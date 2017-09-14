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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 98649865986698679868>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 37
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
3%
1
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
14%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
38%
14
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 14:34

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:Стара казка про доброго Царя

Рідко коли справджується, але Лі Куан Ю, Пак Чон Хі, молодий Муаммар Каддафі показують, що іноді це можливо. Головне вчасно їх змінити.

ага, ліберал Путін
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 14:53

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:вы думаете верхушка это не видит/не понимает?
Влада в нас як діти, які бюджет планують так, що війна закінчиться до вересня 2024. Впевнений що і після перемоги вони будуть тримати воєнний стан деякий час, а потім дуже висока ймовірність передислокації в Ростов *перекреслено* на Кіпр...

Не як діти, а якась суміш зради, некомпетентності, необучаємості, злодійкуватості...
Надіятись на перемогу з такими - всеодно, що вірити в чудеса.

Закрита Зона:
Зрадник Андрій Деркач вчора став російським сенатором. Отримав плату за підривну діяльність в Україні. Всі ці плівки «жмуруку» і паплюження пʼятого президента Порошенка та президента США Байдена - це спецоперація російських спецслужб, де Деркач грав ключову роль.

Результати спецоперації тоді активно використав Зеленський і його офіс для кампанії дискредитації і навіть кримінальних проваджень проти Порошенка і Байдена. Провадження вистачило розуму закрити, але осад залишився. А головне - ОП розрахувався з Деркачем посадами для його людей в Енергоатомі - серед яких були Бояринцев, Галущенко і Котін.

Галущенко потім став цілим міністром енергетики, Котін залишився керувати Енергоатомом. Лише Бояринцев, який відповідав за кадри, втік за кордон коли стало зрозуміло його пряме призначення зрадників на Запорізьку АЕС, які радо здали станцію окупантам.

А те, що експерти-енергетики між собою називають міненерго «МінДеркач» - дуже симптоматично. Відсутність підготовки галузі до прогнозованих наслідків ударів збоку рф, ігнорування рішень РНБО - все вкладається в логіку МінДеркач. І що люди новопризначеного сенатора рф залишаються на ключових посадах в енергетиці та їх не чіпає жодне «перезавантаження» - це багато про що свідчить.

Можна зробити сто заяв про потужність і незламність та на ділі віддати ключову галузь в руки команди ворога. А зима близько.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 14 вер, 2024 15:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 15:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Во время Оранжевой революции подконтрольный Андрею Деркачу медиахолдинг, куда входила в том числе и телерадиокомпания «Эра», поддержал оппозицию[4]. Юрий Луценко вспоминал, что Деркач «тогда поддерживал [Виктора] Ющенко и попросил меня установить часовню Московского патриархата на Майдане, чтобы и эта мощная сила была представлена как одна из составляющих борьбы за Ющенко... Андрей тогда был очень активным. И хочу напомнить, что вообще Оранжевая революция во многом произошла из-за маленьких эфиров ТРК «Эра», [которую контролировал Деркач]»[5].
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 15:06

  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:Стара казка про доброго Царя

Рідко коли справджується, але Лі Куан Ю, Пак Чон Хі, молодий Муаммар Каддафі показують, що іноді це можливо. Головне вчасно їх змінити.

ага, ліберал Путін

На врученні награди посмертно, мати бійця, отримуючи замість нього нагороду від зеленського сказала йому: ви найкращий.
Тільки вдумайтесь. Сина більше нема, а вона каже, що він найкращий. Таке буває тільки на росії
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 15:13

  Бетон написав:На врученні награди посмертно, мати бійця, отримуючи замість нього нагороду від зеленського сказала йому: ви найкращий.
Тільки вдумайтесь. Сина більше нема, а вона каже, що він найкращий. Таке буває тільки на росії
а мог бы не дать и как бы она жила без медальки?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 15:14

  _hunter написав:То, что вы пишите -- это вот прям духом сев-кореи потянуло :lol:

Яку ви пропонуєте альтернативу?
Я теж свободна лічность, унікальна сніжинка і мамина бубочка. Плану Б не маю. Залишається тіко сзч і перехід кордону в вільну європу.
А тут хай про закони нютона розказують ті хто зостався, сильні незалежні вебкамщиці, прогресивні психологи і тд і тп.
Більшість в нас інфантильна. І вимагає до себе ставлення як до неповнолітніх.
Далі вже філософське питання. Зара педагогічна наука стверджує, що з неповнолітніми треба все поясненнями, апелючи до природніх норм моралі. А вже дорослих можно садити в тюрму.) Це як маєш котика який ссить в хаті де попало. Ти його до півтора року ласково уговарюєш а коли йому виповнюється 1,5р за таку ж провинність саджаєш в клітку на 2 місяці. Логіка залізна. :lol:
Причини чому суспільство з таким підходом до виховання ще не розвалилось в інерційності. В тому що діти копіюють поведінку дорослих. А попередні покоління за те що розкидало мусор по вудицях, і малювало графіті по стінах були биті.) Воно при певному рівні хаосу ніби й не страшно, поки можно винаймати додаткових мусорщиків і фарбувальників фасадів
А потім що робити?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 15:18

О часи, о нрави.

