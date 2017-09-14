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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 98609861986298639864>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 37
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
3%
1
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
14%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
38%
14
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:42

  fox767676 написав:
  flyman написав:а могла би десь Харковом в трудбатальоні за мінзар рити окопи, однозначно втратили


чому "рити" ?
за прямим призначенням
замореним воякам гормональний фон балансувати, бойовий дух підвищувати, демонструвати єднання нації на практиці, а не гаслами
демографія знов же
Зображення

Можна поєднувати корисне з приємним.
А ще войовничий Митя каже, що Гавроші мають подавати патрони, а не по партнерам золотого мільярду шаритися познаючи "гейропейські цінності"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:57

  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:...............
ну ви якось теж не написало нічого конкретного, як добитися "миру як до 2014", теж без деталей. чому ви вважаєте, що я винен вам більше ніж ви мені?
і чому ви взагалі вважаєте, що саме я маю знати як провести успішну мобілізацію і тим більше нести за це відповідальність? я щось не пригадую, щоб в моїх посадових обовязках таке було написано.а от в чиїх є, я знаю, ну то нехай думають як.

Как добиться мира, вы и не спрашивали. Вопрос был - какой мир.
Как добиться - вести переговоры, но до войны условия для переговоров были лучше, чем сейчас. На каких условиях можно будет договориться сегодня, не знаю, но очень вряд ли, что через год или два они будут лучше (если не изменятся очень сильно подходы Запада).
Ни я вам, ни вы мне ничего не должны. О вашей ответственности за мобилизацию я, вроде, даже не заикался. Но ваше мнение, что и как надо сделать для успешной мобилизации могло бы и прозвучать. А сказать: "нехай думають як"- дело нехитрое. Правда, вам ответят: "В наших обязанностях провести мобилизацию согласно закону и Указу, а то, что люди массово не хотят выполнять закон, так что мы можем сделать".


не бачу сенсу в "прозвучанії" цього самого "мнєнія", оскільки воно всеодно не буде реалізоване нізаяких обставин, бо не вписується в концепцію "генеральної лінії партії", вірніше самої хитрозробленої частини цієї самої "генерально лінії".
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 12:04

  Wirująświatła написав:
Шизофрения прежде всего искажение ценностей. Как можно исказить ценность свободы? рабством. Идёт война лично путина против общечеловеческих ценностей. Внутри страны шизофренику бы это не позволили, под раздачу могли бы попасть нужные люди.


Я очень извиняюсь , но """Шизофренія – це психічний розлад, який характеризується порушенням процесів мислення та емоційних реакцій, і симптоми якого наростають поступово. З його розвитком людина може втратити здатність вирішувати побутові проблеми та повноцінно функціонувати в житті.

Люди з цим захворюванням можуть бачити неіснуючі речі, марити, ізолювати себе від суспільства тощо. Також їм притаманне дезорганізоване мислення, неадекватні емоційні реакції, плутана чи недоречна мова. З-поміж симптомів може бути соціальна замкнутість, неохайність тощо.
https://phc.org.ua/news/shizofreniya-os ... i-dopomogu
Отчасти вы правы ....но следует уточнить , что прежде всего это психическое расстройство .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 12:13

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Как можно исказить ценность свободы? рабством.

Не знаю, чи це співпадіння з темою, яку тут зачепили...

Але один віртуальний успішний Успіх, який перебуває на Марсі)) прийняв ЧІТКЕ/ТВЕРДЕ рішення про сзч, якщо план Б раптом не спрацює!

Тож - Новий рік зустрічаю вдома, або... у в'язниці... :D

Я якось писав про "чашу терпіння", яка вже була "на грані"... - так от, її перелили простим/банальним наказом - про відтермінуванням відпусток!
Тобто, не скасуванням, а просто посунули на тиждень/чи місяць... - а мені вже і цього вистачило, так як я мав за тиждень їхати у відпустку!

Зваживши весь бардак, який з кінця весни лише посилився і посилюється, то... - то досить!
ДІСТАЛО!

Я - не раб!!!

