d44 написав:Ви взагалі хто, нова політична сила, яка носить або носила піксель і вважає себе тепер вєршітєлєм долі людей? Вважаєте що вам втрішувати, чи має людина якісь права від народження,безумовно?
я думаю это был стёб или Banderlog писал подшофэ
Ні. Я абсолютно тверезий) мож чуть недосип, і недотрах А так знаходжусь в трєзвом умі і твердій памяті. Да, я політична сила. ) ще й збройна. ) І ставлю під сумнів безумовність Ваших прав. Далі шо? Проблема сучасної системи це сакральність голосування. Мисль, що раз більшість проголосувала то так воно і буде. В всякого рішення має бути механізм впровадження. Ви ж думаєте, що воно станеться саме по собі. Допустим Ви маєте фундаментальне право на життя. Як воно забезпечується? Відокремлювати армію від мирного життя воно вам удобно, но з якої радості ви рішили, що ми згодні відокремитись? Бо ви купили життя мобілізованих? Більшість суспільства хоче відокремитись і жити в паралельній реальності. Війна поза законом. Військові адміністрації чисто бутафорські. P/s недавно прийшла РЕКОМЕНДАЦІЯ од всп про небажаність носіння зброї військовослужбовцями в громадських місцях поза зоною бойових дій.
Banderlog написав:Допустим Ви маєте фундаментальне право на життя. Як воно забезпечується?
никак. Нет никаких фундаментальных прав. Борьба за выживание. Любое право должно быть обеспечено ресурсами. Для Право на жизнь нужна медицина, жильё, полиция, суд, армия. Если этих ресурсов нет, права = филькина грамота. Военные не политсила и ей не станут. Откуда у военных ресурсы? Мы живём на дотации и на налоги. Кроме того до 40% бюджета тырится. Так что мы в одной лодке. В нашем случае нужен плохой мир и наконец то разобраться с внутренними проблемами. Без амбиций вступления в организации которым мы не нужны.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 вер, 2024 13:40, всього редагувалось 2 разів.
d44 написав:Ви взагалі хто, нова політична сила, яка носить або носила піксель і вважає себе тепер вєршітєлєм долі людей? Вважаєте що вам втрішувати, чи має людина якісь права від народження,безумовно?
я думаю это был стёб или Banderlog писал подшофэ
... Допустим Ви маєте фундаментальне право на життя. Як воно забезпечується? Відокремлювати армію від мирного життя воно вам удобно, но з якої радості ви рішили, що ми згодні відокремитись? Бо ви купили життя мобілізованих? Більшість суспільства хоче відокремитись і жити в паралельній реальності. Війна поза законом. Військові адміністрації чисто бутафорські. P/s недавно прийшла РЕКОМЕНДАЦІЯ од всп про небажаність носіння зброї військовослужбовцями в громадських місцях поза зоною бойових дій.
Почитайте чем советы закончили. Или Аргентина... То, что вы пишите -- это вот прям духом сев-кореи потянуло
_hunter написав:Почитайте чем советы закончили. Или Аргентина... То, что вы пишите -- это вот прям духом сев-кореи потянуло
Почитайте, чим закінчила найдемократичніша країна східної Європи першої половина 20 століття: Чехословаччина. Чим закінчили 6 млн. євреїв, які виявились неготові побачити реальність. Чим закінчили півмільйона тутсі в 90их. Натомість єврейські терористи відновили державу Ізраїль. Демократія звісно краща в довгому протистоянні(хоча КНДР і Іран говорять про трошки інше), але в короткому жорсткому протистоянні вона може закінчити геноцидом. Більше того, більшість сучасних держав, яким доводилось відвойовувати свою незалежність, робили це далеко не демократіями.
_hunter написав:Почитайте чем советы закончили. Или Аргентина... То, что вы пишите -- это вот прям духом сев-кореи потянуло
Почитайте, чим закінчила найдемократичніша країна східної Європи першої половина 20 століття: Чехословаччина. Чим закінчили 6 млн. євреїв, які виявились неготові побачити реальність. Чим закінчили півмільйона тутсі в 90их. Натомість єврейські терористи відновили державу Ізраїль. Демократія звісно краща в довгому протистоянні(хоча КНДР і Іран говорять про трошки інше), але в короткому жорсткому протистоянні вона може закінчити геноцидом. Більше того, більшість сучасних держав, яким доводилось відвойовувати свою незалежність, робили це далеко не демократіями.
може закінчити геноцидом а може и нэ закиньчити. При этом чем закончили _все_ "недемократии" (за вычетом тех двух исключений) - давно известно...
_hunter написав:може закінчити геноцидом а може и нэ закиньчити. При этом чем закончили _все_ "недемократии" (за вычетом тех двух исключений) - давно известно...
По різному закінчили. Ізраїль, Південна Корея, Фінляндія, Греція, Польша стали демократіями. Південний В'єтнам програв війну і зник. Практично будь-яка країна в певні періоди свого існування була авторитарною...
_hunter написав:Почитайте чем советы закончили. Или Аргентина... То, что вы пишите -- это вот прям духом сев-кореи потянуло
Почитайте, чим закінчила найдемократичніша країна східної Європи першої половина 20 століття: Чехословаччина. Чим закінчили 6 млн. євреїв, які виявились неготові побачити реальність. Чим закінчили півмільйона тутсі в 90их. Натомість єврейські терористи відновили державу Ізраїль. Демократія звісно краща в довгому протистоянні(хоча КНДР і Іран говорять про трошки інше), але в короткому жорсткому протистоянні вона може закінчити геноцидом. Більше того, більшість сучасних держав, яким доводилось відвойовувати свою незалежність, робили це далеко не демократіями.
Воевать оружием демократии западных стран, где лучшее оружие в мире создано частными компаниями в условиях конкуренции, демократии, воевать западным баблом и в то же время хотеть жить в режиме, как совок Иран и Северная Корея?
Как называется это состояние психики? подскажите психиатры