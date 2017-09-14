wild.tomcat написав:............... ну ви якось теж не написало нічого конкретного, як добитися "миру як до 2014", теж без деталей. чому ви вважаєте, що я винен вам більше ніж ви мені? і чому ви взагалі вважаєте, що саме я маю знати як провести успішну мобілізацію і тим більше нести за це відповідальність? я щось не пригадую, щоб в моїх посадових обовязках таке було написано.а от в чиїх є, я знаю, ну то нехай думають як.
Как добиться мира, вы и не спрашивали. Вопрос был - какой мир. Как добиться - вести переговоры, но до войны условия для переговоров были лучше, чем сейчас. На каких условиях можно будет договориться сегодня, не знаю, но очень вряд ли, что через год или два они будут лучше (если не изменятся очень сильно подходы Запада). Ни я вам, ни вы мне ничего не должны. О вашей ответственности за мобилизацию я, вроде, даже не заикался. Но ваше мнение, что и как надо сделать для успешной мобилизации могло бы и прозвучать. А сказать: "нехай думають як"- дело нехитрое. Правда, вам ответят: "В наших обязанностях провести мобилизацию согласно закону и Указу, а то, что люди массово не хотят выполнять закон, так что мы можем сделать".
не бачу сенсу в "прозвучанії" цього самого "мнєнія", оскільки воно всеодно не буде реалізоване нізаяких обставин, бо не вписується в концепцію "генеральної лінії партії", вірніше самої хитрозробленої частини цієї самої "генерально лінії".
Wirująświatła написав: Шизофрения прежде всего искажение ценностей. Как можно исказить ценность свободы? рабством. Идёт война лично путина против общечеловеческих ценностей. Внутри страны шизофренику бы это не позволили, под раздачу могли бы попасть нужные люди.
Я очень извиняюсь , но """Шизофренія – це психічний розлад, який характеризується порушенням процесів мислення та емоційних реакцій, і симптоми якого наростають поступово. З його розвитком людина може втратити здатність вирішувати побутові проблеми та повноцінно функціонувати в житті.
Люди з цим захворюванням можуть бачити неіснуючі речі, марити, ізолювати себе від суспільства тощо. Також їм притаманне дезорганізоване мислення, неадекватні емоційні реакції, плутана чи недоречна мова. З-поміж симптомів може бути соціальна замкнутість, неохайність тощо. https://phc.org.ua/news/shizofreniya-os ... i-dopomogu Отчасти вы правы ....но следует уточнить , что прежде всего это психическое расстройство .
Wirująświatła написав:Как можно исказить ценность свободы? рабством.
Не знаю, чи це співпадіння з темою, яку тут зачепили...
Але один віртуальний успішний Успіх, який перебуває на Марсі)) прийняв ЧІТКЕ/ТВЕРДЕ рішення про сзч, якщо план Б раптом не спрацює!
Тож - Новий рік зустрічаю вдома, або... у в'язниці...
Я якось писав про "чашу терпіння", яка вже була "на грані"... - так от, її перелили простим/банальним наказом - про відтермінуванням відпусток! Тобто, не скасуванням, а просто посунули на тиждень/чи місяць... - а мені вже і цього вистачило, так як я мав за тиждень їхати у відпустку!
Зваживши весь бардак, який з кінця весни лише посилився і посилюється, то... - то досить! ДІСТАЛО!
Депутат Верховної ради, зрадник Андрій Деркач,котрий втік на болота під час повномасштабного вторгнення (чи допомогли втекти) став сенатором на росії. Автор фейку про Порошенка «жму руку». Агент країни агресора, котрий сповна відпрацював на підрив національних інтересів України, спокійно собі продовжує політичну карʼєру в країні на котру працював. Команда Зеленського, під час виборів та і досі, активно проштовхувала фейковий бруд на Порошенка , котрий був зрежисований на росії. Деркач сенатор на росії. Порошенко під Покровськом та іншими гарячими точками забезпечує ЗСУ дронами, технікою. Нічого так сценарій, правда? Цікаво, як почуваєтесь вкраїнчики, ті хто підсобили путінському режиму і повірили в цей фейк?
Wirująświatła написав:Как можно исказить ценность свободы? рабством.
Не знаю, чи це співпадіння з темою, яку тут зачепили...
Але один віртуальний успішний Успіх, який перебуває на Марсі)) прийняв ЧІТКЕ/ТВЕРДЕ рішення про сзч, якщо план Б раптом не спрацює!
Тож - Новий рік зустрічаю вдома, або... у в'язниці...
Я якось писав про "чашу терпіння", яка вже була "на грані"... - так от, її перелили простим/банальним наказом - про відтермінуванням відпусток! Тобто, не скасуванням, а просто посунули на тиждень/чи місяць... - а мені вже і цього вистачило, так як я мав за тиждень їхати у відпустку!
Зваживши весь бардак, який з кінця весни лише посилився і посилюється, то... - то досить! ДІСТАЛО!
Саме цікаве , що не буде ні додому , ні буцигарні . У вас ще нормальне мислення і є самокритика . Хіба що у віртуальному баченні .
Як чоловік , який до вас добре ставиться , ще раз наголошую ..... сходіть до гол. лік. частини побалакайте з ним , може положить у неврологію десь .... У псіхіатрію не ложиться ........ пожалкуєте ....
Ні. Досить! Дістало!!!
Максимум, то хочу в лікарні обстежити свій хребет! А заодно(якщо так можна буде в 1день), то ще обстежити шлунок і серце!