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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 14 вер, 2024 16:14
Успіх написав:
А тепер постарайтесь просто написати "прості речі" ЧІТКО!
✓Що далі нас чекає?(в найближчі 6-12міс)
✓Як саме треба на даному етапі діяти/що саме робити кожному із нас?(що - фронтовику, а що - циВІЛЬНОМУ?)
Найближчі 6 місяців нас чекає війна. Найближчі 12(або 24) місяців нас скоріш за все чекають мирні переговори на фоні інтенсивних бойових дій.
Що робити? Воювати. Донати, хто не воює на дрони.
Я особисто в СЗЧ йти не готовий. Хоча у відпустці інтенсивно працював над третьою дитиною))
Але як прийду на форум, начитаюсь місцевих вільнолюдів, то бажання піти в СЗЧ і перемахнути через кордон різко зростає...
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Додано: Суб 14 вер, 2024 16:19
flyman написав:
і? ви там не уявляйте, що на вас все тримається, і єслі чьо, то прийдуть буряти і всіх перетрахають, спиляйте мушку, як то кажуть в таких випадках.
не сси, буряти козаків не люблять, вся любов пухлєньким айтішнікам дістанеться...
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Додано: Суб 14 вер, 2024 16:21
sashaqbl написав: flyman написав:
і? ви там не уявляйте, що на вас все тримається, і єслі чьо, то прийдуть буряти і всіх перетрахають, спиляйте мушку, як то кажуть в таких випадках.
не сси, буряти козаків не люблять, вся любов пухлєньким айтішнікам дістанеться...
лубочно і топорно
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Додано: Суб 14 вер, 2024 16:26
flyman написав: Banderlog написав: Wirująświatła написав:
90% проблем с детьми от низкого EQ. IQ не в состоянии оценивать и обрабатывать этическую информацию. Что простить, за что наказать. Где достаточно серьезного разговора и проч.
дуже Вас не вистачає в військах, сенсей. Будете EQ піднімать серійним сзчшникам, одказникам і алкашам.
Я признаюсь слаб в етичних питаннях. Як казав дрєвнє рімський классік " Не вірю в силу слова я, а вірю в силу звіздюлєй."
і? ви там не уявляйте, що на вас все тримається, і єслі чьо, то прийдуть буряти і всіх перетрахають, спиляйте мушку, як то кажуть в таких випадках.
Словами детройда: "по закінченню контракту, велкам охоронцем/вантажником в АТБ, починати з низів". Так само як синйора ІТшника рядовим піхотинцем. Це працюює в обидва боки.
я не на контракті , не доброволець, і не послушний громадянин як Успіх. Я бусифікований вільний пчоловод і троха інженер, дожидатись бурятів наміру не маю) плану Б в мене нема, при першому серйозному шухері я вас брошу.
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Додано: Суб 14 вер, 2024 16:29
Banderlog написав:
при першому серйозному шухері я вас брошу.
папа не бросил пить, не бросил курить и нас папа тоже не бросит)
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Додано: Суб 14 вер, 2024 16:32
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Додано: Суб 14 вер, 2024 16:42
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Додано: Суб 14 вер, 2024 16:54
sashaqbl написав:
Але як прийду на форум, начитаюсь місцевих вільнолюдів, то бажання піти в СЗЧ і перемахнути через кордон різко зростає...
Невже ви у відпустці з пересічними (деякими, але яких чимало) не спілкувалися???
Бо який тут вільнолюдь? ... тут самий запекліший пофігіст та егоїст на їх фоні самий, що не є, патріотичний патріот. Якщо вони б оці форумні дискусії почитали, ще й про те, що форумчани донатять, то саме м'яке визначення було б --- ідіоти якісь позбиралися...
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detroytred
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Додано: Суб 14 вер, 2024 16:59
Water написав: ЛАД написав: Water написав:
.........
Давайте на прикладах, корова Світлана працювала тут на базарі, доїв її місцевий вантажник за пляшку. Шо було б з коровою через пару років?
Вона пішла на Захід, останній раз приїзжала на власному авто. Тут вона дає гроші приватній медицині, б`юті індустрії. Планує народити дитину.
Ми в даному випадку втратили чи знайшли?
"Тут вона дає гроші" только "приватній медицині, б`юті індустрії". А раньше покупала здесь еду, одежду, ещё какие-то украинские
товары.
Рожать она, если и решит, то вряд ли ребёнок будет здесь и не обязательно от нашего гражданина, скорее от европейца. И почти наверняка она постарается, чтобы он жил на Западе. Это ещё хорошо, что она пока
приезжает в Украину.
Решайте сами, "ми в даному випадку втратили чи знайшли".
В даному випадку просто би втратили худобу. Зараз вона залишила витрат близько мільйона гривень. Це за скільки років можна було заробить на базарі? Яка там дитина чи машина. Від кого вона народить і де буде жить- всеодно, якщо зуміє закріпитись там- супер, в іншому випадку в любий момент вона зможе повернутись на базар. Як гадаєте, шо вона вибере?
Українські товари, особливо в одязі, це не в даному випадку, тільки секонд.
Шо там ще, продукти?
Если она "залишила витрат близько мільйона гривень", то она либо героиня/ударница сексфронта, либо прямо какая-то модель - мисс Вселенная.
Но тогда она и здесь не должна бы работать на базаре и дояром не должен бы был быть "місцевий вантажник за пляшку".
Думаю, это сильно частный случай. Но судить не берусь. С ударницами сексфронта не сталкивался.
P.s. В чём уверен, что после таких заработков на базар она уже точно не вернётся.
А о ребёнке вы сами сказали.
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Додано: Суб 14 вер, 2024 17:05
detroytred написав:
Невже ви у відпустці з пересічними (деякими, але яких чимало) не спілкувалися???
Їздив у Хорватію, насолоджувався морем, горами і сім'єю.
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sashaqbl
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