RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9865986698679868

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 37
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
3%
1
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
14%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
38%
14
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 16:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А тепер постарайтесь просто написати "прості речі" ЧІТКО!
✓Що далі нас чекає?(в найближчі 6-12міс)
✓Як саме треба на даному етапі діяти/що саме робити кожному із нас?(що - фронтовику, а що - циВІЛЬНОМУ?)

Найближчі 6 місяців нас чекає війна. Найближчі 12(або 24) місяців нас скоріш за все чекають мирні переговори на фоні інтенсивних бойових дій.
Що робити? Воювати. Донати, хто не воює на дрони.
Я особисто в СЗЧ йти не готовий. Хоча у відпустці інтенсивно працював над третьою дитиною))
Але як прийду на форум, начитаюсь місцевих вільнолюдів, то бажання піти в СЗЧ і перемахнути через кордон різко зростає...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1855
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 16:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:і? ви там не уявляйте, що на вас все тримається, і єслі чьо, то прийдуть буряти і всіх перетрахають, спиляйте мушку, як то кажуть в таких випадках.

не сси, буряти козаків не люблять, вся любов пухлєньким айтішнікам дістанеться...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1855
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 16:21

рожевощоких сіськоцмудильнків нє?

  sashaqbl написав:
  flyman написав:і? ви там не уявляйте, що на вас все тримається, і єслі чьо, то прийдуть буряти і всіх перетрахають, спиляйте мушку, як то кажуть в таких випадках.

не сси, буряти козаків не люблять, вся любов пухлєньким айтішнікам дістанеться...

лубочно і топорно
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36387
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 16:26

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
90% проблем с детьми от низкого EQ. IQ не в состоянии оценивать и обрабатывать этическую информацию. Что простить, за что наказать. Где достаточно серьезного разговора и проч.
дуже Вас не вистачає в військах, сенсей. Будете EQ піднімать серійним сзчшникам, одказникам і алкашам.
Я признаюсь слаб в етичних питаннях. Як казав дрєвнє рімський классік " Не вірю в силу слова я, а вірю в силу звіздюлєй." :lol:

і? ви там не уявляйте, що на вас все тримається, і єслі чьо, то прийдуть буряти і всіх перетрахають, спиляйте мушку, як то кажуть в таких випадках.
Словами детройда: "по закінченню контракту, велкам охоронцем/вантажником в АТБ, починати з низів". Так само як синйора ІТшника рядовим піхотинцем. Це працюює в обидва боки.
я не на контракті , не доброволець, і не послушний громадянин як Успіх. Я бусифікований вільний пчоловод і троха інженер, дожидатись бурятів наміру не маю) плану Б в мене нема, при першому серйозному шухері я вас брошу. :oops: :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1261
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 16:29

  Banderlog написав:при першому серйозному шухері я вас брошу.
папа не бросил пить, не бросил курить и нас папа тоже не бросит)
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24895
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2412 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 16:32

Schmit
 
Повідомлень: 4598
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9865986698679868
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, sashaqbl і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
18 65847
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2024 09:00
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 227419
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 715448
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12689)
14.09.2024 16:32
Ринок ОВДП (6802)
14.09.2024 15:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.