В среду пришёл знакомый по повестке в ТЦК. Моментально ВЛК - годен. Двое суток не отпускали, но кормили, дали постель. Отвезли в пятницу под Роботино. Командир вышел и говорит - нахрена вы мне его притащили. Отвезли обратно. Сказали в ТЦК прийти в понедельник. 55лет. Заболевания - язва, грыжи поясничные, зрение и т.д. Вопрос - нахрена таких забирают, которые некому не нужны. При этом бюджет потратил на ТЦК деньги и на призывника тоже (кормили, горючка туда - обратно и т.д. расходы). А потом по марафону - помогите на дроны.