, так як я мав за тиждень їхати у відпустку!
Значить якісь великі події очікуються. В цей термін.
А стосовно призупинення відпустки можна тільки поспівчувати. Хоча вам від цього легше наврядчи стане.