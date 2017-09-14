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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9867986898699870>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 17:38

на 12й минуте корявая попытка вправить русскому мозги

в целом снято без режиссерского антуража.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 вер, 2024 17:57, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 17:47

Не думають! А потім буде пізно! А може і вже пізно!

  холява написав:
  Успіх написав:Ви всі вже тут так нафілософствували, що далі нікуди))

А тепер постарайтесь просто написати "прості речі" ЧІТКО!
✓Що далі нас чекає?(в найближчі 6-12міс)
✓Як саме треба на даному етапі діяти/що саме робити кожному із нас?(що - фронтовику, а що - циВІЛЬНОМУ?)


......ні , все ж такі зверниться с проханням показати вас псіхіатру


А тоді стара тема вспливає - ЯК ТАК??? - що на початку повномасштабної дали ВСІМ зброю, НЕ перевіривши всіх у психіатра/не пройшли всі влк???!

Це ж автомат може в руках КОЖНОГО стріляти на 360 градусів! :mrgreen:
І, добре , якщо тільки по колінах... начальству Марсу :lol: :mrgreen:
А якщо раптом #кулявлоб? :mrgreen:




Ну ок - може тоді часу не мали...
Але за ДВА З ПОЛОВИНОЮ РОКИ можна було знайти час, щоб ВСІ пройшли влк у всіх лікарів????!
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 18:04

  Успіх написав:
Ну ок - може тоді часу не мали...
Але за ДВА З ПОЛОВИНОЮ РОКИ можна було знайти час, щоб ВСІ пройшли влк у всіх лікарів????!

Ну пройшли ВЛК ... а далі що ? Всі у військо ?

Ти 2 з половиною роки задаєшь одні і ті самі питання, тобі дають відповіді
І кожен наступний раз, ти задаєшь ті ж самі питання, сподіваючись на інший результат

Погодься на пораду пана холява
Це вже не жарти
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 18:10

  flyman написав:
  sashaqbl написав:
  flyman написав:і? ви там не уявляйте, що на вас все тримається, і єслі чьо, то прийдуть буряти і всіх перетрахають, спиляйте мушку, як то кажуть в таких випадках.

не сси, буряти козаків не люблять, вся любов пухлєньким айтішнікам дістанеться...

лубочно і топорно

Місяць не заходив на форум чи два , зайшов і зрозумів що більше не варто сюди заходити. Бо такий високий рівень дискусії для мене не зрозумілий. Піду ще рости , може коли почну розуміти то повернусь.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 18:11

Тож заброньовані і найважливіші в тилу - часу у вас НЕМА!!!

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Тут з форуму в реал коли виходжу, так вуха в трубочку зворачуються. Від реалу.
всм что с реалом не так? наоборот народ живёт как будто нет войны. Ходит по ресторанам, покупает дорогие авто.

Оце ☝️ + поведінка начальства/вищого керівництва і тригерить нас/фронтовиків!
Тож вже майже ВСІ кажуть, що підуть в сзч, тільки просто кожний обрав для себе різний термін! ;)

Хтось - до зими...
А хтось - на весні...
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 18:26

  detroytred написав:Крим та коридор по суходолу - максимум, на який може зазіхати оркостан
а, може(100%), Ердоган вважає що коридор в Крим по суходолу краще буде з Туреччини

SFW?
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 18:34

  flysoulfly написав:
  detroytred написав:Крим та коридор по суходолу - максимум, на який може зазіхати оркостан
а, може(100%), Ердоган вважає що коридор в Крим по суходолу краще буде з Туреччини

SFW?

Ердо звільнить Крим?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 18:36

  detroytred написав:
  flysoulfly написав:ЛІВИЙ БЕРЕГ

Ні. Столицю не віддадуть... партнери раніше включаться.
По Дніпру нижче Києва.

Гадаю, що партнери не допустять більше
ааа, ну тоді зовсім інша справа...

але Кременчук,Полтава чогось теж напряглися від такого справедливого миру...
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 18:48

  flyman написав:
  flysoulfly написав:
  detroytred написав:Крим та коридор по суходолу - максимум, на який може зазіхати оркостан
а, може(100%), Ердоган вважає що коридор в Крим по суходолу краще буде з Туреччини

SFW?

Ердо звільнить Крим?
чом ніт?
Я чомусь більш ніж впевнений: якщо десантні кораблі Туреччини (або ще простіше - якісь абхазські сухогрузи/танкери) вєроломно висадять peacemakers в Криму - то нічого більшого за поодиноку хаотичну стрілянину з калашів від горстки "расєйських патріотів" Туреччину там не чекає.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 14 вер, 2024 18:56, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 19:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Не едьте сюда, в Донецке вам конец!" Военный РФ прозрел перед последним штурмом, но было поздно



PS. В этом видео прекрасно всё
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 14 вер, 2024 19:15, всього редагувалось 1 раз.
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