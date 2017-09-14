ага, ліберал Путін
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Додано: Суб 14 вер, 2024 14:34
Додано: Суб 14 вер, 2024 14:53
Не як діти, а якась суміш зради, некомпетентності, необучаємості, злодійкуватості...
Надіятись на перемогу з такими - всеодно, що вірити в чудеса.
Зрадник Андрій Деркач вчора став російським сенатором. Отримав плату за підривну діяльність в Україні. Всі ці плівки «жмуруку» і паплюження пʼятого президента Порошенка та президента США Байдена - це спецоперація російських спецслужб, де Деркач грав ключову роль.
Результати спецоперації тоді активно використав Зеленський і його офіс для кампанії дискредитації і навіть кримінальних проваджень проти Порошенка і Байдена. Провадження вистачило розуму закрити, але осад залишився. А головне - ОП розрахувався з Деркачем посадами для його людей в Енергоатомі - серед яких були Бояринцев, Галущенко і Котін.
Галущенко потім став цілим міністром енергетики, Котін залишився керувати Енергоатомом. Лише Бояринцев, який відповідав за кадри, втік за кордон коли стало зрозуміло його пряме призначення зрадників на Запорізьку АЕС, які радо здали станцію окупантам.
А те, що експерти-енергетики між собою називають міненерго «МінДеркач» - дуже симптоматично. Відсутність підготовки галузі до прогнозованих наслідків ударів збоку рф, ігнорування рішень РНБО - все вкладається в логіку МінДеркач. І що люди новопризначеного сенатора рф залишаються на ключових посадах в енергетиці та їх не чіпає жодне «перезавантаження» - це багато про що свідчить.
Можна зробити сто заяв про потужність і незламність та на ділі віддати ключову галузь в руки команди ворога. А зима близько.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 14 вер, 2024 15:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 вер, 2024 15:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 14 вер, 2024 15:06
На врученні награди посмертно, мати бійця, отримуючи замість нього нагороду від зеленського сказала йому: ви найкращий.
Тільки вдумайтесь. Сина більше нема, а вона каже, що він найкращий. Таке буває тільки на росії
Додано: Суб 14 вер, 2024 15:13
Додано: Суб 14 вер, 2024 15:14
Яку ви пропонуєте альтернативу?
Я теж свободна лічность, унікальна сніжинка і мамина бубочка. Плану Б не маю. Залишається тіко сзч і перехід кордону в вільну європу.
А тут хай про закони нютона розказують ті хто зостався, сильні незалежні вебкамщиці, прогресивні психологи і тд і тп.
Більшість в нас інфантильна. І вимагає до себе ставлення як до неповнолітніх.
Далі вже філософське питання. Зара педагогічна наука стверджує, що з неповнолітніми треба все поясненнями, апелючи до природніх норм моралі. А вже дорослих можно садити в тюрму.) Це як маєш котика який ссить в хаті де попало. Ти його до півтора року ласково уговарюєш а коли йому виповнюється 1,5р за таку ж провинність саджаєш в клітку на 2 місяці. Логіка залізна.
Причини чому суспільство з таким підходом до виховання ще не розвалилось в інерційності. В тому що діти копіюють поведінку дорослих. А попередні покоління за те що розкидало мусор по вудицях, і малювало графіті по стінах були биті.) Воно при певному рівні хаосу ніби й не страшно, поки можно винаймати додаткових мусорщиків і фарбувальників фасадів
А потім що робити?
Додано: Суб 14 вер, 2024 15:18
О часи, о нрави.
Попередні покоління в 6 років могли йти робити на шахту і жоден ліберал Вашингтона чи сам рабовласник Франклін в цьому нічого би не побачив незаконного.
Зараз ти дитині підсрачника не можеш дати з точки зору закону, навіть якщо вона це робить регулярно і навмисно. Як казав детройд, тільки читати лекції та намагатися переконати. Тому що гуманізм, а не "вбити дракона".
А перемога ради перемоги чи якихось там стовбів типу кородону, щоб залишитися відсталим суспільством дикунів-варварів, тільки не мокшан, а козаків, так собі перспектива. Але ж, кажуть, що набіжить 998 тис. бойових бурятів включаючи дітей та стариків і жінок та згвалтує все що шевелиться аж до Тиси, а може і до Рейну.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 14 вер, 2024 15:25, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 14 вер, 2024 15:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
насильство породжує лише насильство
відкрили ящик пандори, то розраховуйте тепер лише на себе
як Ісус казав:
Можливо люди думають, що я прийшов кинути світ у всесвіт (космос), й не знають вони, що я прийшов кинути на землю розділення, вогонь, меч, війну. Бо п’ятеро буду в домі: троє будуть проти двох і вдвох проти трьох. Батько проти сина і син проти батька; і стоятимуть вони як на одинці.
Додано: Суб 14 вер, 2024 15:27
не навіть підсрачника, а навіть поставити в вугол, лишити обіду, чи обмежити кишенькові. В прогресивних країнах діти в боротьбі за свої права при забороні гратись в відеоігри беруть в руки зброю
Додано: Суб 14 вер, 2024 15:32
Кроме физических мер воздействия есть психологические. Они гораздо сильнее. Отсутствие физических наказаний не означает безнаказанность. Наказывать нужно, но без унижения. Физическое наказание может нанести вред здоровью и многими легко переносится. Психологические напротив могут сделать жизнь невыносимой. В 21м веке еще и их запретят.
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