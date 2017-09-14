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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 14 вер, 2024 22:42
sashaqbl написав: yama написав:
Місяць не заходив на форум чи два , зайшов і зрозумів що більше не варто сюди заходити. Бо такий високий рівень дискусії для мене не зрозумілий. Піду ще рости , може коли почну розуміти то повернусь.
Вибачте, складно підтримувати хоч якийсь рівень дискусії представникам різних світів.
Часом хочеться просто коліна стріляти.
Поминаю розуміти причини появи ветеранських банд у 90их.
только сейчас?
- причины были ровно такие же, как и у _любых_ других банд.
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Додано: Суб 14 вер, 2024 22:45
sashaqbl написав:
ЩО ТРЕБА РОБИТИ НА ТВОЮ ДУМКУ?
1. Вбити Хуйло.
Максимально швидке вирішення проблеми і максимально ефективне, але і максимально нереальне.
2. Замінити Зе на адекватного.
Не так швидко і ефективно, але так само нереально.
3. Все просрати.
Не швидко, але цілком реально.
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Додано: Суб 14 вер, 2024 22:50
sashaqbl написав:
........
Поминаю розуміти причини появи ветеранських банд у 90их.
Какие ветеранские банды в 90-х?
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Додано: Суб 14 вер, 2024 22:59
lapay написав: sashaqbl написав:
ЩО ТРЕБА РОБИТИ НА ТВОЮ ДУМКУ?
1. Вбити Хуйло.
Максимально швидке вирішення проблеми і максимально ефективне, але і максимально нереальне.
2. Замінити Зе на адекватного.
Не так швидко і ефективно, але так само нереально.
3. Все просрати.
Не швидко, але цілком реально.
Т.е. реального положительного решения вы не видите?
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