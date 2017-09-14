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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 14 вер, 2024 13:55
sashaqbl написав: _hunter написав:
Почитайте чем советы закончили. Или Аргентина...
То, что вы пишите -- это вот прям духом сев-кореи потянуло
Почитайте, чим закінчила найдемократичніша країна східної Європи першої половина 20 століття: Чехословаччина.
Чим закінчили 6 млн. євреїв, які виявились неготові побачити реальність.
Чим закінчили півмільйона тутсі в 90их.
Натомість єврейські терористи відновили державу Ізраїль.
Демократія звісно краща в довгому протистоянні(хоча КНДР і Іран говорять про трошки інше), але в короткому жорсткому протистоянні вона може закінчити геноцидом.
Більше того, більшість сучасних держав, яким доводилось відвойовувати свою незалежність, робили це далеко не демократіями.
Ви теж вчилися в Дугіна, як Митя та Люся? Бандерлог теж.
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Додано: Суб 14 вер, 2024 13:57
Бетон написав:
Воевать оружием демократии западных стран, где лучшее оружие в мире создано частными компаниями в условиях конкуренции, демократии, воевать западным баблом и в то же время хотеть жить в режиме, как совок Иран и Северная Корея?
Я не хочу жити при авторитарному режимі. Але в даний період авторитаризм, на мою думку, був би ефективнішим. ще би автократа, який вміє думати, замість нашого главноєбланствующого...
Купа режимів воювало зброєю західних країн за західні гроші під час холодної війни.
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Додано: Суб 14 вер, 2024 13:58
flyman написав:
Ви теж вчилися в Дугіна, як Митя та Люся? Бандерлог теж.
Нє, в цьому плані я вчився на цьому форумі. Читаючи місцевих єбланів, яким всі винні.
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Додано: Суб 14 вер, 2024 14:00
Бандерлог дуже правильно написав - закони це добре, але окрім написання законів потрібні ще й засоби для їх виконання.
В конституції пише, що в флаймана є право на життя і статеву недоторканість(це закон). Але потрібні засоби, щоб не дати бурятам згвалтувати і вбити флаймана. Тому флаймана треба мобілізувати вивчити на сотий вос(це засіб дотриматися закону).
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Додано: Суб 14 вер, 2024 14:00
sashaqbl написав: Бетон написав:
Воевать оружием демократии западных стран, где лучшее оружие в мире создано частными компаниями в условиях конкуренции, демократии, воевать западным баблом и в то же время хотеть жить в режиме, как совок Иран и Северная Корея?
Я не хочу жити при авторитарному режимі. Але в даний період авторитаризм, на мою думку, був би ефективнішим. ще би автократа, який вміє думати, замість нашого главноєбланствующого...
Купа режимів воювало зброєю західних країн за західні гроші під час холодної війни.
Стара казка про доброго Царя (ПАПа, шолі, чи хто там атєц нації), а ще ж є вєрующія в "плаахія бааярє а Цар хаарошій".
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Додано: Суб 14 вер, 2024 14:03
sashaqbl написав:
Бандерлог дуже правильно написав - закони це добре, але окрім написання законів потрібні ще й засоби для їх виконання.
В конституції пише, що в флаймана є право на життя і статеву недоторканість(це закон). Але потрібні засоби, щоб не дати бурятам згвалтувати і вбити флаймана. Тому флаймана треба мобілізувати вивчити на сотий вос(це засіб дотриматися закону).
а ще є "ваєнні сапагі" і "рєволюціонная саабразность" а ще є 3й закон фізикм Ньютона який вчили у 8му класі, що сипла протидії рівна силі дії, але можеш спробувати на власному лобі перевірити, якщо не віриш мудрішим
Скільки твоїх улюблених бурятів, мільйон хоч небереться? Всі сюди переселяться завоювувати, інфа 146%.
Свої сексуальні мрії про мужолозтво можеш не показувати, навіть якщо латентний, а не активно-пасивний
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 14 вер, 2024 14:09, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 14 вер, 2024 14:05
sashaqbl написав: _hunter написав:
може закінчити геноцидом а може и нэ закиньчити. При этом чем закончили _все_ "недемократии" (за вычетом тех двух исключений) - давно известно...
По різному закінчили. Ізраїль, Південна Корея, Фінляндія, Греція, Польша стали демократіями. Південний В'єтнам програв війну і зник.
Практично будь-яка країна в певні періоди свого існування була авторитарною...
була. Потом практично будь-яка -- перестала. Интересно почему?
-- особенно в контексте Аргентины
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Додано: Суб 14 вер, 2024 14:08
sashaqbl написав: Бетон написав:
Воевать оружием демократии западных стран, где лучшее оружие в мире создано частными компаниями в условиях конкуренции, демократии, воевать западным баблом и в то же время хотеть жить в режиме, как совок Иран и Северная Корея?
Я не хочу жити при авторитарному режимі. Але в даний період авторитаризм, на мою думку, був би ефективнішим. ще би автократа, який вміє думати
, замість нашого главноєбланствующого...
Купа режимів воювало зброєю західних країн за західні гроші під час холодної війни.
И я не хочу
во-во: а то с этими автократами проблемы бывают -- если уж в кресло уселся -- фиг его потом сковырнешь
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Додано: Суб 14 вер, 2024 14:08
sashaqbl написав: Бетон написав:
Воевать оружием демократии западных стран, где лучшее оружие в мире создано частными компаниями в условиях конкуренции, демократии, воевать западным баблом и в то же время хотеть жить в режиме, как совок Иран и Северная Корея?
Я не хочу жити при авторитарному режимі. Але в даний період авторитаризм, на мою думку, був би ефективнішим. ще би автократа, який вміє думати, замість нашого главноєбланствующого...
Купа режимів воювало зброєю західних країн за західні гроші під час холодної війни.
Так не буває, що там хочу, а там вже не хочу.
Там закон хай діє, а тут закон хай не діє.
Якщо випустити чудовисько авторитаризму, готуйся що воно знищить і поганих і хороших.
Скільки про це написано, знято. В Америці безліч матеріалів про філософію неможливості маніпулювати демократією і законом.
Навіть в совкі шарапов про це казав жиглову
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Додано: Суб 14 вер, 2024 14:29
flyman написав:
Стара казка про доброго Царя
Рідко коли справджується, але Лі Куан Ю, Пак Чон Хі, молодий Муаммар Каддафі показують, що іноді це можливо. Головне вчасно їх змінити.
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