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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 986198629863986498659866>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 37
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
3%
1
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
14%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
38%
14
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 12:40

  холява написав:
  Banderlog написав:Успіх Оставте окуляри, до війни воно відношення не має.
Більш цікавий феномен українського патріотизму коли всі разом за боротьбу, но більшість проти боротись особисто, і проти щоб боролись їх родичі.
В нас хвора нація "вільних" людей.
І викривлена правова система в ній ще є остатки здорового глузду, но воно там як атавізм.
Населенню навязують думку про нераціональність системи примусу і покарань. Нам вбивають в голову купу дурі. Типу Насильство породжує насильство.
Тілесні покарання не дають результату, тюрми нікого не перевиховують. Смертна кара не дає результату)))
в самій конституції до людини ставляться як до дорослого свідомого громадянина і за тією логікою виконання обовязків мало б базуватись на цій свідомості.
А це дурь, нема свідомості, яка б виникнула сама пособі.
Як і не існує ніяких безумовних, природніх прав людини чи прав дитини, . За всіма правами мають стояти обовязки.


Добрий ранок .
Всім вдалої доби і здоров,я !

Саме ці ,ВАШІ речення ,треба вибити на лобі Барабашева і інших " патріотів " і іноземних слабонервних , які так свідомо пишуть що вони рятують Україну від безробіття і дуже переймаються проблемами Батьківщини .

У Барабашёва конкретно от трёх аварий и прилёта близкого в сентябре 22го свободного от шрамов места на лбу мало для написания тезисов
Так что мне по вашему важнейшему мнению надо за свои бежать покупать броник и скорее отбивать Авдеевку? А сами вы что - бидончмк с бражкой на дачке, осень тёплая и ипись оно конём?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 12:41

Як добре, що це не в нас, а десь на Марсі!!!

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:Побачити/побути з сім'єю через півроку розлуки - теж ВЕЛИКІ ПОДІЇ!!!
Я б, навіть, сказав би, що НАДВАЖЛИВІ ПОДІЇ ЗА ВСЕ!!!

Співчуваю. То перед Курськом відмінили?
А я встиг в Хорватію на море з'їздити)))

Це не відмінили, а відтермінували!

Бо десь на Марсі, третій рік повномасштабно воювали... і аж тепер одному встрілило в голову, що досить жити по селах в сільських хатах марсіанам!
Треба всіх загнати в ліси!

А щоб загнати в ліси - треба, щоб кожна група марсіан собі викопала/побудувала/облаштувала там кратери :mrgreen:
Тож, на Марсі наказали, допоки не завершити інженерні роботи - доти у відпустки з Марсу на Землю ніхто не летить!

Цікаво, на скільки це правомірно/законно?

Чи з рабами на Марсі можна поводитись, як кому заманеться?
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 12:46

  Успіх написав:Бо десь на Марсі, третій рік повномасштабно воювали... і аж тепер одному встрілило в голову, що досить жити по селах в сільських хатах марсіанам!
Треба всіх загнати в ліси!

А щоб загнати в ліси - треба, щоб кожна група марсіан собі викопала/побудувала/облаштувала там кратери :mrgreen:
Тож, на Марсі наказали, допоки не завершити інженерні роботи - доти у відпустки з Марсу на Землю ніхто не летить!

А я-то гадав))
А виявилося все так банально призємльонно))

І виходить, що ви залишилися в списках своєї ж марсіанської частини?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 12:48

  detroytred написав:
  Успіх написав:Бо десь на Марсі, третій рік повномасштабно воювали... і аж тепер одному встрілило в голову, що досить жити по селах в сільських хатах марсіанам!
Треба всіх загнати в ліси!

А щоб загнати в ліси - треба, щоб кожна група марсіан собі викопала/побудувала/облаштувала там кратери :mrgreen:
Тож, на Марсі наказали, допоки не завершити інженерні роботи - доти у відпустки з Марсу на Землю ніхто не летить!

А я-то гадав))
А виявилося все так банально призємльонно))

І виходить, що ви залишилися в списках своєї ж марсіанської частини?