  Banderlog написав:
  _hunter написав:То, что вы пишите -- это вот прям духом сев-кореи потянуло :lol:

Яку ви пропонуєте альтернативу?
Я теж свободна лічность, унікальна сніжинка і мамина бубочка. Плану Б не маю. Залишається тіко сзч і перехід кордону в вільну європу.
А тут хай про закони нютона розказують ті хто зостався, сильні незалежні вебкамщиці, прогресивні психологи і тд і тп.
Більшість в нас інфантильна. І вимагає до себе ставлення як до неповнолітніх.
Далі вже філософське питання. Зара педагогічна наука стверджує, що з неповнолітніми треба все поясненнями, апелючи до природніх норм моралі. А вже дорослих можно садити в тюрму.) Це як маєш котика який ссить в хаті де попало. Ти його до півтора року ласково уговарюєш а коли йому виповнюється 1,5р за таку ж провинність саджаєш в клітку на 2 місяці. Логіка залізна. :lol:
Причини чому суспільство з таким підходом до виховання ще не розвалилось в інерційності. В тому що діти копіюють поведінку дорослих. А попередні покоління за те що розкидало мусор по вудицях, і малювало графіті по стінах були биті.) Воно при певному рівні хаосу ніби й не страшно, поки можно винаймати додаткових мусорщиків і фарбувальників фасадів
А потім що робити?

Попередні покоління в 6 років могли йти робити на шахту і жоден ліберал Вашингтона чи сам рабовласник Франклін в цьому нічого би не побачив незаконного.
Зараз ти дитині підсрачника не можеш дати з точки зору закону, навіть якщо вона це робить регулярно і навмисно. Як казав детройд, тільки читати лекції та намагатися переконати. Тому що гуманізм, а не "вбити дракона".
А перемога ради перемоги чи якихось там стовбів типу кородону, щоб залишитися відсталим суспільством дикунів-варварів, тільки не мокшан, а козаків, так собі перспектива. Але ж, кажуть, що набіжить 998 тис. бойових бурятів включаючи дітей та стариків і жінок та згвалтує все що шевелиться аж до Тиси, а може і до Рейну.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 14 вер, 2024 15:25, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 15:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

насильство породжує лише насильство
відкрили ящик пандори, то розраховуйте тепер лише на себе
як Ісус казав:
Можливо люди думають, що я прийшов кинути світ у всесвіт (космос), й не знають вони, що я прийшов кинути на землю розділення, вогонь, меч, війну. Бо п’ятеро буду в домі: троє будуть проти двох і вдвох проти трьох. Батько проти сина і син проти батька; і стоятимуть вони як на одинці.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 15:27

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  _hunter написав:То, что вы пишите -- это вот прям духом сев-кореи потянуло :lol:

Яку ви пропонуєте альтернативу?
Я теж свободна лічность, унікальна сніжинка і мамина бубочка. Плану Б не маю. Залишається тіко сзч і перехід кордону в вільну європу.
А тут хай про закони нютона розказують ті хто зостався, сильні незалежні вебкамщиці, прогресивні психологи і тд і тп.
Більшість в нас інфантильна. І вимагає до себе ставлення як до неповнолітніх.
Далі вже філософське питання. Зара педагогічна наука стверджує, що з неповнолітніми треба все поясненнями, апелючи до природніх норм моралі. А вже дорослих можно садити в тюрму.) Це як маєш котика який ссить в хаті де попало. Ти його до півтора року ласково уговарюєш а коли йому виповнюється 1,5р за таку ж провинність саджаєш в клітку на 2 місяці. Логіка залізна. :lol:
Причини чому суспільство з таким підходом до виховання ще не розвалилось в інерційності. В тому що діти копіюють поведінку дорослих. А попередні покоління за те що розкидало мусор по вудицях, і малювало графіті по стінах були биті.) Воно при певному рівні хаосу ніби й не страшно, поки можно винаймати додаткових мусорщиків і фарбувальників фасадів
А потім що робити?

Попередні покоління в 6 років могло йти на шахту і жоден ліберал Вашингтона чи Франклін в цьому нічого би не побачив незаконного.
Зараз ти дитині підсрачника не можеш дати з точки зору закону, навіть якщо вона це робить регулярно і навмисно. Як казав детройд, тільки читати лекції та намагатися переконати. Гуманізм, а не "вбити дракона"
не навіть підсрачника, а навіть поставити в вугол, лишити обіду, чи обмежити кишенькові. В прогресивних країнах діти в боротьбі за свої права при забороні гратись в відеоігри беруть в руки зброю :wink:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 15:32

  Banderlog написав:Зара педагогічна наука стверджує, що з неповнолітніми треба все поясненнями, апелючи до природніх норм моралі. А вже дорослих можно садити в тюрму.) Це як маєш котика який ссить в хаті де попало. Ти його до півтора року ласково уговарюєш а коли йому виповнюється 1,5р за таку ж провинність саджаєш в клітку на 2 місяці. Логіка залізна

:D :D :D

Кроме физических мер воздействия есть психологические. Они гораздо сильнее. Отсутствие физических наказаний не означает безнаказанность. Наказывать нужно, но без унижения. Физическое наказание может нанести вред здоровью и многими легко переносится. Психологические напротив могут сделать жизнь невыносимой. В 21м веке еще и их запретят.
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