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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9865986698679868>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 37
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
3%
1
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
14%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
38%
14
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 15:37

ЦиВІЛЬНИЙ! (як гарно звучить!!!) :))

Ви всі вже тут так нафілософствували, що далі нікуди))

А тепер постарайтесь просто написати "прості речі" ЧІТКО!
✓Що далі нас чекає?(в найближчі 6-12міс)
✓Як саме треба на даному етапі діяти/що саме робити кожному із нас?(що - фронтовику, а що - циВІЛЬНОМУ?)
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 15:40

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 15:42

  Успіх написав:Ви всі вже тут так нафілософствували, що далі нікуди))

А тепер постарайтесь просто написати "прості речі" ЧІТКО!
✓Що далі нас чекає?(в найближчі 6-12міс)
✓Як саме треба на даному етапі діяти/що саме робити кожному із нас?(що - фронтовику, а що - циВІЛЬНОМУ?)

и номера карточек с кодами cvv напишите. а то успиху скучно.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 15:43

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Зара педагогічна наука стверджує, що з неповнолітніми треба все поясненнями, апелючи до природніх норм моралі. А вже дорослих можно садити в тюрму.) Це як маєш котика який ссить в хаті де попало. Ти його до півтора року ласково уговарюєш а коли йому виповнюється 1,5р за таку ж провинність саджаєш в клітку на 2 місяці. Логіка залізна

:D :D :D

Кроме физических мер воздействия есть психологические. Они гораздо сильнее. Отсутствие физических наказаний не означает безнаказанность. Наказывать нужно, но без унижения. Физическое наказание может нанести вред здоровью и многими легко переносится. Психологические напротив могут сделать жизнь невыносимой. В 21м веке еще и их запретят.

Один дядька з ютуба ("Лохпожизни") розказує, що йому бабка за 3ку в школі закатувала лекцію на пару годин, то йому було доцільніше зробити домашку і не мати трійок, чим брати участь у вислуховуванні довгих монологів.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 15:43

  Успіх написав:Ви всі вже тут так нафілософствували, що далі нікуди))

А тепер постарайтесь просто написати "прості речі" ЧІТКО!
✓Що далі нас чекає?(в найближчі 6-12міс)
✓Як саме треба на даному етапі діяти/що саме робити кожному із нас?(що - фронтовику, а що - циВІЛЬНОМУ?)

Кожен за себе, а Бог проти за всіх
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 15:45

  Banderlog написав:не навіть підсрачника, а навіть поставити в вугол, лишити обіду, чи обмежити кишенькові. В прогресивних країнах діти в боротьбі за свої права при забороні гратись в відеоігри беруть в руки зброю

это всё деградация EQ. В эру высокого EQ над такими обвинениями просто бы посмеялись. 90% проблем с детьми от низкого EQ. IQ не в состоянии оценивать и обрабатывать этическую информацию. Что простить, за что наказать. Где достаточно серьезного разговора и проч. Человечество ждут тяжелые времена.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 вер, 2024 16:04, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 15:50

  Успіх написав:Ви всі вже тут так нафілософствували, що далі нікуди))

А тепер постарайтесь просто написати "прості речі" ЧІТКО!
✓Що далі нас чекає?(в найближчі 6-12міс)
✓Як саме треба на даному етапі діяти/що саме робити кожному із нас?(що - фронтовику, а що - циВІЛЬНОМУ?)



......ні , все ж такі зверниться с проханням показати вас псіхіатру
холява
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 16:08

  Wirująświatła написав:
90% проблем с детьми от низкого EQ. IQ не в состоянии оценивать и обрабатывать этическую информацию. Что простить, за что наказать. Где достаточно серьезного разговора и проч.
дуже Вас не вистачає в військах, сенсей. Будете EQ піднімать серійним сзчшникам, одказникам і алкашам.
Я признаюсь слаб в етичних питаннях. Як казав дрєвнє рімський классік " Не вірю в силу слова я, а вірю в силу звіздюлєй." :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 16:10

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
90% проблем с детьми от низкого EQ. IQ не в состоянии оценивать и обрабатывать этическую информацию. Что простить, за что наказать. Где достаточно серьезного разговора и проч.
дуже Вас не вистачає в військах, сенсей. Будете EQ піднімать серійним сзчшникам, одказникам і алкашам.
Я признаюсь слаб в етичних питаннях. Як казав дрєвнє рімський классік " Не вірю в силу слова я, а вірю в силу звіздюлєй." :lol:

і? ви там не уявляйте, що на вас все тримається, і єслі чьо, то прийдуть буряти і всіх перетрахають, спиляйте мушку, як то кажуть в таких випадках.
Словами детройда: "по закінченню контракту, велкам охоронцем/вантажником в АТБ, починати з низів". Так само як синйора ІТшника рядовим піхотинцем. Це працюює в обидва боки.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 14 вер, 2024 16:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 16:12

  Banderlog написав:Будете EQ піднімать серійним сзчшникам, одказникам і алкашам.
мерси за комплиман, но вы меня переоцениваете. EQ надо развивать до 12 лет. С 12 включаются в работу логические функции мозга (это требования общества) и они берут контроль поведения на себя. Я посещал разные группы где типа развивают EQ дурацкими упражнениями, всё это профанация. Не ведитесь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 вер, 2024 16:15, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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  #<1 ... 9865986698679868>
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