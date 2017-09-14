|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 14 вер, 2024 14:34
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
Стара казка про доброго Царя
Рідко коли справджується, але Лі Куан Ю, Пак Чон Хі, молодий Муаммар Каддафі показують, що іноді це можливо. Головне вчасно їх змінити.
ага, ліберал Путін
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36382
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2792 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18
|65836
|
|
|1493
|227415
|
|
|6076
|715438
|
|