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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9866986798689869

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 17:09

  Schmit написав:

Фраза - "я маю надію, що радників (іноземних) в Україні не буде".
Але за Україну і проти агресора він горою.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 17:12

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Невже ви у відпустці з пересічними (деякими, але яких чимало) не спілкувалися???

Їздив у Хорватію, насолоджувався морем, горами і сім'єю.

Тут з форуму в реал коли виходжу, так вуха в трубочку зворачуються. Від реалу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 17:14

  wild.tomcat написав:...........
не бачу сенсу в "прозвучанії" цього самого "мнєнія", оскільки воно всеодно не буде реалізоване нізаяких обставин, бо не вписується в концепцію "генеральної лінії партії", вірніше самої хитрозробленої частини цієї самої "генерально лінії".

Когда человек высказывает мнение, он в общем-то, не думает, что его мнение будет тут же реализовано на практике. Вы моё спросили - я высказался. Совсем не уверен ( :) ), что под влиянием моего мнения наши руководители тут же побегут на переговоры.
Но когда "идеи овладевают массами", они становятся силой.
Год назад посты о перемирии удалялись беспощадно, да ещё и с баном.
Вы выскажитесь, а там будет видно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 17:35

  detroytred написав:Тут з форуму в реал коли виходжу, так вуха в трубочку зворачуються. Від реалу.
всм что с реалом не так? наоборот народ живёт как будто нет войны. Ходит по ресторанам, покупает дорогие авто.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 17:38

на 12й минуте корявая попытка вправить русскому мозги

в целом снято без режиссерского антуража.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 вер, 2024 17:57, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 17:47

Не думають! А потім буде пізно! А може і вже пізно!

  холява написав:
  Успіх написав:Ви всі вже тут так нафілософствували, що далі нікуди))

А тепер постарайтесь просто написати "прості речі" ЧІТКО!
✓Що далі нас чекає?(в найближчі 6-12міс)
✓Як саме треба на даному етапі діяти/що саме робити кожному із нас?(що - фронтовику, а що - циВІЛЬНОМУ?)


......ні , все ж такі зверниться с проханням показати вас псіхіатру


А тоді стара тема вспливає - ЯК ТАК??? - що на початку повномасштабної дали ВСІМ зброю, НЕ перевіривши всіх у психіатра/не пройшли всі влк???!

Це ж автомат може в руках КОЖНОГО стріляти на 360 градусів! :mrgreen:
І, добре , якщо тільки по колінах... начальству Марсу :lol: :mrgreen:
А якщо раптом #кулявлоб? :mrgreen:




Ну ок - може тоді часу не мали...
Але за ДВА З ПОЛОВИНОЮ РОКИ можна було знайти час, щоб ВСІ пройшли влк у всіх лікарів????!
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 18:04

  Успіх написав:
Ну ок - може тоді часу не мали...
Але за ДВА З ПОЛОВИНОЮ РОКИ можна було знайти час, щоб ВСІ пройшли влк у всіх лікарів????!

Ну пройшли ВЛК ... а далі що ? Всі у військо ?

Ти 2 з половиною роки задаєшь одні і ті самі питання, тобі дають відповіді
І кожен наступний раз, ти задаєшь ті ж самі питання, сподіваючись на інший результат

Погодься на пораду пана холява
Це вже не жарти
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 18:10

  flyman написав:
  sashaqbl написав:
  flyman написав:і? ви там не уявляйте, що на вас все тримається, і єслі чьо, то прийдуть буряти і всіх перетрахають, спиляйте мушку, як то кажуть в таких випадках.

не сси, буряти козаків не люблять, вся любов пухлєньким айтішнікам дістанеться...

лубочно і топорно

Місяць не заходив на форум чи два , зайшов і зрозумів що більше не варто сюди заходити. Бо такий високий рівень дискусії для мене не зрозумілий. Піду ще рости , може коли почну розуміти то повернусь.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 18:11

Тож заброньовані і найважливіші в тилу - часу у вас НЕМА!!!

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Тут з форуму в реал коли виходжу, так вуха в трубочку зворачуються. Від реалу.
всм что с реалом не так? наоборот народ живёт как будто нет войны. Ходит по ресторанам, покупает дорогие авто.

Оце ☝️ + поведінка начальства/вищого керівництва і тригерить нас/фронтовиків!
Тож вже майже ВСІ кажуть, що підуть в сзч, тільки просто кожний обрав для себе різний термін! ;)

Хтось - до зими...
А хтось - на весні...
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