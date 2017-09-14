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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9867986898699870

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 19:13

В среду пришёл знакомый по повестке в ТЦК. Моментально ВЛК - годен. Двое суток не отпускали, но кормили, дали постель.
Отвезли в пятницу под Роботино. Командир вышел и говорит - нахрена вы мне его притащили. Отвезли обратно. Сказали в ТЦК прийти в понедельник.
55лет. Заболевания - язва, грыжи поясничные, зрение и т.д.
Вопрос - нахрена таких забирают, которые некому не нужны. При этом бюджет потратил на ТЦК деньги и на призывника тоже (кормили, горючка туда - обратно и т.д. расходы).
А потом по марафону - помогите на дроны.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 19:35

  Игорь Алексеевич написав:А потом по марафону - помогите на дроны.


1,5 млрд грн на телемарафон :lol: : що внесли до проєкту Держбюджету-2025

https://focus.ua/uk/economics/668091-1- ... zhetu-2025
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 19:41

  jump написав:
  Игорь Алексеевич написав:А потом по марафону - помогите на дроны.


1,5 млрд грн на телемарафон :lol: : що внесли до проєкту Держбюджету-2025

https://focus.ua/uk/economics/668091-1- ... zhetu-2025

Натякаєш що мало ?
Кацапи тратять таку ж суму тільки в доларах

In 2023 Russia officially allocated 1.6 billion USD on propaganda to spread pro-Kremlin narratives inside and outside the country.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 19:47

  Ukrainian написав:
  jump написав:
  Игорь Алексеевич написав:А потом по марафону - помогите на дроны.


1,5 млрд грн на телемарафон :lol: : що внесли до проєкту Держбюджету-2025

https://focus.ua/uk/economics/668091-1- ... zhetu-2025

Натякаєш що мало ?
Кацапи тратять таку ж суму тільки в доларах

In 2023 Russia officially allocated 1.6 billion USD on propaganda to spread pro-Kremlin narratives inside and outside the country.

ти його дивишся? серед моїх знайомих ніхто,
я ж забув, ти ж засланий козачок-провокатор,
вкидуєш на вентилятор
flyman
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  #<1 ... 9867986898699870
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