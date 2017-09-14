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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 14 вер, 2024 16:14
Успіх написав:
А тепер постарайтесь просто написати "прості речі" ЧІТКО!
✓Що далі нас чекає?(в найближчі 6-12міс)
✓Як саме треба на даному етапі діяти/що саме робити кожному із нас?(що - фронтовику, а що - циВІЛЬНОМУ?)
Найближчі 6 місяців нас чекає війна. Найближчі 12(або 24) місяців нас скоріш за все чекають мирні переговори на фоні інтенсивних бойових дій.
Що робити? Воювати. Донати, хто не воює на дрони.
Я особисто в СЗЧ йти не готовий. Хоча у відпустці інтенсивно працював над третьою дитиною))
Але як прийду на форум, начитаюсь місцевих вільнолюдів, то бажання піти в СЗЧ і перемахнути через кордон різко зростає...
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Додано: Суб 14 вер, 2024 16:19
flyman написав:
і? ви там не уявляйте, що на вас все тримається, і єслі чьо, то прийдуть буряти і всіх перетрахають, спиляйте мушку, як то кажуть в таких випадках.
не сси, буряти козаків не люблять, вся любов пухлєньким айтішнікам дістанеться...
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Додано: Суб 14 вер, 2024 16:21
sashaqbl написав: flyman написав:
і? ви там не уявляйте, що на вас все тримається, і єслі чьо, то прийдуть буряти і всіх перетрахають, спиляйте мушку, як то кажуть в таких випадках.
не сси, буряти козаків не люблять, вся любов пухлєньким айтішнікам дістанеться...
лубочно і топорно
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flyman
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Додано: Суб 14 вер, 2024 16:26
flyman написав: Banderlog написав: Wirująświatła написав:
90% проблем с детьми от низкого EQ. IQ не в состоянии оценивать и обрабатывать этическую информацию. Что простить, за что наказать. Где достаточно серьезного разговора и проч.
дуже Вас не вистачає в військах, сенсей. Будете EQ піднімать серійним сзчшникам, одказникам і алкашам.
Я признаюсь слаб в етичних питаннях. Як казав дрєвнє рімський классік " Не вірю в силу слова я, а вірю в силу звіздюлєй."
і? ви там не уявляйте, що на вас все тримається, і єслі чьо, то прийдуть буряти і всіх перетрахають, спиляйте мушку, як то кажуть в таких випадках.
Словами детройда: "по закінченню контракту, велкам охоронцем/вантажником в АТБ, починати з низів". Так само як синйора ІТшника рядовим піхотинцем. Це працюює в обидва боки.
я не на контракті , не доброволець, і не послушний громадянин як Успіх. Я бусифікований вільний пчоловод і троха інженер, дожидатись бурятів наміру не маю) плану Б в мене нема, при першому серйозному шухері я вас брошу.
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Додано: Суб 14 вер, 2024 16:29
Banderlog написав:
при першому серйозному шухері я вас брошу.
папа не бросил пить, не бросил курить и нас папа тоже не бросит)
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Додано: Суб 14 вер, 2024 16:32
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