Рабів до Раю не пускають!©


Саме цікаве , що не буде ні додому , ні буцигарні .
У вас ще нормальне мислення і є самокритика .
Хіба що у віртуальному баченні .

Як чоловік , який до вас добре ставиться , ще раз наголошую ..... сходіть до гол. лік. частини побалакайте з ним , може положить у неврологію десь ....

Убрав останню стрічку ,,,,,
Востаннє редагувалось холява в Суб 14 вер, 2024 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 12:19

Автор фейку про Порошенка «жму руку».

Депутат Верховної ради, зрадник Андрій Деркач,котрий втік на болота під час повномасштабного вторгнення (чи допомогли втекти) став сенатором на росії.
Автор фейку про Порошенка «жму руку».
Агент країни агресора, котрий сповна відпрацював на підрив національних інтересів України, спокійно собі продовжує політичну карʼєру в країні на котру працював.
Команда Зеленського, під час виборів та і досі, активно проштовхувала фейковий бруд на Порошенка , котрий був зрежисований на росії.
Деркач сенатор на росії.
Порошенко під Покровськом та іншими гарячими точками забезпечує ЗСУ дронами, технікою.
Нічого так сценарій, правда?
Цікаво, як почуваєтесь вкраїнчики, ті хто підсобили путінському режиму і повірили в цей фейк?
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 12:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:сходіть до гол. лік. частини побалакайте з ним , може положить у неврологію десь ....
У псіхіатрію не ложиться ........ пожалкуєте ....


військовий військовим -

https://youtu.be/7h-FaNZ2mUQ
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 12:27

Чашу терпіння перелили... Відлік часу до свободи стартанув!

  detroytred написав:Значить якісь великі події очікуються. В цей термін
Побачити/побути з сім'єю через півроку розлуки - теж ВЕЛИКІ ПОДІЇ!!!
Я б, навіть, сказав би, що НАДВАЖЛИВІ ПОДІЇ ЗА ВСЕ!!!
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 12:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Побачити/побути з сім'єю через півроку розлуки - теж ВЕЛИКІ ПОДІЇ!!!
Я б, навіть, сказав би, що НАДВАЖЛИВІ ПОДІЇ ЗА ВСЕ!!!

Співчуваю. То перед Курськом відмінили?
А я встиг в Хорватію на море з'їздити)))
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 12:34

Зараз настав час воювати синам Будівельника і чоловіка Флер!

  холява написав:
  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Как можно исказить ценность свободы? рабством.

Не знаю, чи це співпадіння з темою, яку тут зачепили...

Але один віртуальний успішний Успіх, який перебуває на Марсі)) прийняв ЧІТКЕ/ТВЕРДЕ рішення про сзч, якщо план Б раптом не спрацює!

Тож - Новий рік зустрічаю вдома, або... у в'язниці... :D

Я якось писав про "чашу терпіння", яка вже була "на грані"... - так от, її перелили простим/банальним наказом - про відтермінуванням відпусток!
Тобто, не скасуванням, а просто посунули на тиждень/чи місяць... - а мені вже і цього вистачило, так як я мав за тиждень їхати у відпустку!

Зваживши весь бардак, який з кінця весни лише посилився і посилюється, то... - то досить!
ДІСТАЛО!

Я - не раб!!!

Рабів до Раю не пускають!©


Саме цікаве , що не буде ні додому , ні буцигарні .
У вас ще нормальне мислення і є самокритика .
Хіба що у віртуальному баченні .

Як чоловік , який до вас добре ставиться , ще раз наголошую ..... сходіть до гол. лік. частини побалакайте з ним , може положить у неврологію десь ....
У псіхіатрію не ложиться ........ пожалкуєте ....
Ні.
Досить!
Дістало!!!

Максимум, то хочу в лікарні обстежити свій хребет!
А заодно(якщо так можна буде в 1день), то ще обстежити шлунок і серце!
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 12:35

greenozon

Я перепрошую (43 хв) , є щось коротче ....чи можете коротенько прескажете ....стільки роботи
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