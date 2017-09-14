В среду пришёл знакомый по повестке в ТЦК. Моментально ВЛК - годен. Двое суток не отпускали, но кормили, дали постель. Отвезли в пятницу под Роботино. Командир вышел и говорит - нахрена вы мне его притащили. Отвезли обратно. Сказали в ТЦК прийти в понедельник. 55лет. Заболевания - язва, грыжи поясничные, зрение и т.д. Вопрос - нахрена таких забирают, которые некому не нужны. При этом бюджет потратил на ТЦК деньги и на призывника тоже (кормили, горючка туда - обратно и т.д. расходы). А потом по марафону - помогите на дроны.
на 2025 года не предусмотрены деньги на выборы. поздравляю микро-диктатора. с нетерпением жду в 2025 по марафону поездок на скотоводческие фермы, встречи с трахтористами и доярками, подставными "журналистами" надеюсь, превращение в роисю 2.0 буду наблюдать с другой страны, как истинный патриот. обещаю надеть вышиванку и пропагандировать бусификацию
Бетон да не будет ни выборов ни прекращения огня, это все мечты. Не менее 10 лет войны еще. Исход понятен, не понятно где будет линия Керзона,так сказать. Может весь этот бред про "Новый Иерусалим" и не бред, это дает надежды для Днепра. Целая столица еврейская, может поосторожней с ней обойдутся, хе-хе. Это у меня шутки такие, нервные. Кстати, переселение богоизбранного народа по этому бреду начнется в 2029- видать тогда ракеты перестанут летать.
Velz написав:Бетон да не будет ни выборов ни прекращения огня, это все мечты. Не менее 10 лет войны еще. Исход понятен, не понятно где будет линия Керзона,так сказать. Может весь этот бред про "Новый Иерусалим" и не бред, это дает надежды для Днепра. Целая столица еврейская, может поосторожней с ней обойдутся, хе-хе. Это у меня шутки такие, нервные. Кстати, переселение богоизбранного народа по этому бреду начнется в 2029- видать тогда ракеты перестанут летать.
Ще один почітатель Бетона . Хто що тільки не прогнозує .... От захотів Бетон щоб вибори були й давай лайно мішати . Підтримувач , тай ще зі свіжою регістраціей тут як тут ..... Теж напевно з закарпатьского котла .
Velz написав:Бетон да не будет ни выборов ни прекращения огня, это все мечты. Не менее 10 лет войны еще. Исход понятен, не понятно где будет линия Керзона,так сказать. Может весь этот бред про "Новый Иерусалим" и не бред, это дает надежды для Днепра. Целая столица еврейская, может поосторожней с ней обойдутся, хе-хе. Это у меня шутки такие, нервные. Кстати, переселение богоизбранного народа по этому бреду начнется в 2029- видать тогда ракеты перестанут летать.
Ще один почітатель Бетона . Хто що тільки не прогнозує .... От захотів Бетон щоб вибори були й давай лайно мішати . Підтримувач , тай ще зі свіжою регістраціей тут як тут ..... Теж напевно з закарпатьского котла .
ІЩСХ, Бетон, по легенді, діточок вже вивіз.
Але, якихось діточок тут в школу віддав і знову нив, що медичну довідку отримати важко
А сам хоче в грудні 2024 виїхати, наче вже лижі змазані Але каже про вибори в 2025.
Якщо він в 2025 році не буде в Україні, якщо він себе з Україною не хоче зв"язувати, то яке йому діло - будуть вибори чи ні ...
Velz написав:Бетон да не будет ни выборов ни прекращения огня, это все мечты. Не менее 10 лет войны еще. Исход понятен, не понятно где будет линия Керзона,так сказать. Может весь этот бред про "Новый Иерусалим" и не бред, это дает надежды для Днепра. Целая столица еврейская, может поосторожней с ней обойдутся, хе-хе. Это у меня шутки такие, нервные. Кстати, переселение богоизбранного народа по этому бреду начнется в 2029- видать тогда ракеты перестанут летать.
вам більше подобається острів свободи чи чучхе? тільки з такою народжуваністю переможна перемога згідно Люсі в областях населення здатних тримати оборону