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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 98689869987098719872>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 19:13

В среду пришёл знакомый по повестке в ТЦК. Моментально ВЛК - годен. Двое суток не отпускали, но кормили, дали постель.
Отвезли в пятницу под Роботино. Командир вышел и говорит - нахрена вы мне его притащили. Отвезли обратно. Сказали в ТЦК прийти в понедельник.
55лет. Заболевания - язва, грыжи поясничные, зрение и т.д.
Вопрос - нахрена таких забирают, которые некому не нужны. При этом бюджет потратил на ТЦК деньги и на призывника тоже (кормили, горючка туда - обратно и т.д. расходы).
А потом по марафону - помогите на дроны.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 19:35

  Игорь Алексеевич написав:А потом по марафону - помогите на дроны.


1,5 млрд грн на телемарафон :lol: : що внесли до проєкту Держбюджету-2025

https://focus.ua/uk/economics/668091-1- ... zhetu-2025
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 19:57

  jump написав:
  Игорь Алексеевич написав:А потом по марафону - помогите на дроны.


1,5 млрд грн на телемарафон :lol: : що внесли до проєкту Держбюджету-2025

https://focus.ua/uk/economics/668091-1- ... zhetu-2025

на 2025 года не предусмотрены деньги на выборы.
поздравляю микро-диктатора.
с нетерпением жду в 2025 по марафону поездок на скотоводческие фермы, встречи с трахтористами и доярками, подставными "журналистами"
надеюсь, превращение в роисю 2.0 буду наблюдать с другой страны, как истинный патриот. обещаю надеть вышиванку и пропагандировать бусификацию
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 20:21

  Velz написав:Бетон да не будет ни выборов ни прекращения огня, это все мечты. Не менее 10 лет войны еще. Исход понятен, не понятно где будет линия Керзона,так сказать. Может весь этот бред про "Новый Иерусалим" и не бред, это дает надежды для Днепра. Целая столица еврейская, может поосторожней с ней обойдутся, хе-хе. Это у меня шутки такие, нервные.
Кстати, переселение богоизбранного народа по этому бреду начнется в 2029- видать тогда ракеты перестанут летать. :lol:


Ще один почітатель Бетона .
Хто що тільки не прогнозує ....
От захотів Бетон щоб вибори були й давай лайно мішати .
Підтримувач , тай ще зі свіжою регістраціей тут як тут .....
Теж напевно з закарпатьского котла .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 20:29

  холява написав:
  Velz написав:Бетон да не будет ни выборов ни прекращения огня, это все мечты. Не менее 10 лет войны еще. Исход понятен, не понятно где будет линия Керзона,так сказать. Может весь этот бред про "Новый Иерусалим" и не бред, это дает надежды для Днепра. Целая столица еврейская, может поосторожней с ней обойдутся, хе-хе. Это у меня шутки такие, нервные.
Кстати, переселение богоизбранного народа по этому бреду начнется в 2029- видать тогда ракеты перестанут летать. :lol:


Ще один почітатель Бетона .
Хто що тільки не прогнозує ....
От захотів Бетон щоб вибори були й давай лайно мішати .
Підтримувач , тай ще зі свіжою регістраціей тут як тут .....
Теж напевно з закарпатьского котла .

ІЩСХ, Бетон, по легенді, діточок вже вивіз.

Але, якихось діточок тут в школу віддав і знову нив, що медичну довідку отримати важко

А сам хоче в грудні 2024 виїхати, наче вже лижі змазані
Але каже про вибори в 2025.

Якщо він в 2025 році не буде в Україні, якщо він себе з Україною не хоче зв"язувати, то яке йому діло - будуть вибори чи ні ...

PS. А про Velz, я вже писав ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 20:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:вам більше подобається острів свободи чи чучхе?
тільки з такою народжуваністю переможна перемога згідно Люсі в областях населення здатних тримати оборону

От ти тіпа крутий айтішник, мав би бути розумний. Може б замість ниття троха конструктиву? Поясни нам, тупим роботягам, як ти бачиш вирішення проблеми з русньою?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 21:21

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:"Тут вона дає гроші" только "приватній медицині, б`юті індустрії". А раньше покупала здесь еду, одежду, ещё какие-то украинские товары.
Рожать она, если и решит, то вряд ли ребёнок будет здесь и не обязательно от нашего гражданина, скорее от европейца. И почти наверняка она постарается, чтобы он жил на Западе. Это ещё хорошо, что она пока приезжает в Украину.
Решайте сами, "ми в даному випадку втратили чи знайшли".

