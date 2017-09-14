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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 14 вер, 2024 15:37
Ви всі вже тут так нафілософствували, що далі нікуди))
А тепер постарайтесь просто написати "прості речі" ЧІТКО!
✓Що далі нас чекає?(в найближчі 6-12міс)
✓Як саме треба на даному етапі діяти/що саме робити кожному із нас?(що - фронтовику, а що - циВІЛЬНОМУ?)
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Додано: Суб 14 вер, 2024 15:42
Успіх написав:
Ви всі вже тут так нафілософствували, що далі нікуди))
А тепер постарайтесь просто написати "прості речі" ЧІТКО!
✓Що далі нас чекає?(в найближчі 6-12міс)
✓Як саме треба на даному етапі діяти/що саме робити кожному із нас?(що - фронтовику, а що - циВІЛЬНОМУ?)
и номера карточек с кодами cvv напишите. а то успиху скучно.
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Wirująświatła
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Додано: Суб 14 вер, 2024 15:43
Один дядька з ютуба ("Лохпожизни") розказує, що йому бабка за 3ку в школі закатувала лекцію на пару годин, то йому було доцільніше зробити домашку і не мати трійок, чим брати участь у вислуховуванні довгих монологів.
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flyman
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Додано: Суб 14 вер, 2024 15:43
Успіх написав:
Ви всі вже тут так нафілософствували, що далі нікуди))
А тепер постарайтесь просто написати "прості речі" ЧІТКО!
✓Що далі нас чекає?(в найближчі 6-12міс)
✓Як саме треба на даному етапі діяти/що саме робити кожному із нас?(що - фронтовику, а що - циВІЛЬНОМУ?)
Кожен за себе, а Бог
проти
за всіх
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flyman
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Додано: Суб 14 вер, 2024 15:45
Banderlog написав:
не навіть підсрачника, а навіть поставити в вугол, лишити обіду, чи обмежити кишенькові. В прогресивних країнах діти в боротьбі за свої права при забороні гратись в відеоігри беруть в руки зброю
это всё деградация EQ. В эру высокого EQ над такими обвинениями просто бы посмеялись. 90% проблем с детьми от низкого EQ. IQ не в состоянии оценивать и обрабатывать этическую информацию. Что простить, за что наказать. Где достаточно серьезного разговора и проч. Человечество ждут тяжелые времена.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 14 вер, 2024 16:04, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 14 вер, 2024 15:50
Успіх написав:
Ви всі вже тут так нафілософствували, що далі нікуди))
А тепер постарайтесь просто написати "прості речі" ЧІТКО!
✓Що далі нас чекає?(в найближчі 6-12міс)
✓Як саме треба на даному етапі діяти/що саме робити кожному із нас?(що - фронтовику, а що - циВІЛЬНОМУ?)
......ні , все ж такі зверниться с проханням показати вас псіхіатру
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Додано: Суб 14 вер, 2024 16:08
Wirująświatła написав:
90% проблем с детьми от низкого EQ. IQ не в состоянии оценивать и обрабатывать этическую информацию. Что простить, за что наказать. Где достаточно серьезного разговора и проч.
дуже Вас не вистачає в військах, сенсей. Будете EQ піднімать серійним сзчшникам, одказникам і алкашам.
Я признаюсь слаб в етичних питаннях. Як казав дрєвнє рімський классік " Не вірю в силу слова я, а вірю в силу звіздюлєй."
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Додано: Суб 14 вер, 2024 16:10
Banderlog написав: Wirująświatła написав:
90% проблем с детьми от низкого EQ. IQ не в состоянии оценивать и обрабатывать этическую информацию. Что простить, за что наказать. Где достаточно серьезного разговора и проч.
дуже Вас не вистачає в військах, сенсей. Будете EQ піднімать серійним сзчшникам, одказникам і алкашам.
Я признаюсь слаб в етичних питаннях. Як казав дрєвнє рімський классік " Не вірю в силу слова я, а вірю в силу звіздюлєй."
і? ви там не уявляйте, що на вас все тримається, і єслі чьо, то прийдуть буряти і всіх перетрахають, спиляйте мушку, як то кажуть в таких випадках.
Словами детройда: "по закінченню контракту, велкам охоронцем/вантажником в АТБ, починати з низів". Так само як синйора ІТшника рядовим піхотинцем. Це працюює в обидва боки.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 14 вер, 2024 16:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 вер, 2024 16:12
Banderlog написав:
Будете EQ піднімать серійним сзчшникам, одказникам і алкашам.
мерси за комплиман, но вы меня переоцениваете. EQ надо развивать до 12 лет. С 12 включаются в работу логические функции мозга (это требования общества) и они берут контроль поведения на себя. Я посещал разные группы где типа развивают EQ дурацкими упражнениями, всё это профанация. Не ведитесь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 14 вер, 2024 16:15, всього редагувалось 2 разів.
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