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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 14 вер, 2024 17:09
Schmit написав:
Фраза - "я маю надію, що радників (іноземних) в Україні не буде".
Але за Україну і проти агресора він горою.
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detroytred
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Додано: Суб 14 вер, 2024 17:12
sashaqbl написав: detroytred написав:
Невже ви у відпустці з пересічними (деякими, але яких чимало) не спілкувалися???
Їздив у Хорватію, насолоджувався морем, горами і сім'єю.
Тут з форуму в реал коли виходжу, так вуха в трубочку зворачуються. Від реалу.
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detroytred
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Додано: Суб 14 вер, 2024 17:14
wild.tomcat написав:
...........
не бачу сенсу в "прозвучанії" цього самого "мнєнія", оскільки воно всеодно не буде реалізоване нізаяких обставин, бо не вписується в концепцію "генеральної лінії партії", вірніше самої хитрозробленої частини цієї самої "генерально лінії".
Когда человек высказывает мнение, он в общем-то, не думает, что его мнение будет тут же реализовано на практике. Вы моё спросили - я высказался. Совсем не уверен (
), что под влиянием моего мнения наши руководители тут же побегут на переговоры.
Но когда "идеи овладевают массами", они становятся силой.
Год назад посты о перемирии удалялись беспощадно, да ещё и с баном.
Вы выскажитесь, а там будет видно.
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Додано: Суб 14 вер, 2024 17:35
detroytred написав:
Тут з форуму в реал коли виходжу, так вуха в трубочку зворачуються. Від реалу.
всм что с реалом не так? наоборот народ живёт как будто нет войны. Ходит по ресторанам, покупает дорогие авто.
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Додано: Суб 14 вер, 2024 17:38
в целом снято без режиссерского антуража.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 14 вер, 2024 17:57, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 14 вер, 2024 17:47
холява написав: Успіх написав:
Ви всі вже тут так нафілософствували, що далі нікуди))
А тепер постарайтесь просто написати "прості речі" ЧІТКО!
✓Що далі нас чекає?(в найближчі 6-12міс)
✓Як саме треба на даному етапі діяти/що саме робити кожному із нас?(що - фронтовику, а що - циВІЛЬНОМУ?)
......ні , все ж такі зверниться с проханням показати вас псіхіатру
А тоді стара тема вспливає - ЯК ТАК??? - що на початку повномасштабної дали ВСІМ зброю, НЕ перевіривши всіх у психіатра/не пройшли всі влк???!
Це ж автомат може в руках КОЖНОГО стріляти на 360 градусів!
І, добре , якщо тільки по колінах... начальству Марсу
А якщо раптом #кулявлоб?
Ну ок - може тоді часу не мали...
Але за ДВА З ПОЛОВИНОЮ РОКИ можна було знайти час, щоб ВСІ пройшли влк у всіх лікарів????!
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Додано: Суб 14 вер, 2024 18:04
Успіх написав:
Ну ок - може тоді часу не мали...
Але за ДВА З ПОЛОВИНОЮ РОКИ можна було знайти час, щоб ВСІ пройшли влк у всіх лікарів????!
Ну пройшли ВЛК ... а далі що ? Всі у військо ?
Ти 2 з половиною роки задаєшь одні і ті самі питання, тобі дають відповіді
І кожен наступний раз, ти задаєшь ті ж самі питання, сподіваючись на інший результат
Погодься на пораду пана холява
Це вже не жарти
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Додано: Суб 14 вер, 2024 18:10
flyman написав: sashaqbl написав: flyman написав:
і? ви там не уявляйте, що на вас все тримається, і єслі чьо, то прийдуть буряти і всіх перетрахають, спиляйте мушку, як то кажуть в таких випадках.
не сси, буряти козаків не люблять, вся любов пухлєньким айтішнікам дістанеться...
лубочно і топорно
Місяць не заходив на форум чи два , зайшов і зрозумів що більше не варто сюди заходити. Бо такий високий рівень дискусії для мене не зрозумілий. Піду ще рости , може коли почну розуміти то повернусь.
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Додано: Суб 14 вер, 2024 18:11
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Тут з форуму в реал коли виходжу, так вуха в трубочку зворачуються. Від реалу.
всм что с реалом не так? наоборот народ живёт как будто нет войны. Ходит по ресторанам, покупает дорогие авто.
Оце ☝️ + поведінка начальства/вищого керівництва і тригерить нас/фронтовиків!
Тож вже майже ВСІ кажуть, що підуть в сзч, тільки просто кожний обрав для себе різний термін!
Хтось - до зими...
А хтось - на весні...
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