В даному випадку просто би втратили худобу. Зараз вона залишила витрат близько мільйона гривень. Це за скільки років можна було заробить на базарі? Яка там дитина чи машина. Від кого вона народить і де буде жить- всеодно, якщо зуміє закріпитись там- супер, в іншому випадку в любий момент вона зможе повернутись на базар. Як гадаєте, шо вона вибере?
Українські товари, особливо в одязі, це не в даному випадку, тільки секонд.
Шо там ще, продукти?

Если она "залишила витрат близько мільйона гривень", то она либо героиня/ударница сексфронта, либо прямо какая-то модель - мисс Вселенная. :)
Но тогда она и здесь не должна бы работать на базаре и дояром не должен бы был быть "місцевий вантажник за пляшку".
Думаю, это сильно частный случай. Но судить не берусь. С ударницами сексфронта не сталкивался.

P.s. В чём уверен, что после таких заработков на базар она уже точно не вернётся.
А о ребёнке вы сами сказали.

Сам прозрів, а шо, так можна було? :shock:
Її важко впізнать.
Ким вона працює особисто я не знаю, але явно не на базарі.
Тобто шо я хотів сказать, та худоба, яка тут була звичайною худобою, отримала можливість. А там вже не знаю хто й як, чи це єдиний випадок, чи це масово.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 21:23

  ЛАД написав:Если она "залишила витрат близько мільйона гривень", то она либо героиня/ударница сексфронта, либо прямо какая-то модель - мисс Вселенная. :)
Но тогда она и здесь не должна бы работать на базаре и дояром не должен бы был быть "місцевий вантажник за пляшку".
Думаю, это сильно частный случай. Но судить не берусь. С ударницами сексфронта не сталкивался.
P.s. В чём уверен, что после таких заработков на базар она уже точно не вернётся.
А о ребёнке вы сами сказали.

Сьогодні в день танкіста якось все про ВРХ актуально.
Буквально сьогодні довідався історію, достатньо неоригінальну а серійну, що поки наш бицьо бодався з чужаками, його телиця з телятком знайшла собі більш приємного бичка на німецьких пасовищах. Зараз корова судиться за більшу частку корівника на старих полях.
Воли та ялові корівки це все споглядають і думають чи їм щось ще не перепаде а чи ще не скоротиться пайка, як телята з коровами потікають, а бичків поб'ють.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 21:31

  sashaqbl написав:
  flyman написав:вам більше подобається острів свободи чи чучхе?
тільки з такою народжуваністю переможна перемога згідно Люсі в областях населення здатних тримати оборону

От ти тіпа крутий айтішник, мав би бути розумний. Може б замість ниття троха конструктиву? Поясни нам, тупим роботягам, як ти бачиш вирішення проблеми з русньою?

Втрачає в день 1К живої сили, тобто в місяць потрібно набирати 30К, а в рік 360К,
зеки, люмпента знедолені закінчилися, пішли "сині комірці" але вербовка їх дорога, а ропа вже менше $70 за барильце, а ЦБ підняв ставку до 19% і це ще не стеля.

При хрестоматійному відношенні втрат наступаючих до оборони 1:3 ЗСУ потребує в місяць 10К ЖС або 120К в рік в режимі активних БД весна-літо (або 90К в рік з паузою на осінь-зима). При такій демографії контрнаступи - не по Хуліанам сомбрери. Тим більше х з рогатою ВХР пишуть постом вище не все однозноачно. А ти що бачиш? Перемогу Парагвая? Нас 30% 1+1? Баби ще нарожають від бангладешців?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 22:03

  sashaqbl написав:
  flyman написав:вам більше подобається острів свободи чи чучхе?
тільки з такою народжуваністю переможна перемога згідно Люсі в областях населення здатних тримати оборону

От ти тіпа крутий айтішник, мав би бути розумний. Може б замість ниття троха конструктиву? Поясни нам, тупим роботягам, як ти бачиш вирішення проблеми з русньою?

а мигрени точно ампутацией лечить можно? 🤔
_hunter
 
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