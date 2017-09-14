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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9869987098719872

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 22:42

  sashaqbl написав:
  yama написав:Місяць не заходив на форум чи два , зайшов і зрозумів що більше не варто сюди заходити. Бо такий високий рівень дискусії для мене не зрозумілий. Піду ще рости , може коли почну розуміти то повернусь.

Вибачте, складно підтримувати хоч якийсь рівень дискусії представникам різних світів.
Часом хочеться просто коліна стріляти.
Поминаю розуміти причини появи ветеранських банд у 90их.

только сейчас? :D - причины были ровно такие же, как и у _любых_ других банд.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 22:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:ЩО ТРЕБА РОБИТИ НА ТВОЮ ДУМКУ?

1. Вбити Хуйло.
Максимально швидке вирішення проблеми і максимально ефективне, але і максимально нереальне.
2. Замінити Зе на адекватного.
Не так швидко і ефективно, але так само нереально.
3. Все просрати.
Не швидко, але цілком реально.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 22:50

  sashaqbl написав:........
Поминаю розуміти причини появи ветеранських банд у 90их.

Какие ветеранские банды в 90-х?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 22:59

  lapay написав:
  sashaqbl написав:ЩО ТРЕБА РОБИТИ НА ТВОЮ ДУМКУ?

1. Вбити Хуйло.
Максимально швидке вирішення проблеми і максимально ефективне, але і максимально нереальне.
2. Замінити Зе на адекватного.
Не так швидко і ефективно, але так само нереально.
3. Все просрати.
Не швидко, але цілком реально.

Т.е. реального положительного решения вы не видите?
ЛАД
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  #<1 ... 9869987098719872
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