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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 14 вер, 2024 22:04
flyman ти не відповів, що треба робити? Кидати всьо і тікати в європу? Падати в ноги хуйлу і молити пощади? Відправляти айтішніків у шарагу і хай роблять ЯЗ? ЩО ТРЕБА РОБИТИ НА ТВОЮ ДУМКУ?
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Додано: Суб 14 вер, 2024 22:05
_hunter написав:
а мигрени точно ампутацией лечить можно? 🤔
ну спробуй ампутувати собі голову. Багато не втратиш, хіба їсти не буде куди...
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sashaqbl
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Додано: Суб 14 вер, 2024 22:14
yama написав: flyman написав: sashaqbl написав:
---------------flyman
і? ви там не уявляйте, що на вас все тримається, і єслі чьо, то прийдуть буряти і всіх перетрахають, спиляйте мушку, як то кажуть в таких випадках.
----------------
не сси, буряти козаків не люблять, вся любов пухлєньким айтішнікам дістанеться...
лубочно і топорно
Місяць не заходив на форум чи два , зайшов і зрозумів що більше не варто сюди заходити. Бо такий високий рівень дискусії для мене не зрозумілий. Піду ще рости , може коли почну розуміти то повернусь.
К сожалению.
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Додано: Суб 14 вер, 2024 22:14
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Додано: Суб 14 вер, 2024 22:19
sashaqbl
Что делать? так всегда делается именно то что может делаться. Jedem das Seine..
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Додано: Суб 14 вер, 2024 22:19
sashaqbl написав:
ЩО ТРЕБА РОБИТИ НА ТВОЮ ДУМКУ?
Тут треба уточнення.
Що треба робити щоби що? Перемогти (як саме перемогти? Що таке перемога?) Зберігти країну? Життя громадян? Націю? Та ін.
Кому треба робити? Іншим? Тим то-то, тим то-то...
В школі чудово пам'ятаю, що вивчали Чернишевського "Что делать?". І що це в шкільній програмі совдепії був мабуть самий головний твір.
От чесно -- взагалі не пам'ятаю його суті... Тільки дебільні моменти -- сни Вєри Павлівни (уявіть: про що і суть твору не пам'ятаю, а що звали Вєра Павлівна, чітко пам'ятаю). А також дебільні відносини -- будемо тільки гледіти, потім, кажись, цілувати ручку, і не далі ... щоб любов не минула, бо все пройшли та взнали. Чоловік з дружиною! в одній кімнаті...
А твір, виявляється, про рехволюцію тощо.
Аж перечитати потягнуло))
Что делать-то нужно?))
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Додано: Суб 14 вер, 2024 22:21
yama написав:
Місяць не заходив на форум чи два , зайшов і зрозумів що більше не варто сюди заходити. Бо такий високий рівень дискусії для мене не зрозумілий. Піду ще рости , може коли почну розуміти то повернусь.
Вибачте, складно підтримувати хоч якийсь рівень дискусії представникам різних світів.
Часом хочеться просто коліна стріляти.
Поминаю розуміти причини появи ветеранських банд у 90их.
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Додано: Суб 14 вер, 2024 22:32
sashaqbl написав: yama написав:
Місяць не заходив на форум чи два , зайшов і зрозумів що більше не варто сюди заходити. Бо такий високий рівень дискусії для мене не зрозумілий. Піду ще рости , може коли почну розуміти то повернусь.
Вибачте, складно підтримувати хоч якийсь рівень дискусії представникам різних світів.
Часом хочеться просто коліна стріляти.
Поминаю розуміти причини появи ветеранських банд у 90их.
Прочитал лишь эту крайнюю страницу)
Хоть Александр поставил в коленнолектевую позу ухылянтскую публику)) .
Менее всего страдающую от войны, но готовую отдать все что попросят, лишь бы их как и ранее ничего не зацепило. Чтоб жись была и далее лайтовая.
А у выехавших комплекс крымчака. Я его достаточно описывал ранее: «надо чтобы этой страны не стало, чтобы мне не было стыдно за предательство. Нет страны - нет предательства. Чем хуже - тем лучше»
По этой причине от (например) Хантера лишь негативная инфо о событиях в стране. Она ведь есть разная. Но подобного рода персонажи педалируют лишь такую.
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Додано: Суб 14 вер, 2024 22:40
sashaqbl написав: _hunter написав:
а мигрени точно ампутацией лечить можно? 🤔
ну спробуй ампутувати собі голову. Багато не втратиш, хіба їсти не буде куди...
о! т.е. есть хоть какое-то базовое понимание, что подход "делаем любой ценой" не всегда работает?
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Додано: Суб 14 вер, 2024 22:41
Ой+ написав:
..........
Сьогодні в день танкіста якось все про ВРХ актуально.
Буквально сьогодні довідався історію, достатньо неоригінальну а серійну, що поки наш бицьо бодався з чужаками, його телиця з телятком знайшла собі більш приємного бичка на німецьких пасовищах. Зараз корова судиться за більшу частку корівника на старих полях.
Воли та ялові корівки це все споглядають і думають чи їм щось ще не перепаде а чи ще не скоротиться пайка, як телята з коровами потікають, а бичків поб'ють.
"більшу частку корівника на старих полях" она, конечно, отсудит. Но на хрена ей этот коровник?
Хотя не знаю, сужу по Харькову, в ИФ и прочих Львовах коровники, вроде, дорожают.
Думаю, такие ситуации будут не массовыми, но и нередкими.
Просто разводов, даже без "більш приємних бичків" будет ещё больше.
P.s. Вот только не понял, кто такие волы и что им может перепасть.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 14 вер, 2024 22:45, всього редагувалось 1 раз.
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