на третій рік до начальства дійшло, що потрібно глибоко закопуватися, а не прикриватися шифером даху цивільної хати, а для долярчика досі не зрозуміло, що чим глибше вкопався, тим тяжке "виколупати з ракушки"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 14 вер, 2024 12:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 12:49

  барабашов написав:
  холява написав:
  Banderlog написав:Успіх Оставте окуляри, до війни воно відношення не має.
Більш цікавий феномен українського патріотизму коли всі разом за боротьбу, но більшість проти боротись особисто, і проти щоб боролись їх родичі.
В нас хвора нація "вільних" людей.
І викривлена правова система в ній ще є остатки здорового глузду, но воно там як атавізм.
Населенню навязують думку про нераціональність системи примусу і покарань. Нам вбивають в голову купу дурі. Типу Насильство породжує насильство.
Тілесні покарання не дають результату, тюрми нікого не перевиховують. Смертна кара не дає результату)))
в самій конституції до людини ставляться як до дорослого свідомого громадянина і за тією логікою виконання обовязків мало б базуватись на цій свідомості.
А це дурь, нема свідомості, яка б виникнула сама пособі.
Як і не існує ніяких безумовних, природніх прав людини чи прав дитини, . За всіма правами мають стояти обовязки.


Добрий ранок .
Всім вдалої доби і здоров,я !

Саме ці ,ВАШІ речення ,треба вибити на лобі Барабашева і інших " патріотів " і іноземних слабонервних , які так свідомо пишуть що вони рятують Україну від безробіття і дуже переймаються проблемами Батьківщини .

У Барабашёва конкретно от трёх аварий и прилёта близкого в сентябре 22го свободного от шрамов места на лбу мало для написания тезисов
Так что мне по вашему важнейшему мнению надо за свои бежать покупать броник и скорее отбивать Авдеевку? А сами вы что - бидончмк с бражкой на дачке, осень тёплая и ипись оно конём?

Здорово вам досталось , а кроме алкоголя вы о чем то думаете ?
Или вы считаете , что все дико бухают ?
Вы уже несколько раз меняли историю службы ..... мне бы не хотелось бы ругаться , сегодня Воздвижение ...
....но вы не рассказывали ,что у вас УБД , ранение
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 12:53

  flyman написав:на третій рік до начальства дійшло, що потрібно глибоко закопуватися, а не прикриватися шифером даху цивільної хати, а для долярчика досі не зрозуміло, що чим глибше вкопався, тим тяжке "виколупати з ракушки"

В отому кратері в лісі можливо скоріше ласти склеїш від хвороб, ніж від прильоту в хату.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 12:54

  flyman написав:на третій рік до начальства дійшло, що потрібно глибоко закопуватися, а не прикриватися шифером даху цивільної хати
только копать должны экскаваторы со строек, а не солдат-лопата как в 1941м
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 13:01

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:на третій рік до начальства дійшло, що потрібно глибоко закопуватися, а не прикриватися шифером даху цивільної хати
только копать должны экскаваторы со строек, а не солдат-лопата как в 1941м

экскаваторов (а к ним еще и экскаваторщик, вроде, нужен) у страны -- мало, а солдат-лопата -- много :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 13:03

  _hunter написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:на третій рік до начальства дійшло, що потрібно глибоко закопуватися, а не прикриватися шифером даху цивільної хати
только копать должны экскаваторы со строек, а не солдат-лопата как в 1941м

экскаваторов (а к ним еще и экскаваторщик, вроде, нужен) у страны -- мало, а солдат-лопата -- много :lol:

лопата, до того ж, предмет подвійного призначення
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 13:04

В рУських книжках про військову справу може так і пишуть)))

  detroytred написав:А я-то гадав))
А виявилося все так банально призємльонно))
Я ж казав, що все банально просто!
Але, навіть, та банальщина - дістала!
  detroytred написав:І виходить, що ви залишилися в списках своєї ж марсіанської частини?
А хто казав, що з неї виходить?

Ну, поїхав на навчання на якийсь далекий кратер.... - от-от повернусь))
  flyman написав:на третій рік до начальства дійшло, що потрібно глибоко закопуватися, а не прикриватися шифером даху цивільної хати, а для долярчика досі не зрозуміло, що чим глибше вкопався, тим тяжке "виколупати з ракушки"
Зразу видно неозброєним оком людину, яка пише з дивану, а не з окопу!)))

А то нічого, що в селі маленькими групами всі розкидані "хто зна де"?
І рух машин - невідомо, чи це цивільні, чи військові марсіани їздять!

А в лісі - набагато легше виявити кратери на Марсі, де постійно якийсь рух! Ще й періодично машини/зорельоти шастають... роблять колії...
Ще й ліси гарно горять!(особливо недавно аж тиждень потужно горів ліс!)

А каби - вони такі, що їм і кратери #ніпачьом, якщо там скупчення!

Та й скоро "зеленка" спаде...
Голий ліс... - точно супер-сховище?

Тому - ДумайТЕ!©
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 14 вер, 2024 13:09, всього редагувалось 2 разів.
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